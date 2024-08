Red de donantes tecnológicos cofundada por JD Vance busca impulsar a EU hacia la derecha

Antes de que JD Vance comenzara su rápido ascenso a candidato a vicepresidente, cofundó una organización de donantes respaldada por Silicon Valley para financiar noticias de derecha, operaciones de participación y encuestas electorales con el objetivo de difundir el nacionalismo del expresidente Donald Trump, según documentos no publicados anteriormente sobre el grupo.

Fundada en 2019, Rockbridge Network buscaría influir en la política estadounidense a través de una red controlada centralmente de grupos políticos de derecha respaldados por algunos de los mismos inversores tecnológicos adinerados que ayudaron a financiar el ascenso político de Vance.

La existencia de Rockbridge y el vínculo de Vance con ella ya se habían informado anteriormente, pero tres documentos internos de la organización y media docena de fuentes familiarizadas con el grupo revelan la escala de sus ambiciones, su presupuesto de aproximadamente 75 millones de dólares para 2024 y su papel en la búsqueda de influir en las elecciones presidenciales de noviembre.

Rockbridge muestra cómo la elección de Vance por parte de Trump como su compañero de fórmula podría empoderar a un nuevo grupo de empresarios republicanos: inversores tecnológicos de peso pesado que están a favor de una desregulación de gran alcance. Muchos quieren debilitar la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, que regula Wall Street, y reducir la supervisión de las criptomonedas y la inteligencia artificial.

Su respaldo financiero a Rockridge ilustra la creciente influencia de Silicon Valley en la política conservadora y marca una evolución respecto de los activistas republicanos más tradicionales y adinerados, cuyas redes políticas han perdido influencia desde que Trump tomó el control del partido.

Rockbridge supervisa cinco grupos políticos y un súper PAC centrado en financiar reportajes de investigación de derecha, financiar encuestas, movilizar a los votantes en estados en disputa e incitar a los feligreses al activismo político, según un prospecto de siete páginas entregado a los donantes antes de un retiro en abril en Palm Beach, Florida. Los súper PAC (abreviatura de comités de acción política) pueden gastar cantidades ilimitadas de dinero para hacer campaña de forma independiente a favor de los candidatos.

Vance, identificado en el prospecto como cofundador de Rockbridge, no parece mantener una relación formal con el grupo. Sin embargo, mantiene vínculos informales con él y habló con más de 100 de sus miembros y donantes reunidos en su retiro bianual en abril, según un asistente y un memorando que describe la agenda del evento.

Un socio de larga data de Vance, el empresario republicano Chris Buskirk, es el otro fundador de Rockbridge. La difusión de donantes de la organización está a cargo de Rockbridge Network LLC, una empresa con fines de lucro de Delaware que ayuda a administrar las donaciones para los grupos políticos de la red. Sus propietarios no están identificados en los registros corporativos.

Dos funcionarios de Rockbridge, que se encargan de los contactos con los donantes y las donaciones, también son miembros del equipo actual de recaudación de fondos de Vance, según dos de los documentos internos y un funcionario de la campaña. Muchos de los donantes de la organización apoyan políticamente al candidato a vicepresidente.

Un portavoz de Vance se negó a hacer comentarios sobre Rockbridge. La campaña de Trump no respondió a las preguntas sobre el papel de la red y sus vínculos con al menos dos de los miembros del personal de la campaña.

Te interesa: Primer debate entre Walz y Vance de cara a las elecciones en EU será el 1 de octubre

Estos son algunos de los posibles inversores de Rockbridge

La pobre e inestable crianza de Vance en Ohio dio lugar a su exitoso libro de memorias de 2016, “Hillbilly Elegy”, y la campaña de Trump tiene la esperanza de que su historia resuene entre los votantes de la clase trabajadora.

