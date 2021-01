Sin duda, lo que sucedió en 2020 con el tema de la pandemia vino a ser un parteaguas para la vida de todos en general, pero si lo vemos desde el punto de vista de cada individuo y cada organización, esta crisis representa cosas muy diferentes entre cada una de estas partes.

Del lado de las corporaciones, hay algunas industrias y compañías que han salido beneficiadas como la de bebidas, comercio en línea, logística, entre otras; y no solo eso, han quedado en posiciones de capital que no tenían antes de la pandemia. Sin embargo, hay muchas otras que no han corrido con la misma suerte; caso muy sonado las industrias restaurantera y de entretenimiento que se vieron sumamente afectadas por las diferentes medidas de seguridad que se implementaron para reducir los contagios.

Del lado de los individuos, pasó de todo, romances, divorcios, amistades, enemistades, depresiones, mudanzas, así como múltiples crisis relacionadas con la salud física y mental.

¿Qué pasó en el mundo de M&A? Se movieron los capitales y las praxis, las empresas, los fondos, los bancos, los abogados, todos aprendimos a hacer transacciones de manera remota y en diferentes etapas, lo cual sin duda fue un gran aprendizaje.

Y aunque las fusiones y adquisiciones se frenaron por unos meses, estos sirvieron como punto de reflexión para entender el planteamiento que esta pandemia nos dejó y como poder accionar de forma correcta, ya que el instinto de supervivencia y las oportunidades que se estaban presentando en el mercado tenían que ser capitalizadas por aquellos que podían, seleccionando a las firmas que necesitaban desinvertir o hacer re-estructura.

De esta manera, queremos proponer 3 aprendizajes que necesitamos incorporar del 2020 para salir fortalecidos en este 2021 y aprovechar las oportunidades que van a aparecer en el mercado:

1.- Resiliencia, no está demás decirlo, es necesaria para poder seguir generando riqueza y valor en la sociedad en la que vivimos, se vuelve indispensable para encontrar las formas en las que podamos seguir operando y cerrando transacciones.

2.- People are King, el dinero fue el rey al inicio, pero en realidad, quienes han estado ayudando a que el mundo, las organizaciones y las transacciones, sigan sucediendo, es la voluntad de cada individuo que trabaja en las corporaciones; son las ganas de superarnos, de seguir generando valor, de ir por las metas del año y de saber que va a venir algo mejor. En resumen, lo que tiene a las compañías verdaderamente a flote, son los individuos y tenemos que darnos el momento de reconocerlo y agradecer el ímpetu de seguir.

3. La locura, lo cura; necesitamos aprender a vivir en lo que llamamos “locura” y ser ágiles en la adaptación, ya que vivir en ella, al parecer, es la única manera que nos va a llevar a sobrevivir todo lo que sucede, esto va más allá de la resiliencia y disculpen nuestras palabras, no hablamos de una locura clínica, pero ¿Cómo más podemos describir todo lo que ha sucedido en el año?

Este 2020 fue un año que esperamos sea sin igual, que nos puso un alto y nos dio la oportunidad de replantearnos, de seleccionar objetivos claros y definir los caminos de subsistencia tanto como individuos como organizaciones. Agradezcamos a este 2020 por abrirnos caminos inimaginables y ponerle a la prosperidad otros matices.

Contacto:

*Ale Fayad es Principal M&A de Mercer.

*Sofia Cruz, M&A Transactions, Multinational Client Group

Correo: [email protected]

Correo: [email protected]

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.