3 consejos para gestionar un proyecto de inteligencia artificial

Nos lo advirtieron y no se equivocaron: la revolución digital inteligente iba a cambiar las formas y puestos de trabajo. A eliminar algunos y crear otros tantos —hola, científicos de datos—. Así que, por qué no creer que iba a hacer lo mismo con la forma en que ejercemos el liderazgo en las organizaciones.

Una era disruptiva como la que vivimos necesita una nueva forma de gestión. Sencillamente, los tomadores de decisión en las empresas no pueden seguir abordando las tecnologías emergentes con los mismos enfoques con los que abordan las tradicionales. Las cosas no funcionan así.

Hay una frase que poco a poco se convierte en adagio: “AI project is not just another IT project” (Un proyecto de inteligencia artificial no es solo otro proyecto de TI).

¿Qué quiere decir esto? Que deberías pensar más allá —suena a cliché, pero, créeme, es un argumento incontestable en este caso— de los resultados inmediatos y “ver” más allá de esto.

Y hay otra razón de peso: de acuerdo con la firma de consultoría tecnológica IDC, 25% de los proyectos de TI suelen fracasar y de 20 a 25% no generan ningún tipo de retorno de inversión. ¿Por qué sucede esto? Casi 54% de las fallas se deben a una pobre gestión, mientras que apenas 3% tiene que ver con problemas tecnológicos o de la solución.

Por esta razón quiero aprovechar este espacio para darte tres consejos que pueden ayudarte a acelerar la adopción de esta tecnología en toda la organización y enfatizar en una buena estrategia para vencer la resistencia al cambio y establecer el roadmap de la compañía en los siguientes cinco años, con la inteligencia artificial como piedra angular.

1) La visión es clave para ser pionero

Si no te has convencido de que la inteligencia artificial será clave para tu negocio —tu industria y la nueva ventaja competitiva— en los años por venir, entonces algo está mal. Si 6 de cada 10 ejecutivos creen que será más determinante, incluso, que el internet (PwC), es porque están viendo algo en ella.

“Lo que diferencia [a las empresas que se benefician de la IA] es la ventaja de ser el primero en actuar”, dice Amr Awadallah, CTO de Cloudera, un proveedor de plataformas de Big Data.

En esta tecnología está la clave de tu crecimiento futuro. Pero debes ser paciente porque los grandes resultados no son inmediatos. ¿A qué me refiero? La idea ciertamente es buscar un payback rápido, conseguir quick wins, pero lo más importante es la maduración tecnológica que vas ganando con cada proyecto, la enseñanza que te deja en cuanto al proceso de explotación de los datos digitales. Ese es un ROI que vas ganando a largo plazo porque en cada paso que das estás ganando capacidades digitales para el futuro. Cuando te des cuenta, esto será clave para seguir ganando participación de mercado y diferenciarte de tus competidores.

2. La comunicación nunca fue tan clave como ahora

Muchos proyectos de transformación digital fracasan porque no ponen a las personas (como usuarios) como el epicentro de cada necesidad y esto, desde luego, implica el diseño de cualquier solución, pero también la necesidad de comunicar efectivamente los alcances de la nueva visión que se ha propuesto tu compañía.

Si quieres convencer a la gente, debes vencer su resistencia al cambio, principalmente creando cultura en este nuevo lenguaje de la IA. Cada uno de tus colaboradores debe tener clara la visión de la empresa en la Industria 4.0 y saber el papel que juegan en este proyecto. Sé transparente en cuanto a las expectativas, alcances y limitaciones del proyecto y los procesos que tendrán afectaciones y repercusiones en los colaboradores. Fomenta una cultura de preguntas y respuestas. Ganar es el resultado de saber por qué hacer algo. “Se debe alentar a todos a preguntar por qué y a seguir preguntando todo el tiempo. Así es como las empresas alinean la IA con el rendimiento y el rendimiento con éxito”, recomienda la consultora Gallup.

3. Aprender el camino de la falla

Hay una frase que Barack Obama suele decir: “A lo largo de la historia, se ha visto que el progreso no siempre avanza en una única dirección. A veces va en un sentido y luego en otro. Hay ocasiones en que damos dos pasos adelante antes de dar uno hacia atrás”.

Me identifico porque aplica de forma muy similar para la innovación disruptiva con tecnologías emergentes. Debemos tener este mismo enfoque y paciencia con una tecnología como la inteligencia artificial que, aunque es innovadora, aún queda mucho que aprender de ella cuando vamos aplicándola en nuestras organizaciones. Si lo vemos de forma paralela a la frase de Obama, el camino de la IA es a través de la iteración, ese proceso que se repite una y otra vez, las veces que sea necesario, hasta dar en el resultado. ¿Por qué? Porque en el camino hay fallas o el resultado no siempre es el que deseamos. Más vale entenderlo y ser pacientes con este proceso.

Sin duda un cambio de perspectiva es de mucha ayuda para abordar de forma distinta estas tecnologías y acelerar su adopción. Tu compañía saldrá ganando.

