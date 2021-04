5 Claves para Mejorar tu Branding

Mejorar el Branding es una estrategia vital para tu Empresa, pero perfeccionar tu marca no consiste únicamente en realizar cambios en colores, logos, nombres, etc. Va mucho más allá de esto.

Recordemos con claridad este concepto, Branding, consiste en el proceso de creación de una marca, desde el nombre y logo hasta la cultura organizacional, filosofía y valores que representarán la esencia de la empresa.

Todo aquello que haga que una persona reconozca tu empresa, es parte de tu branding, sea tangible o no. Por ejemplo, supongamos que tienes un vendedor que es muy exitoso, muy querido por tus clientes por el trato que les brinda.

Estos clientes seguramente lo recomendarán y hablarán sobre él, convirtiéndolo así en parte activa de tu branding ya que indirectamente estas recomendaciones positivas acerca de su buena actitud pueden persuadir a una imagen excelente de tu empresa.

En el caso del turismo, un mercado muy grande y definitivamente internacional, podemos encontrar varios ejemplos de diferentes tipos de branding que por medio de estrategias como el inbound marketing para turismo han hecho que muchos lugares obtengan una imagen tangible.

Cuando visitas un lugar usualmente lo haces por las bellezas naturales que existen, por su gastronomía o porque son sitios mundialmente reconocidos, pero ¿Cómo llegas a conocer todo eso? ¡Gracias al branding!

Si piensas en los elementos más reconocibles de algunos sitios turísticos, seguro se te viene a la mente la torre Eiffel en París, o las atracciones de Disney, la comida italiana o alguna de las maravillas del mundo.

¿Y por qué piensas en esos en primer lugar? ¡Por el branding y el marketing que hay detrás! Estas estrategias de comunicación han logrado que varios sitios se vuelvan icónicos generando una gran ventaja sobre diversas maravillas naturales que no cuentan con una debida difusión.

Las estrategias detrás de los lugares icónicos han causado que puedas ver constantemente cosas que hacen referencia a estos sitios, como souvenirs, iconos estampados y ahora también en social media cuando ves que alguien subió una foto con la torre Pisa de fondo u observas a tus sobrinos con ropa de Disney.

Con todos estos casos hemos demostrado que fortalecer el branding es una parte fundamental del crecimiento y éxito de tu empresa y en este artículo te enseñaremos cómo hacerlo en algunos simples pasos.

Mejora tu branding con estas 5 claves

Sé constante y consistente

Una de las cosas más importantes para ser recordado siempre, es ser consistente en lo que te hará reconocido y estar constantemente en la mente del consumidor.

Grandes ejemplos de esto son McDonald’s o Coca Cola, ambas empresas tienen muchísimos años en el mercado y siempre han sido exitosas.

Sin importar cuántos logos color rojo con blanco existan, la primera cosa en la que vas a pensar es en Coca Cola. Lo mismo pasa con la M amarilla de McDonald’s, este elemento es tan representativo que ninguna otra marca usa algo parecido.

Ambas empresas han tenido actualizaciones de sus imágenes, han hecho diferentes campañas, incluso han modificado sus menús agregando más productos o pero la esencia sigue ahí, consistente y constante.

Conecta con los sentimientos

Conectar con los usuarios desde las emociones es la mejor manera de establecer vínculos fuertes, debido a que una comunicación empática genera lazos inconscientes que pueden llegar a ser poco controlables por la parte lógica.

Volviendo a los ejemplos del turismo, París y la Torre Eiffel están directamente relacionadas con el amor, así como Disney lo está con la niñez.

Estos sentimientos hacen que las personas enamoradas deseen pasar su luna de miel en París o que el plan familiar ideal de adultos y niños sea una visita a Disney.

Adáptate a los cambios

Todo evoluciona, pero adaptarse no significa cambiar y esto es importante. Así como mencionamos los éxitos de McDonald’s o Coca Cola se dieron gracias a su constancia y consistencia, estamos conscientes de que ellos se han ido adaptando a la realidad.

Antes McDonald’s solo vendía hamburguesas con queso, ¿Cuántas opciones hay hoy en día en su menú? Este cambio justamente surge de la adaptación, la empresa fue captando las necesidades del mercado y empezaron a incorporar nuevas cosas sin perder su esencia.

Ahora hay menú para niños, opciones un poco más saludables, hamburguesas con pollo o carne, diferentes tipos de helados, etc. Pero todos, absolutamente todos, tienen en su empaque la imagen que representa a McDonald’s.

Involucra a todos tus equipos

Tomar en cuenta a todas las personas que forman parte de la empresa te permite: fortalecer el branding internamente, ya que tus empleados son los principales promotores de la marca y además pueden abrir oportunidades de generar conexiones externas a través de ellos.

Como mencionamos anteriormente, los empleados son parte del branding, un claro ejemplo puede ser un presentador de televisión famoso en tu país. Este presentador no es el dueño del canal de TV ni del programa, pero es la representación principal.

Las personas conectan con el presentador e incluso muchos verán el programa solo por él, de esta forma el presentador genera de forma indirecta varios beneficios para la marca.

Genera confianza y lealtad

Por último, pero no menos importante la confianza y lealtad, que va íntimamente ligada a todos los puntos anteriores.

Si dejas de ser constante o consistente, cambiando lo que la gente conoce de ti, puedes generar desconfianza. Si rompes las conexión emocional con los usuarios, no tendrás su lealtad.

Si no te adaptas a los cambios, reducirás tu público y las opciones de conectar con nuevas personas, además que si tus empleados no se sienten parte de la marca, no serán sus principales promotores y esto por consecuencia genera desconfianza en los clientes potenciales.

Piénsalo así: si Juan que trabaja en la empresa no consume sus productos, por algo debe ser, él sabe lo que hay detrás. Este pensamiento es sumamente común entre las personas y nos deja saber lo importante de cuidar todos los elementos de nuestro branding.

Como conclusión te dejamos este pensamiento: Todo lo que se relacione con tu marca forma parte de su branding, por lo tanto es importante cuidar cada detalle, cada persona, cada estrategia, ya que cada punto es parte de un todo, y en conjunto hablan de tu marca. Crear un branding con bases sólidas y fuertes puede generar espectaculares ventajas para tu empresa.

Contacto:

LinkedIn: Emanuel Alejandro Olivier Peralta

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.