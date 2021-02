Raw Apothecary; el cuidado de la piel tuvo un boom durante la pandemia

Empresa: Raw Apothecary

Equipo: Emprendedores

Fecha de fundación: 02/22/2018

Facturación 2020: 20 millones de pesos

Expectativa de facturación 2021: 35 millones de pesos

Empleados: Menos de 20

En todo el mundo, las empresas tuvieron afectaciones por el Covid-19: unas perdieron utilidades y empleados, y otras más, cerraron, pero algunas lograron sobrellevar el entorno de la pandemia y consiguieron crecer, como Raw Apothecary, la cual aumentó sus ventas hasta en un 200%.

Esta empresa crea productos para el cuidado de la piel con ingredientes naturales y aceites esenciales, pero su punto fuerte es ser 100% digital, lo que le permite tener una relación cercana con el consumidor, y crea rutinas “sencillas” para todo tipo de piel.

“Es un trato directo con el consumidor donde lo conocemos a través de data, (lo que) nos ayuda a desarrollar productos y tener un súper servicio al cliente; (también) los productos están pensados con rutinas sencillas para tipo de piel, que ayudan a que todas las personas puedan tener una rutina constante”, dijo Macarena Riva, cofundadora de Raw Apothecary.

En 2017, Andrea Sánchez Martínez y Macarena Riva crearon la empresa. Al principio empezaron a vender sus productos en bazares tradicionales, pero en 2018 decidieron hacer su tienda en línea, pues se había dado cuenta que esa tendencia no había llegado a México.

Debido a que es un e-commerce, la empresa no tuvo afectaciones en sus ventas durante la pandemia, sino que aumentaron hasta en un 200% al pasar medio millón a 1.5 millones de pesos en ventas al mes. Ellas consideran que se debió a que la gente estaba más tiempo en sus casas y conectadas.

“El Covid-19 hizo que la gente se sentara en sus casas, se aburriera, se pusiera a comprar en línea, y el tema de cuidado personas se volvió mucho más relevante. No nos afectó (la pandemia), sino al revés, nos ayudó a dar un brinco que nos hubiera tomado otro año dar”, señaló Macarena Riva.

También consideran que parte del crecimiento de Raw Apothecary se debe al trato directo que tienen con el consumidor desde las redes sociales donde les explican cómo usar los productos, para qué tipo de piel son y cuál es la rutina correcta. Además las dos realizan videos para presentar los nuevos artículos.

“Hacemos mucho contenido y somos muy transparentes con la información, porque hay mucha información falsa allá afuera. Entonces, eso nos hace diferentes a otras marcas. Todo el tema sobre ¿qué va a lograr el producto en ti?, ¿cómo se usa?, ¿qué tipos de piel existe?. Eso ha hecho que nos compren más, pero también que forjen una relación fuerte con la marca”, comentó Andrea Sánchez.

Ante el incremento de ventas, ahora su reto es continuar con el crecimiento y comenzar vender en otros países, pues actualmente los productos se encuentran solo en México.

“Seguir creciendo en el equipo, haciendo productos nuevos, crecer y vender en otros países, que ahorita el tema político y económico está muy complicado en varios países; entonces va a ser un gran reto. No queremos frenar este crecimiento, al contrario, acelerarlo y ver si podemos crecer un poco mas que el año pasado”, dijo Andrea Sánchez.

Para este año ven ¿cómo hacer que sus consumidores regresen más?, ¿cómo hacer que los consumidores estén felices? ¿cómo desarrollar productos más rápido y mejor? Y ¿cómo acelerar la cadena de suministro?

“Nuestro reto es ser la empresa cosmética natural más grande del mundo, porque el tema natural está en algunas marcas, pero no hay una que centre esta filosofía en todas sus líneas de producto. Queremos sacar diferentes líneas de producto que no solo sea para el cuidado de la piel de la cara, sino corporal, pelo, maquillaje centrado en responsabilidad social, de ingredientes no tóxicos”, finalizó Andrea Sánchez.