Recomendaciones para formarte como un coach

Es una realidad que la oferta en formación en coaching ha crecido de manera impresionante en los últimos cinco años. Sin embargo, no todas garantizan un buen nivel de formación. Por ello comparto contigo estos cinco consejos, que me parecen indispensables, si lo que quieres es formarte como un verdadero profesional en coaching.

1) Privilegia cualquier formación que tenga un Máster Coach (Un formador de coaches experimentado) al que veas y a quien puedas preguntarle en todo momento, por encima de las estructuras de autoaprendizaje en línea.

El mayor problema del aprendizaje actual es que todo lo quieren hacer sistematizadamente, para ahorrar, ser más productivos económicamente y según algunos agilizar el aprendizaje. Pero aprender así coaching así es un error rotundo.

Piensa: ¿Cómo aprender una metodología similar a la terapia cuya base es el diálogo, sin contacto humano? ¿Cómo garantizar el desarrollo de habilidades comunicativas esenciales sin un Máster Coach que te ayude a pulirlas? ¿Cómo aprender coaching de un programa cuya base está mayormente en línea, y que no tiene quien nos resuelva dudas en la ejecución?

2) Aprende de personas que tengan una amplia experiencia y una gran cantidad de horas “de vuelo” haciendo coaching.

Actualmente hay una gran cantidad de capacitadores presenciales y en línea que no tienen horas de vuelo y están formando coaches. Se dedican a la enseñanza, pero no al entrenamiento del coach, o a la capacitación real del mismo, sólo enseñan de forma tradicional, no capacitan ni ajustan tu forma de hacer coaching. Una persona con experiencia comprobable te aportará muchísimo, no sólo en la metodología, sino en las técnicas que se acoplan, en las herramientas externas, en casos prácticos, en ejemplos de cómo lo ha hecho, etc. No aprendas de alguien que no lo ha hecho.

3) Privilegia los diplomados, o las formaciones robustas, quita del camino aquellas que sólo busquen darte una “embarradita” de lo que el coaching es. Y no te apantalles porque te digan que tu “certificación es internacional”.

Esto lo puedes ver por el número de horas de formación. Y por los planes de estudio. Pero ten cuidado tampoco caigas en las “maestrías” de cuatrocientas horas a menos que estas últimas te brinden formación en herramientas alternas sustanciales para que seas un buen coach: Análisis del discurso, semiología, etc.

Desgraciadamente es un negocio también para las universidades, y vende más caro decir “maestría” que “diplomado” Así también sucede con las “certificaciones internacionales” Lo siento, pero te tengo noticias, hay cientos de negocios instituciones u organismos que “venden” sus “certificaciones internacionales” por un tema de valoración de target y posicionamiento de marca, más que por un respaldo real a nivel internacional. Si te dicen que es un tema de nombre, aléjate tengo muchas de esas, de cualquier cantidad de empresas, asociaciones y organismos, y no he notado diferencia alguna, en todo mi haber como coach, sólo dos empresas trasnacionales me han pedido mis certificaciones.

Así que quizá vaya siendo hora de que valores más lo que aprendes que los títulos en sí mismos. No te engañes, al final será lo que viste y ejecutaste en tu formación, lo que aplicarás y de acuerdo a que tan bien lo hagas serán tus resultados. Eso es lo que verdaderamente sirve en el mercado.

4) La metodología del coaching requiere de un sistema de análisis de la información. Privilegia estudios a profundidad de análisis del discurso y semiología por encima de la PNL para hacerte coach.

No digo que la PNL sea mala, yo en lo personal también tengo formación en ella, pero sin duda el volverse un analista discursivo profundo y bien hecho, será mucho más poderoso a la hora de saber comprender la mente de un individuo y trabajar con su mundo y sus discursos, que sólo tomar la PNL como herramienta comunicativa y de filtración. Ese es mi consejo para formarte mejor.

5) Elige cualquier formación, donde un Máster Coach regule y ajuste tu forma de hacer coaching con sesiones reales tuyas, en vivo o grabadas, busca que tu formación sea lo más personalizada posible.

Si no te entrenas haciendo coaching de forma verdadera, ¿Cómo piensas qué esto funcionará? Sera idéntico a cuando estudias la carrera y sales al campo laboral sin haber ejecutado nada. Este es el mayor problema de las miles de formaciones actuales. Si nadie ajusta la forma en la que te desenvuelves como coach en ejercicios reales ¿Cómo comenzarás a caminar bien en esta profesión?

Haz caso de estos consejos y te garantizo que serás mejor coach de entre muchos que habrá en el mercado.

Contacto:

Correo: [email protected] / [email protected]

Twitter: @coachalexmeza

Facebook: ImpulsoHumanoMexico

Página web: Impulso Coaching