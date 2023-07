Realizan la primera marcha no binarie en la CDMX

Cientos de personas se concentraron este sábado en la capital de México para visibilizar a las identidades no binarias y exigir el reconocimiento pleno de sus derechos humanos con la Primera Marcha No Binarie de la Ciudad de México.

Esto, en el marco del Día Internacional de las Personas No Binarias, que se celebra desde 2012 para crear conciencia de las personas no binarias, quienes no se asumen como hombres ni mujeres.

La concentración comenzó en el emblemático monumento del Ángel de la Independencia y luego de una hora se realizaron pronunciamientos que se entregaron a las autoridades en un acto protocolario.

Entre las principales peticiones de las personas no binarias fueron su reconocimiento legal a nivel país y por parte de las instituciones públicas y privadas, así como la homologación de documentos de identidad que reconozcan su identificación como una persona no binaria.

Lee también: SRE emite el primer pasaporte a una persona con género no binario

La marcha comenzó con rumbo al Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec, en el sur de la capital mexicana, al grito de “¡Ni hombre, ni mujer, NB, NB!”.

En la misma se llevaron a cabo acciones de protesta y expresiones artísticas para llamar la atención sobre la importancia de reconocer y respetar las identidades no binarias, mientras ondeaban banderas con colores representativos: amarillo, blanco, morado y negro.

La primera marcha No Binarie de la capital mexicana fue organizada por personas de sociedad civil y colectivos comprometidos con la lucha por los derechos de las personas no binarias, aunque hubo participación de grupos que hicieron pintas y dañaron inmuebles.

En la marcha participaron colectivos como Transcontingenta, Resistencia No Binarix, Flux.mexico, UDiversidad UNAM, Asexuales México y América Latina, Unidiversxs, Trans.pasar, Revolución Iridiscente REVI y Alianza EnBy Mx, entre otros.

Integrantes y simpatizantes de la comunidad LGBTQ+ participan en la Primera Marcha No Binarie. Foto: José Méndez / EFE.

Asimismo, se identificó a personas de la sociedad civil, activistas y actores de los movimientos clave para estas acciones, tales como Ro Banda, Rhye Anand Rodríguez, Anne Feta Minaj, Aster Medina García, Kilari Lu, Charlie Dosveceslopez, Mak César y otros.

Durante el desplazamiento por la avenida principal del Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, las personas no binarias participantes también portaban carteles en los que se leía: “Orgullosamente fuera de la norma”.

En otros se manifestaba: “Tu odio e ignorancia no son mi responsabilidad”, así como “Existimos y somos resistencia”.

En México se conmemoró el Día Internacional de la Visibilidad No Binaria este viernes con avances legales que lo ponen a la vanguardia internacional, como actas de nacimiento y documentos de identidad que reconocen el género no binario.

Con información de EFE

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado