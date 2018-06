Melania Trump acudió a Texas a visitar un centro de detención que resguarda a los niños migrantes que han sido separados de sus padres al cruzar la frontera.

El gesto se da en medio de las críticas a la administración de Trump por el trato a los infantes, sin embargo, varios medios de comunicación han denunciado que la primera dama vestía una chamarra con el lema “I really don’t care, do you?” , que significa “Realmente no me importa, ¿a tí?”.

La prenda que viste Melania Trump corresponde a una colección de la cadena Zara, de grupo Inditex.

En un comunicado, la oficina de la primera dama dijo que como parte de su viaje al sur de Texas visitará los albergues de algunos de los niños más pequeños que permanecen bajo custodia del Departamento de Salud (HHS).

“Sus objetivos son agradecer a las agencias policiacas y proveedores de servicios sociales por su trabajo duro, ofrecer apoyo y escuchar más sobre como la administración puede edificar sobre los esfuerzos existentes para reunir a menores con sus familias”, indicó el comunicado.

Acompañada por el secretario de Salud, Alex Azar, la primera dama arribó a McAllen, Texas, donde celebró un primer encuentro con autoridades locales, proveedores de servicios y representantes de la Patrulla Fronteriza.

La ex modelo declaró a la cadena CNN que su visita a los centros de detención tenían como propósito aprender de lo que ocurría en estos lugares, que generalmente custodian a los niños durante periodos largos.

“Estoy feliz de estar aquí y espero ver a los niños, pero antes de nada quiero dar las gracias por su trabajo heroico cada día y lo que hacen por estos niños”, dijo en declaraciones a prensa tras su llegada al centro Upbring New Hope Children, en McAllen, Texas.