2021: Cambia tus deseos por acciones y realidades

En cada comienzo de año encendemos simbólicamente una llama de renovada esperanza, positividad, cierre de ciclos y compromisos por un mejor futuro. Para muchos, el 2020 paso a la historia como uno que quisiéramos borrar de tajo con las pérdidas humanas y sus consecuencias económicas, sociales y políticas.

Sin embargo, no será una fecha en el calendario la que ponga fin a los enormes retos por venir, dejamos pasar las advertencias, fuimos indiferentes, insensibles y habremos de pagar los terribles costos de la desinformación, la ineptitud, la corrupción y el populismo.

Mucho está en juego y la agenda es muy compleja, pero una cosa es segura: no serán suficientes los buenos deseos, ni amuletos, ni predicciones; ni la verborrea, ni la demagogia y mucho menos la intervención de seres etéreos lo que evite la depresión y la ruina.

Más que nunca, se requiere -urgentemente- de la acción organizada, trabajo, constancia, determinación, cooperación, coordinación, coraje, creatividad, solidaridad, disciplina, inteligencia, profundas transformaciones en las actitudes; todas las habilidades y capacidades de todos al límite y en todos los frentes para mejorar.

El valor de la vida. Hemos llegado al punto en el que ya no reaccionamos ante las estadísticas diarias de muertes, crímenes y contagios; ¿es -en efecto- la opinión de las mayorías que su existencia es tan miserable e insignificante que no vale la pena vivirla?; hagas lo que hagas tu destino ya está escrito previamente por una voluntad superior. No, de ninguna manera.

Los falsos profetas ganan cuando son capaces de crear seguidores pasivos, perezosos, indolentes, ignorantes, lisiados actitudinal y políticamente. Renuncia a la mediocridad, el conformismo y la resignación. Tu vida depende de ti, tú eres el máximo responsable de lo que pasa en tu entorno; un ser perfectible con dones y virtudes, capaz de crear y transformar, no estás aquí para servir de entretenimiento de nadie ni de nada.

La vida es dura, difícil y cuesta arriba. Recobrarte y ponerte de pie será muy complicado, aún con las heridas y el dolor en pleno, si estas hoy aquí eres unX sobreviviente, has hecho algo para continuar, inicias un nuevo año y estas listX, lo que sigue depende de ti, cada día debe contar, es aquí y ahora, ya debes saberlo.

De súbditos a ciudadanos. Si de verdad quieres mejorar, debes considerar un insulto que se te llame parte de un rebaño o de un pueblo. La mentalidad de un ciudadano libre no puede admitir ese sometimiento; el gobierno es una organización social, está para servir; no es un ente proveedor y paternalista. No te da nada de su bolsa; todos los recursos que administra los generaron los ciudadanos.

Madura, sé crítico, despierta. Tú puedes obrar milagros. Empieza por ajustar tu vida e influir positivamente en la de otros; enséñalos a pescar y no depender de una tarjetita de “apoyo”, camina sobre las aguas turbulentas del desempleo, enfrenta la tormenta de los bajos ingresos; cura a los ciegos y sordos, libéralos de los encantadores de serpientes; el camino a la perfección y al paraíso exigen sacrificio, responsabilidad, trabajo y esfuerzo.

El Covid-19 es una llamada a ser un minimalista comprometido; no traigas a tu vida la ostentación ni la opulencia inútil, nada te llevarás. Las clases sociales se borran en crematorios y panteones, para lo mismo sirven un mausoleo, un ataúd de madera de tercera o una urna de nanomateriales. Evítalos cuidándote y cuidando a los demás.

Ya es tiempo de tomar decisiones. Ponte a dieta de mentiras y frases huecas; repugna la cursilería oficialista; renuncia a drogas como las fantasías y la logorrea de los sermones politiqueros; ponle un alto al analfabetismo electoral; medita y reflexiona sobre tu trascendencia en el plano político; alinea tus chacras para organizarte y activarte; ejercita el músculo político.

Evalúa resultados, fiscaliza. Ya deja de votar por falsa promesas, ridículos, “personalidades” ocurrencias y simpatías, te están saqueando, deja de pedir limosnas; mereces buen servicio y nadie te hace un “favor” por lo que es tu derecho; reconoce a los buenos servidores públicos, contribuye haciendo lo que te toca.

Sal del engaño, tus “representantes” deberían proteger tus intereses, no los de ellos o peor aún de terceros, socios, familiares o sus cómplices. Recuerda, no son nada sin tu voto; no dejes en manos de desconocidos ni de oportunistas y mucho menos de sujetos serviles que hacen lo que les mandan desde el “gobierno”.

El ultimátum; una agenda global urgente. El Covid-19 nos deja lecciones crudas, tremendas, pero certeras y racionales -vergonzosamente- Thanos (Avengers End Game, Marvel, 2019) tenía algo de razón.

No hicimos caso del cambio climático, la población sigue creciendo irresponsablemente, seguimos empeñados en partirle la progenitora al planeta; aumentamos los desperdicios, atascamos de radiación, plásticos, fertilizantes y químicos nocivos el suelo, aire y aguas; somos insensibles ante el maltrato animal.

Si la sacudida del 2020 y la tormenta que seguirá en los años por venir no nos mueven, ninguna vacuna, ni la inmunidad de rebaño o la cura infalible serán suficientes. Repetiremos el ciclo, será otra plaga, una nueva pandemia o un cataclismo lo que marque nuestro destino; solo nuestras decisiones, acciones y un cambio profundo de actitudes lo que demostrará si aprendimos algo.

