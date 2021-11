2 poderosas razones para hacer de tu empresa un negocio data-driven

A menudo, cuando le preguntas a los mandos directivos sobre las razones que llevan a sus organizaciones a impulsar su transformación digital, la mayoría suele responder que es para subirse a una tendencia que cambiará el consumo, la fabricación y la oferta.

Perfecto. Pero no olvidemos que una tendencia, a final de cuentas, es una moda y cuando una empresa lo aborda con este enfoque, generalmente no logra traducirlo en casos de uso que resuelvan problemas de negocio y ofrezcan un claro Retorno de Inversión (ROI); luego, generalmente suelen cortar presupuestos y terminar anticipadamente todo proyecto.

Recordemos que las tecnologías emergentes de Industria 4.0 ofrecen una serie de herramientas para llegar a niveles sin precedentes en productividad y eficiencia que se traducen en una mayor rentabilidad, pero debes abordarlas siempre con el mejor caso de negocio.

En este artículo me gustaría abordar algunas cifras muy puntuales que puedan ayudarte a entender la importancia de impulsar estrategias de tu negocio basadas en datos —convertirte en una empresa data-driven—; por ello, usaré ejemplos que no solo tienen que ver con lo que sucede en una fábrica inteligente, sino en toda la organización.

1. Aumento de clientes y ventas

De acuerdo con Mckinsey Global Institute, las empresas data-driven tienen 23 veces más probabilidades de adquirir nuevos clientes. De acuerdo con Kaboola, empresa especializada en explotación de datos, un caso de éxito en este sentido es Red Roof Inn, una cadena estadounidense de hoteles que tiene instalaciones en algunos aeropuertos, y que gracias al uso de Big Data, se dio cuenta de que, en promedio, 90,000 pasajeros quedan varados todos lo días debido al mal clima y que las tasas de cancelación de vuelos alcanzan el 3%, por lo que su equipo de marketing usó estos datos para lanzar oportunidades de venta dirigidas a dispositivos móviles de cada zona cuando había mal clima. El resultado: aumento de 10% en su facturación. Una estrategia de este tipo sería imposible sin el uso de esas grandes cantidades de datos digitales que podemos usar a nuestro favor y facilitar la toma de decisiones en las decisiones comerciales.

2. Operación continua, sin paros

Imagina que reduces 20% los paros no programados en un par de equipos y que eso se traduce en un ahorro de unos 450,000 dólares. Quizá te parezca exagerado, pero eso fue precisamente lo que sucedió con una empresa de alimentos que sufría con prolongados tiempos de inactividad como resultado de los paros no programados —algo con lo que la mayoría puede sentirse identificado—. Generalmente, las compañías suelen programar los mantenimientos generales de sus equipos, tratando de prevenir algún fallo, pero en la era digital esto ya no es lo más eficiente.

La empresa de alimentos implementó una solución de Internet of Things (IoT) para obtener información en tiempo real sobre lo que ocasionaba los paros en su equipo y habilitar, de forma mucho más oportuna, los mantenimientos. Simple, pero altamente eficiente. Digitalizar un equipo con IoT nos permite acceder a las variables clave de las máquinas —temperatura, vibración, potencia, etc—, para hacer diagnósticos oportunos y reducir estos eventos.

Obtener clientes y reducir costos deberían ser dos poderosas razones para empezar el viaje digital, pero quizá esta evidencia no es lo suficientemente contundente para la mayoría de las organizaciones, pues casi 40% de las empresas en Estados Unidos no utilizan todos los datos que poseen; por ende, la construcción de casos de uso no acelera como quisiéramos.

Es un hecho que esto sucederá tarde o temprano; el nombre del juego será visión y anticipación.

El autor es cofundador de Gesta Labs, estudio de innovación en Industria 4.0

