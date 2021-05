Ante un futuro incierto, de vuelta a lo básico

Los CEO en México planean realizar inversiones de 10% o más durante los próximos tres años en rubros como transformación digital, iniciativas para lograr eficiencia de costos y ciberseguridad y privacidad, de acuerdo con los resultados de nuestro más reciente estudio Global CEO Survey. Pero… ¿cómo pueden desarrollar un plan que permita a las empresas llevar a cabo estas inversiones ante un futuro incierto?

Hablamos de construir un plan efectivo basado justamente en la generación de capacidades alineadas a la forma en la que estamos agregando valor al mercado. Para lograrlo es fundamental volver a nuestras raíces, realizar un ejercicio de introspección e identificar cuáles son los atributos que hacen que los consumidores se decanten por nosotros.

Según resultados de nuestra encuesta, 47% de los CEO invertirá en iniciativas que les permitan alcanzar una eficiencia de costos. En este aspecto, es preciso cambiar el paradigma de lo que es una estructura de costos y entenderla con base en el retorno de inversión que genera eso que muchas veces catalogamos como “gasto”. Cuando yo invierto, por ejemplo, en un canal digital, le estoy apostando a que los consumidores tengan mayor acceso a mis productos o servicios y, por lo tanto, un posible crecimiento y/o expansión a un mercado que no había sido explorado con anterioridad pero que podría traernos un mayor número de ingresos a mediano o largo plazo.

No obstante, el camino no se encuentra libre de riesgos. La transformación que se lleve a cabo no deberá estar basada en los pasos que han tomado nuestros competidores directos. Si bien, es normal que nos comparemos con el resto de jugadores en el mercado para ubicar ciertas oportunidades, no caigamos en comparaciones extremas que nos lleven a replicar un modelo de provisión que no es propio de nuestra compañía. Hay empresas que toman la decisión de adoptar, por ejemplo, cierta solución tecnológica porque así otros lo hicieron. Esto puede acarrear pérdidas considerables, incluyendo la de las capacidades que nos diferenciaban en el entorno de negocios y de credibilidad con nuestros clientes y consumidores finales.

Para llevar a cabo el proceso de transformación, un cambio en la cultura de la empresa es crucial. Y para lograrlo, los líderes deberán ser capaces de comunicar una visión clara que involucre todos los elementos de la misma como artífices del cambio. No obstante, esto puede convertirse en un riesgo si la organización no se encuentra plenamente convencida. Lo que podría comprometer seriamente el crecimiento y progreso.

Es importante diferenciar entre velocidad de cambio y agilidad. Ambos conceptos, en este sentido, no están precisamente relacionados. La organización debe tener un rumbo claro acompañado de un mecanismo que le permita moverse de manera ágil hacia una dirección específica. Para contrarrestar este riesgo las empresas podrían adoptar una cultura de post mortem. Es decir, analizar constantemente los pasos tomados para conocer sus implicaciones, pero sin que este proceso de análisis suponga paralizar a la organización por exceso del mismo.

Si estamos esperando el momento perfecto para ejecutar los cambios, este nunca llegará. Por ejemplo, si consideramos que nuestra organización se encuentra lo suficientemente sólida y tiene una oferta que hace sentido en el mercado internacional, hagámoslo –36% de los CEO encuestados respondieron que estarían abiertos a la posibilidad de incursionar en otros mercados–. El futuro es complejo, sin embargo, existe optimismo por parte de los líderes de empresas –78% considera que el crecimiento de la economía global mejorará en 2021–. Además, tengamos presente que las necesidades del mercado continúan siendo las mismas, lo que es distinto es la manera de abordar esas necesidades –nunca hubiéramos imaginado hace 20 años la existencia de un gigante del retail digital–. Así que no perdamos el rumbo, reivindiquemos nuestra verdadera esencia y transformemos los obstáculos en las oportunidades que otros no han visto.

Contacto:

Jorge Sentíes Socio de Consultoría Estratégica en PwC México.

