(Dedicado a mi hijo -en masculino- y a todos los hijos del mundo).

Cuando Forbes me invitó a escribir algo en conmemoración del 8 de marzo, acepté enseguida: qué honor poder escribir algo sobre uno de los días más importantes del año para mí y qué poco me iba a imaginar entonces lo difícil que me resultaría. Llegué a pensar que las hijas de Zeus me habrían dejado de susurrar ideas e inspirarme como mortal para siempre, a pesar de que no dejé de invocarlas durante toda la semana. Por cierto, sabías que las musas eran mujeres y los poetas hombres. Curioso, ¿verdad? Bien, sigo…

No me preocupé demasiado, al fin y al cabo, me ocurre siempre que me encargan escribir algo, pero ¿qué podía contarte sobre el 8 de marzo que no se supieras ya? Que el 8 de marzo de 1857, las mujeres que trabajaban en el textil, en Nueva York, fueron a la huelga para reivindicar salarios más justos y mejores condiciones laborales. Eso ya lo sabes…

Que 51 años más tarde, !51! el 8 de marzo de 1908, 15,000 mujeres volvieron a las calles de Nueva York para exigir de nuevo más salario, menos horas de trabajo y derecho al voto. Eso también lo sabes…

Que el 8 de marzo, según el calendario gregoriano, el gobierno ruso concedió el voto a las mujeres.

Que el 8 de marzo de 1975, las Naciones Unidas celebraron por primera vez el Día Internacional de la Mujer.

Todo eso ya lo sabes. Fechas, fechas y más fechas y, sin quererlo ni beberlo, nos hemos puesto en el 2021 y seguimos reivindicando derechos, derechos y más derechos, pero pese a ello, todavía sueño como soñó Martin Luther King.

Sueño con que llegue un día en el que se erradique esa pobreza que se ensaña especialmente con las mujeres.

Sueño con que un día todas las mujeres del mundo tengamos acceso a una salud como Dios manda.

Yo tengo un sueño de que un día se deje de ejercer la violencia contra nosotras.

Sueño con que llegue un día en que se erradiquen todas las guerras que nos ponen a las mujeres como diana.

Con que un día las niñas dejen de ser víctimas del matrimonio forzado, abusos sexuales, mutilación genital o feminicidio.

Con que llegue un día en que dejemos de ser explotadas, tengamos trabajos más seguros e igualdad salarial con los hombres.

Sueño con que un día las mujeres seamos igualmente representadas en el poder.

Con que un día no hablemos de mujeres u hombres, que sólo hablemos de personas.

Todas nosotras tenemos un sueño, soñamos con un 8 de marzo en que tengamos grandes cosas que contaros y nada nos quede ya por reivindicar, más allá de recordar a nuestras madres y abuelas.

Contacto:

Maite Moreno es profesora de EAE Business School*

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.