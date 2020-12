2021, el año de la eficiencia

Es predecible que uno de los mayores retos –y no serán pocos– que tendrán las empresas en el año 2021 esté relacionado con la necesidad de tener mayor liquidez. En este sentido, la manera más eficiente de financiar el crecimiento será incrementando la productividad.

Aunque siempre existe la posibilidad de buscar recursos, por ejemplo, en una institución bancaria, en este momento es importante identificar cómo, dentro de la operación de la misma empresa, podemos alcanzar eficiencias. A través del uso de la tecnología o explorando nuevos modelos de negocios se pueden lograr ahorros en los costos de operación que pueden convertirse, a su vez, en nuevas inversiones que promuevan el desarrollo.

La vertiginosa implementación tecnológica ya modificó de manera sustancial la forma de operar de muchas empresas. Sin embargo, en casos muy puntuales, la aplicación de estas soluciones digitales se sobreestimó en el corto plazo. Por lo que hoy, las compañías están observando que no obtuvieron el retorno de inversión proyectado. Así que es buen momento para hacer un alto en el camino –sin detener el proceso, claro está– y analizar qué tan efectivas han sido las soluciones tecnológicas aplicadas. Puede ser que hayamos tenido exceso de confianza en el uso de ciertas herramientas y no están ofreciendo los resultados esperados, o bien, no estamos aprovechando su potencial al máximo. En este sentido podríamos generar ciertos ahorros.

Una de las principales oportunidades, en este rubro, es el manejo eficiente de información. No perdamos de vista que con la tecnología disponible podemos llevar a cabo una serie de mejoras en los existentes modelos de negocio y medir los patrones de consumo tan a detalle como sea necesario. Así que utilicémosla para efectos administrativos, como herramienta para incorporarnos en nuevos mercados y para diferenciarnos de nuestra competencia.

Eso sí, invertir en ciberseguridad es fundamental. Ofrecer tranquilidad al mercado sobre un manejo adecuado de la información es la manera de establecer confianza con los consumidores. De acuerdo con nuestro estudio más reciente, Digital Trust Insights 2021, edición México, 56% de los encuestados indicó que la ciberseguridad y privacidad estarán integradas en cada decisión o plan empresarial.

Sobre los nuevos esquemas de trabajo, no tomemos decisiones precipitadas. Y es que, aunque existe una tendencia de normalizar la combinación de tiempo de trabajo remoto y presencial, el proceso mucho dependerá del sector al que pertenezca la empresa, de la disponibilidad de las vacunas –que, aunque ya existen, no tenemos total certeza sobre su distribución y efectos secundarios– y hasta del clima –considerando el incremento de otras enfermedades respiratorias–. Así que es muy probable que el trabajo remoto se mantenga, durante algunos meses más..

2021 nos empujará a tener negocios más eficientes y a encontrar nuevos espacios de inversión. Si lo logramos, podremos invertir en mejorar los procesos de capacitación y en mejorar la infraestructura de la compañía: apuestas seguras para el mediano y largo plazo. Así que busquemos la innovación, incorporemos nuevas tecnologías ,permanezcamos atentos a las transformaciones del mercado y cambiemos la forma de hacer negocios.

Mauricio Hurtado de Mendoza es Socio director de PwC México.*

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.