Betty y el Baile de los 41

En la década de los noventa cuando los padres de familia pensaban en caricaturas de carácter adulto o que desafiaban los estereotipos, ‘Los Simpsons’, ‘Padre de Familia’ o ‘Daria ’ eran títulos que llegaban rápidamente a su cabeza. Pero estoy casi segura que la imagen de un grupo de bebés llamados ‘Rugrats’ no estaba particularmente en su mente. Sin embargo, al ver esta caricatura de Nickelodeon en retrospectiva, uno se puede dar cuenta que estaba un tanto adelantada a su época, y que buscaba romper moldes y estereotipos.

Dentro de los personajes de esta serie, tenemos a la madre de Ángelica, una mujer independiente, exitosa y obsesionada con su trabajo. Ella era la cabeza de la familia. El padre de Carlitos por otro lado era viudo, así que se había hecho cargo de su hijo él solo. Por otro lado la dinámica de pareja entre los padres de Fili y Lili era una, que incluso al día de hoy, a muchas personas les cuesta asimilar y aceptar. Ya que Betty era una mujer de aspecto fuerte, incluso ruda y quien tomaba la mayoría de las decisiones por los gemelos. Mientras que su esposo Howard era más sensible y maternal. Asimismo es una de las pocas series animadas infantiles donde recuerdo que incorporaron a una niña afrodescendiente llamada Susy.

Además de estos interesantes roles y perfiles, también era atrayente descubrir cómo la dinámica de los padres, afectaba directamente la personalidad de los bebés. Así que bajo la fachada de una inocente ‘Aventura en Pañales’ se desplegaba un interesante análisis a los diferentes roles de familia contemporáneos, donde el modelo ‘clásico’ de ‘familia’ no tenía tanto protagonismo.

Hace algunos días se anunció que Betty, la madre de Fili y Lili, pasaría a ser abiertamente lesbiana en la nueva animación de los ‘Rugrats’ en Paramount+. Esta decisión generó opiniones diversas. Existe quienes celebran que la serie continúe retratando la diversidad familiar, y quienes la critican por perpetuar el estereotipo de las lesbianas. Esto porque decidieron tomar al personaje de apariencia más ruda y “poco femenina” para volverla lesbiana, en lugar de introducir a otro personaje que presenta otras cualidades físicas que no encajaran en un molde más “masculino”.

Aunque estamos hablando de una caricatura, este no es un tema sencillo. Por un lado debe de quedar muy claro que ningún personaje, en este caso, lésbico, tiene que ser mandatoriamente representado de una forma. El negar que se retrate con atributos “masculinos”, sería en cierta forma rechazar a quienes sí se identifican con esta representación. Así que de entrada quiero dejar en claro que no está mal que se haga. Lo que sí me interesa, es analizar el por qué la mass media se ha encajonado en una representación tan limitada. Y cómo ésta falta de diversidad en la representación excluye una identificación más completa y real en la comunidad LGBTTTIQ+.

Ya sea por agenda o por un interés genuino, la intención con esta variedad en la representación debería de tener como finalidad el que la mayoría de las personas, en este caso de la comunidad LGBTTTIQ+ se vean reflejadas. Pero lamentablemente el cine y la televisión están dominados por los estereotipos y la codificación, y esta comunidad es una de las más afectadas. Ya que sin lugar a duda han perpetuado la idea de cómo debe de verse, actuar e integrarse a la sociedad una lesbiana, gay, trans, etc. Recordemos que los medios de comunicación actúan como agentes de gran influencia en las personas. No sorprende que a muchas lesbianas que vistan o actúen de forma más ‘femenina’ o distintas a lo que usualmente se representa en los medios masivos, reciban comentarios como: “Que raro, no pareces lesbiana”. Lo mismo sucede con un hombre gay.

Si bien la educación debe venir desde la casa, la realidad es que al ser al día de hoy la homosexualidad aún un tema tabú (desafrotunadamente) en la sociedad latinoamericana, la representación y la diversidad que se retrata en el cine o la televisión es muchas veces la que más logra impregarnar la mente de las personas, creando estereotipos muy marcados y límites de cómo deben de actuar y presentarse estos personajes en sociedad.

En ese sentido sí me parece un tanto desafortunado, que una serie infantil como los ‘Rugrats’ que ya tenía una historia de romper moldes, se haya atrevido a medias. Si ya iban a tener un personaje abiertamente homosexual, ¿por qué tomar al que encaja con el estereotipo? ¿Por qué no darle la oportunidad a las personas de enterarse que la orientación sexual no determina la forma de actuar o vestirse de una persona? Lamentablemente han tenido que ser codificados por años. Escritos y presentados con atributos específicos para que la sociedad pueda aceptarlos. Enviando mensajes de “así es como puedes identificar a un homosexual” y limitando la exploración de perfiles realmente variados en aras de “no confundir” a la audiencia.

Algo similar me sucedió con la película mexicana ‘El baile de los 41’. En esta columna no me quiero detener a realizar una crítica sobre los valores positivos que aporta en el apartado cinematográfico y narrativo. Lo que me interesa es el cómo esta cinta nuevamente perpetúa otro estereotipo. El de que los homosexuales son principalmente movidos por un interés meramente sexual.

A nivel personal me pareció que tanto los protagonistas, como los miembros del club secreto, fueron presentados con una dimensión muy pobre. La cinta tiene éxito en retratar una importante parte histórica de la sociedad mexicana de la cual poco se habla. Y consigue exponer la homofobia que orilla a estos hombres a vivir una doble vida. Sin embargo, más allá de la pasión, no se profundiza en sus sentimientos. Y en este sentido proyecta de nuevo el estereotipo de que las relaciones homosexuales son superficiales, principalmente movidas sólo por el sexo y no por emociones y sentimientos más profundos y duraderos. El tema de cómo ha sido también representado el sexo en el cine LGBTTTIQ+ es muy interesante, pero no pretendo abarcar todos estos temas el día de hoy.

La conclusión a la que he llegado, es que la representación y diversidad de esta comunidad en los medios está completamente en pañales. A mi parecer no se trata de tener a más personajes ‘gays, trans, lesbianas, asexuales’, no es una cuestión de cantidad, si no de calidad en su construcción. De nada sirve tener representación si ésta es vacía, superficial y estereotipada. De nada sirve tener representación si ésta sólo está para cumplir una agenda y no buscan genuinamente explorar a profundidad a los personajes. De nada sirve tener representación si ser homosexual constituye por completo la personalidad del personaje. De nada sirve tener representación si se limita el cómo debe verse y actuar, como si la orientación viniera con un molde en el cual debes de encajar o te quedas fuera.

Afortunadamente no todo es tragedia y celebro historias como: ‘Corazón Borrado’ que habla de cómo afecta el rechazo por parte de la iglesia. ‘Moonlight’ que fue la primera cinta en retratar de forma bella y cruda a hombres afroamericanos gays. Celebro ‘Retrato de una Mujer en llamas’ donde las escenas de sexo no son las protagonistas, si no la conexión y enamoramieto de dos mujeres. Celebro series como ‘Euphoria’ que se atreve a traer a la mesa una diversidad más compleja y completa , ‘The Haunting of Bly Manor’ que no tiene miedo a contar una historia de amor lésbica y de terror, celebro a ‘Sex Education’ por intentar romper tabúes, incluso celebro ‘Happiest Season’, que si bien no es más que una comedia navideña tonta, se permite no terminar en tragedia, como lo han hecho las películas sobre homosexualidad por años. Y tú ¿con qué película LGBTTTIQ+ realmente te has sentido identificado?

