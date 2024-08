Recortar prematuramente tasa resta credibilidad a Banxico, coinciden subgobernadores

Los subgobernadores del Banco de México (Banxico), Irene Espinosa y Jonathan Heath, coincidieron en que reducir la tasa de interés de forma prematura le resta credibilidad al instituto central, pues bajarla no es consistente con la tendencia alcista que la inflación mostró hasta el pasado mes de julio.

De acuerdo con la minuta de la reunión de la Junta de Gobierno del Banxico, con motivo de la decisión de política monetaria anunciada el 8 de agosto de 2024, estos comentarios difirieron de los argumentos de los otros tres miembros de la Junta de Gobierno, quienes por mayoría, decidieron bajar la tasa de interés de referencia de 11% a 10.75%.

“Ante el complejo panorama inflacionario no debemos apresurar un ajuste en la postura monetaria. Es imperativo mantener cautela y favorecer un enfoque de administración de riesgos, en beneficio de la credibilidad en este instituto central”, señaló la subgobernadora de Banxico, Irene Espinosa.

Captura de pantalla: Banco de México.

“La decisión de reducir la postura monetaria nos resta credibilidad ante el hecho de que la inflación general ha aumentado en los últimos cinco meses..(..)…Los datos actuales de inflación y sus expectativas de mediano plazo simplemente no sustentan esta decisión”, manifestó Jonathan Heath.

Explicó que la inflación general se ubica en 5.6% y la inflación subyacente (que excluye precios de bienes y servicios más volátiles, como agropecuarios y energéticos, y que permite tener una mejor perspectiva de la tendencia de la inflación en el mediano plazo) se encuentra en este momento en 4%, mientras que las encuestas la ubican en el mismo nivel para fines de este año y apenas en 3.8% para fines de 2025.

“Es decir, ya no esperan que la inflación baje. Incluso nueve instituciones anticipan que la subyacente en diciembre de 2024 será más elevada que la actual. Nuestra trayectoria para la subyacente para los próximos ocho trimestres es sumamente optimista y carece de credibilidad”, apuntó Heath.

Agregó que los datos actuales de inflación y sus expectativas de mediano plazo simplemente no sustentan la decisión de bajar la tasa de interés, recordó que el régimen de política monetaria adoptado tiempo atrás buscó eliminar la dominancia fiscal y enfocar los esfuerzos prioritariamente en la estabilidad de precios.

“Votar a favor de reducir la postura monetaria en este momento, ante un elevado déficit fiscal y una todavía no confirmada debilidad de la actividad económica, mientras nos ubicamos lejos de nuestras metas, pudiera interpretarse como prematuro mientras no aseguremos que vamos por el camino correcto sustentado en datos más firmes”, advirtió el subgobernador.

Jonathan Heath. Foto: Alejandro Meléndez / Notimex.

Irene Espinosa recalcó que la inflación general continuó aumentando al hilar cinco incrementos consecutivos y alcanzar niveles no vistos en más de doce meses, alejándose de la meta del Banxico, de 3%.

“Nuestros pronósticos han tenido que ajustarse nuevamente al alza; la inflación subyacente disminuye cada vez más lentamente; los elevados niveles de la inflación no subyacente persisten y es probable que se mantengan por encima de lo previsto en nuestros pronósticos, y el riesgo de que contamine al componente subyacente no es menor; las expectativas de inflación continúan por encima de nuestros pronósticos y no muestran signos de inflexión y el balance de riesgos se mantiene sesgado al alza”, remarcó.

La subgobernadora manifestó que, hacia delante, la volatilidad cambiaria podría exacerbarse por factores internos y externos y eso obstaculizaría el proceso desinflacionario, aun ante la desaceleración prevista de la actividad económica.

“Ante las circunstancias y los riesgos descritos, un recorte en la tasa de referencia minaría la credibilidad de este instituto central frente a su compromiso con el mandato constitucional de mantener la estabilidad de precios”, aseveró.

