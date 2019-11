Ratificación del T-MEC antes de que concluya el año: CCE

Entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre de 2019 podría concluir el proceso legislativo en Estados Unidos para ratificar el Tratado México, Estados Unidos Canadá (T-MEC), advirtió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Sin embargo, la firma final para que este acuerdo comercial inicie operaciones podría ocurrir antes de que concluya el 2019 o el primer trimestre de 2020.

“Una vez que pasa a la Cámara de Representantes tiene que ir al Senado, tienen que cumplir con todos los requisitos del gobierno norteamericano. Sí creemos que quede listo todo este proceso antes de terminar el año”, detalló Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE.

Nancy Pelosi, líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, llevó a cabo una reunión “final” con los integrantes de su partido hace una semana para identificar los puntos del acuerdo comercial que siguen sin convencer a la bancada.

“La reunión fue privada, pero la información que tenemos es que hubo un acuerdo de que esto ya puede transitar (en la ratificación). Lo único que les sigue preocupando es un sólo tema, lo que le llaman el enforcement, es decir, cómo va a verificar que los mexicanos vamos a cumplir”, dijo el líder empresarial en conferencia de prensa.

Detalló que a diferencia del mecanismo de solución de controversias que incluía el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se está negociando dirigir juicios comerciales individuales.

“Que esto vaya dirigido a los casos en donde pueda haber una demanda en particular, pero no al sector completo. Si un granjero que produce algún artículo agrícola mexicano exporta tomates o pepinos y él tiene un problema, como un virus, él tiene que responder, pero no toda la industria de los tomates o pepinos. A como se había manejado esta relación, normalmente eran prohibiciones que se les ponían a toda la rama industrial, eso es lo que estamos tratando de evitar”, detalló el líder empresarial.

En torno a las condicionantes de que México implemente los cambios en materia laboral que se establecieron a través de una reforma en abril de este año, éstas se resolvieron con la partida presupuestal que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador destinará para este objetivo, señaló Salazar Lomelín.

“Ya hay en el presupuesto el dinero para poderlo hacer y ese tema ya está fuera de la discusión”, aseguró.