“Necesitamos un líder que no esté en el bolsillo de las grandes empresas, sino que responda ante el trabajador, sindicalizado y no sindicalizado por igual”, dijo Vance en su discurso de aceptación del 17 de julio en la Convención Nacional Republicana. Su currículum también incluye un título de la Facultad de Derecho de Yale y una lucrativa carrera como capitalista de riesgo con sede en el Área de la Bahía de San Francisco.

La red Rockbridge que cofundó se nutre en gran medida de los mundos de élite de la tecnología y la inversión. Varios capitalistas de riesgo de alto perfil de Silicon Valley e inversores en criptomonedas han dado su apoyo a Trump. Los conservadores de la industria tecnológica han dicho que están preocupados por la ofensiva de la administración Biden contra las criptomonedas y su enfoque cauteloso hacia la inteligencia artificial.

Rockbridge no reveló sus patrocinadores financieros y no está obligado a revelarlos según las leyes de financiación de campañas.

Pero según dos fuentes con conocimiento de Rockbridge, entre ellos se encuentra Peter Thiel, un multimillonario libertario nacido en Alemania que invirtió millones en la carrera de Vance para el Senado de Estados Unidos en 2022. Entre sus miembros también se encuentran el capitalista de riesgo Blake Masters, un protegido de Thiel y ex candidato al Congreso de Estados Unidos en Arizona, y el inversor Omeed Malik, un ex demócrata que ahora respalda a empresas favorables a los conservadores, dijeron las fuentes. La activista de derecha y heredera Rebekah Mercer, una importante donante de Trump, también es una de las patrocinadoras.

Los portavoces de Thiel y Mercer no respondieron a las solicitudes de comentarios. Masters no respondió a las solicitudes.

Desde que Trump lo eligió como su compañero de fórmula el mes pasado, Vance ha celebrado mítines en estados en disputa y ha encabezado recaudaciones de fondos, incluida una en Silicon Valley. Su debut ha sido a veces inestable, en particular debido a sus comentarios de 2021 sobre las “mujeres de los gatos sin hijos”, un comentario que se considera misógino y discriminatorio hacia las personas sin hijos.

Reuters revisó dos documentos distribuidos a los donantes que asistieron al retiro de abril de Rockbridge en Palm Beach. Un memorando de cinco páginas detalla la agenda de la reunión de tres días. Un prospecto separado de siete páginas explica la visión política y los proyectos de Rockbridge. Reuters también obtuvo una invitación enviada a los donantes para una cena privada en Dallas el mes pasado para hablar sobre Rockbridge. Los tres documentos están etiquetados como “confidenciales”.

Te interesa: Cómo la ciudad natal de JD Vance, Ohio, desafió sus expectativas

La prominencia de los oradores invitados en la reunión de Palm Beach subrayó la influencia de Rockbridge. El propio Trump habló por video desde Nueva York, donde estaba siendo juzgado en su caso de dinero para el silencio en ese momento. La copresidenta de la campaña de Trump, Susie Wiles, hizo una presentación durante una sección titulada “Ganar la Casa Blanca”. Según el memorándum, también hablaron la influyente figura legal conservadora Leonard Leo y el dueño de los New York Jets, Woody Johnson, un donante de Trump.

Leo no respondió a las preguntas que le enviaron en la Federalist Society, el grupo legal conservador que dirige. Johnson no respondió a las preguntas que le enviaron a través de los New York Jets.

Rockbridge, según los documentos, consiste en un grupo de grupos más pequeños, ninguno de los cuales parece tener sus propios sitios web o mucha presencia pública. Tiene entre 150 y 200 miembros y tiene un presupuesto para 2024 de entre 70 y 80 millones de dólares, dijo la fuente familiarizada con el grupo. El costo de la membresía varía de 100.000 a 1 millón de dólares, según el prospecto de Rockbridge.

