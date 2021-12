5 factores clave para una empresa exitosa en 2022

¿Qué ha definido el éxito de las empresas en los casi 2 años de crisis sanitaria y qué lo hará en 2022? El entorno empresarial en México ha tenido una transformación radical en un corto periodo de tiempo con el cierre de 1 millón 10 mil 857 empresas (INEGI) y el surgimiento de 620 mil nuevas (SHCP).

A este fenómeno de transformación Daniel Marcos, CEO de Growth Institute, lo define como “renovación natural”: así como los incendios en un bosque que consumen a los árboles y hierbas más vulnerables, la crisis tuvo el mismo efecto en el entorno empresarial y aquellas empresas que sobrevivieron se han renovado y fortalecido para seguir operando.

Esto no significa que las empresas que hayan logrado atravesar estos tiempos complejos tengan asegurado su éxito en el 2022. Las empresas deben enfocarse en cerrar el año y planificar el 2022, considerando aquello que deben seguir, dejar y comenzar a hacer. Estos son 5 factores clave que las empresas deben considerar para 2022 si quieren escalar:

Digitalizarse desde el centro del negocio

De acuerdo con el informe CEO Outlook 2020: Covid-19 de la consultora KPMG, la crisis obligó al 80% de las empresas a acelerar su transformación digital, acortando el tiempo de años a meses. La tecnología es fundamental para cambiar muchas cosas que por inercia o tradición se hacían físicamente y ahora desde un celular o una computadora se pueden hacer de manera más fácil y rápida.

Digitalizarse no sólo se trata de contar con una página web o presencia en redes sociales; significa ser diferente en término de estrategia, información, estructura, cultura, procesos, operaciones, sistemas, personal e indicadores clave de rendimiento y en donde las nuevas tecnologías disruptivas sean aliadas para brindar una ventaja competitiva en el mercado y reducir costos operativos.

Contar con un plan estratégico claro y sencillo

¿Qué se quiere lograr en 2022? ¿Cuál es el objetivo de la empresa y hacia dónde se dirige esta? Verne Harnish, autor del bestseller Scaling Up afirma que la estrategia ayuda a entender “qué queremos lograr” antes de definir el “cómo lo lograremos”. Los principales obstáculos que le impiden escalar a una empresa es no tener claridad de su rumbo y su propósito, por lo que simplemente se ejecuta y se resuelven urgencias del día a día.

Se necesita definir el rumbo de la empresa en un Plan Estratégico que indique qué se quiere lograr, cuáles son las prioridades, cuál es el objetivo a corto, mediano y largo plazo, cuente con indicadores (KPIs), medidores, y responsables por función. Todo con un lenguaje claro para que el equipo lo pueda entender y ejecutar.

Contar con un gran equipo (flexible y con mentalidad correcta)

El equipo es el grupo de personas que impulsan o estancan el escalamiento de la empresa; por eso es fundamental que los líderes sepan cómo identificar, atraer, contratar, entrenar y apoyar a las personas correctas, así como darles las tareas correctas a desempeñar.

Las estructuras jerárquicas tradicionales de liderazgo resultan obsoletas en un contexto de operaciones remotas que requieren un liderazgo ágil. Las responsabilidades de gestión necesitan distribuirse en toda la organización con una red de equipos que puedan desarrollar proyectos y resolver desafíos constantemente.

Según la encuesta Talento Global 2021 realizada por Oxford Economics, las competencias más solicitadas en la próxima década serán las digitales (en particular la habilidad de trabajar a distancia). Cada día importa más el enfoque en resultados, en lugar de dónde y cómo los empleados hacen su trabajo.

Contar con data

Lo que no se mide no se puede mejorar. Al igual que el tablero de un automóvil que proporciona información en tiempo real sobre el rendimiento y el estado del motor, el tablero de una empresa brinda información sobre el desempeño de esta. Tener información, visible para todos en la organización permitió conocer los avances de cada área y con ello tomar mejores decisiones estratégicas durante el 2020 y 2021.

Los líderes tienen sesgos y prejuicios que sin información, propician a tomar malas decisiones. Contar con los datos correctos de manera oportuna con métricas y avances te permite ver los puntos ciegos, predecir, reconstruir y solucionar problemas específicos. Los datos clave con los que tu empresa deben contar son:

Datos financieros: para entender el efectivo y tener un mejor control de su funcionamiento.

Datos del equipo: comprender a tu equipo para mejorar la colaboración, comunicación y compromiso.

Datos de clientes o del mercado: en qué tipo de industrias se encuentran, cuáles son sus necesidades y cómo los puedes ayudar con tus productos o servicios.

Datos de ejecución: en qué se debe tener enfoque y cómo hacer más eficiente a la empresa.

Tener ideas innovadoras pero no lograr ejecutarlas

El mayor reto de las empresas al innovar no tiene que ver con generar grandes ideas que impacten en el mercado o industria; el verdadero reto consiste en implementar esas ideas. Al no ver resultados inmediatos se decide abandonarlo sin entender por qué la idea no funcionó.

Existen tres problemas dentro de las empresas que acaban con la innovación y generan pérdidas importantes de tiempo y recursos invertidos en investigación y desarrollo: el sistema inmunológico de la empresa -compuesto por los miembros del equipo- que combate y se resiste al cambio; no tener la capacidad operativa para ejecutar esas innovaciones con un plan, disciplina, ejecución y un sólido equipo; que los líderes carezcan de una visión exponencial, donde tengas la iniciativa de iterar, experimentar e implementar.

El 2022 será un año de recuperación económica global con altas y bajas por lo que las empresas deben estar preparadas con una sólida estructura interna. Tendremos complicaciones en el año pero los negocios fuertes son los que, además de sobrevivir, dominarán su industria.

Antonio Velázquez, Editor en jefe Growth Institute*

