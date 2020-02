Recaudan 300,000 dólares para apoyar a niño víctima de bullying por enanismo

Un caso que conmovió a la prensa europea y a nivel mundial, fue el del niño australiano Quaden Bayles, quien ganó notoriedad tras ser filmado por su padre llorando luego de haber sido víctima de bullying escolar y su video volverse viral.

Al momento, una campaña desplegada a través de GoFundMe, con el objetivo de juntar un dinero para Quaden, alcanzó los 452,000 dólares australianos, o unos 300,000 norteamericanos.

La iniciativa promueve juntar un dinero para que sus padres pudieran llevarlo a Disneylandia después de la viralización del video en profunda angustia por ser intimidado, que sensibilizó a miles de personas alrededor del mundo.

Yarraka Bayles publicó el clip de su hijo, Quaden, llorando después de que fue atacado en la escuela por su enanismo: “Esto es lo que hace la intimidación”, dice en el video, en el que su hijo también dice que quiere terminar con su vida.

La página de GoFundMe fue creada por el comediante estadounidense Brad Williams después de que el video se volviera viral.

Celebridades como el actor Hugh Jackman y el jugador de baloncesto Enes Kanter también han hablado, mientras que los padres en otros países han compartido mensajes de video de sus hijos.

Jackman le dijo a Quaden “eres más fuerte de lo que sabes, amigo” y pidió a todos que sean “amables”.

Quaden – you’ve got a friend in me. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) February 20, 2020