Dos grupos de Rockbridge – Better Tomorrow, con sede en Virginia, y Over the Horizon, con sede en Washington – se centran en operaciones para movilizar a la gente para votar, según los documentos. Están ayudando a Trump y a Vance en siete estados clave, dijo la fuente familiarizada con el grupo. Los dos grupos, además de un nuevo PAC liderado por Buskirk, que The New York Times reveló por primera vez, contarán con un total de alrededor de 5.000 personas en el campo que buscan impulsar la participación, agregó la fuente.

Otro grupo de Rockbridge, Faithful in Action, tiene más de 160.000 miembros, según el prospecto. Su misión es reclutar a los feligreses para el activismo político, según el prospecto. Se constituyó en 2023 en Wyoming, y los registros estatales muestran que su presidente es Buskirk. Reuters no pudo confirmar de forma independiente su tamaño o sus actividades actuales.

Los esfuerzos de Rockbridge para influir en el periodismo están liderados por Firebrand Action, constituida en Virginia en 2022. Los registros estatales enumeran al presidente de Firebrand como Buskirk y a su secretario como James Blair, miembro del personal de campaña de Trump y ex subdirector de gabinete del gobernador de Florida, Ron Desantis. Blair renunció a Firebrand en la primavera antes de unirse a la campaña de Trump, dijo una fuente familiarizada con su función.

Rockbridge financia informes “publicados por medios de comunicación alineados”, decía el prospecto. Reuters no pudo identificar ningún artículo o medio de comunicación respaldado por el grupo. Firebrand y Revitalization Partners, una cuenta de inversión benéfica, aparecen en el prospecto como promotores del “periodismo de investigación” y de las encuestas públicas que se han incluido en los promedios de encuestas de referencia de RealClearPolitics y FiveThirtyEight para las contiendas políticas. El documento no menciona las encuestas involucradas.

RealClearPolitics y FiveThirtyEight no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Rockbridge también ha servido como incubadora de nuevas empresas. En una cumbre de Rockbridge de 2022, Buskirk, el inversor Malik, la heredera de fondos de cobertura Mercer y el ex candidato al Congreso de Arizona Masters comenzaron a discutir cómo financiar una “economía paralela” de empresas conservadoras, dijo un asistente. Eso eventualmente se convertiría en 1789 Capital, una empresa de capital de riesgo de 150 millones de dólares con sede en Palm Beach propiedad de Buskirk, Malik y Mercer, agregó la fuente.

El año pasado, 1789 Capital anunció su primera inversión: 15 millones de dólares en la empresa recién formada “Last Country Inc.” de la personalidad conservadora de la televisión Tucker Carlson.

En abril, en una “charla informal” con más de 100 posibles donantes de Rockbridge en el Four Seasons Resort Palm Beach, Vance se sentó frente a Buskirk en un sillón, según un asistente y el memorando que describe la agenda. La fuente dijo que el discurso de Vance fue duro sobre sus puntos políticos clave: la renuencia a enfrentarse a Rusia en Ucrania; afirmaciones falsas de que Trump ganó las elecciones de 2020; y un énfasis en lo que Vance considera valores familiares, como la importancia del matrimonio y los hijos.

Thiel presentó a Vance y Buskirk y se conocieron por primera vez en San Francisco después de la victoria electoral de Trump en 2016, según la fuente familiarizada con Rockbridge. En ese momento, Vance trabajaba para la firma de capital de riesgo de Thiel, Mithril Capital. Vance y Buskirk lanzaron Rockbridge en 2019 como una red informal para “reemplazar el ecosistema republicano actual”, decía el prospecto.

El ascenso de Vance a la candidatura presidencial ha atraído más interés de los donantes en Rockbridge, dijeron dos fuentes familiarizadas con el grupo.

El 25 de julio, 10 días después de que se eligiera a Vance, se envió una invitación a varios donantes republicanos para una “cena privada y discusión sobre Rockbridge Network” en Dallas, según una invitación vista por Reuters.

Con información de Reuters.

¿Usas más Facebook?, déjanos un like para estar informado