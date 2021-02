California, Texas y la economía posglobalizada (II)

Por Javier Arreola y Patricio J. Gutiérrez

En el texto anterior, se describió cómo diferentes empresas y poblaciones están saliendo de California rumbo a Texas. En esta seguna parte, analizaremos cuáles son los factores que han dado pie a esta situación.

Factor de Coyuntura: Trabajo remoto por la pandemia

El fuerte empuje a trabajar desde casa por el crecimiento de los casos de Covid-19 y los férreos cierres de la economía hicieron que muchos trabajadores de las industrias tecnológicas salieran del estado por razones como: ahorrar dinero, pagar menos impuestos, estar cerca de sus familias, estar en lugares con más espacio, entre otras.

Meses después, los empleados han descubierto que no necesitan pasar dos horas al día en el tráfico para llegar a su trabajo, y las empresas aprendieron que no necesitan costosos espacios de oficina para una parte importante de su fuerza laboral. Algunas empresas de estos estados incluso consideran posiciones remotas de forma permanente, lo cual ha abierto debates que posteriormente serán más amplios alrededor del mundo: ¿cómo funcionarán las promociones? ¿Las posiciones remotas perderán acceso a cubículos? ¿Se debe bajar el sueldo si una persona vive en un lugar más barato?

Factor de Coyuntura: Respuesta de los gobiernos a la pandemia

Cómo los gobiernos estatales han manejado la pandemia puede ser uno de los contrastes más fuertes. Mientras California impuso restricciones máximas, Texas fue mucho más laxa. El resultado es sorprendente: ambos estados son con Nueva York, los tres con mayor número de fallecimientos y contagios, lo que ha mostrado que el tamaño de la población ha influido más que el enfoque de las medidas. Aunque por cada cien mil habitantes, a mediados de febrero, Texas ha tenido alrededor de 142 muertes, mientras que California unas 119, con ambos estados a media tabla del país.

Interesantemente, los gobiernos están orgullosos de sus posiciones. Mientras California defiende su enfoque “basado en la ciencia”, ordenando cierres extremos, Texas apela al espíritu “de libertad” y responsabilidad individual para que cada quien asuma sus consecuencias, cerrando la economía lo menos posible. En una viñeta icónica, el Rose Bowl de fútbol americano de 2021 también se movió de California a Texas.

Factor Subyacente: Costo de Vida, especialmente de vivienda

California es un estado donde muchas personas quisieran vivir, pero los números espantan al sentido común: el precio promedio de una vivienda en el estado llegó a unos $579 mil dólares en agosto, por $213 mil dólares en Texas. Ante ello, no es de extrañar que apenas el 18% de los hogares pueda comprarse una vivienda de precio medio. Por el otro lado, no sorprende que sea el estado con mayor índice de personas desamparadas y sin hogar.

Los costos se complican más en ciudades como San Francisco, que ha llegado a ser la más cara de EE.UU. y donde una hipoteca requeriría unos $172 mil dólares de ingreso anual. En dichos precios no solo influye la alta demanda por insuficiente espacio disponible, sino regulaciones, impuestos a la construcción y requerimientos medioambientales.

Con el trabajo remoto aumentó la prisa por salir: una encuesta de Hired reflejó que el 47% de los encuestados en la Bay Area californiana dijeron que si su empleador les pidiera que trabajaran desde casa de tiempo completo, se mudarían a una ciudad menos costosa.

Un súbito desempleo también llega a afectar desproporcionadamente la capacidad para mantenerse de las personas, fenómeno que ambos estados han padecido. Mientras en la pandemia, Texas ha tenido desempleo de alrededor del 8%, el desempleo en California ha oscilado entre 11 y 13%.

Factor Subyacente: Tasas de Impuestos

California es conocida por la relevante intervención del gobierno y altos impuestos que incluyen la renta, la nómina, a la riqueza, entre otros. De hecho tiene el impuesto marginal a la renta más alto del país, y en algunos casos, un cobro progresivo que lleva a que, más de una tercera parte de la recaudación viene del 1% más rico.

Otra característica particular es que también tiene impuestos de salida o de emigración, un impuesto cobrado a las ganancias de capital contra las ganancias no realizadas pero atribuibles al periodo en que el contribuyente estuvo en el estado. Gracias a ellos, Elon Musk tendrá que seguir pagando una parte de impuestos según el tiempo que pasó trabajando en California durante parte de un año fiscal, sobre opciones ganadas cuando vivió en California pero ejercidas posteriormente, así como el impuesto sobre la renta de no residente por cualquier trabajo futuro que haga físicamente en una fábrica ubicada en el estado.

California tiene mayor gasto público per cápita que Texas, pero sus altos costos hacen que el dinero rinda menos. Y un problema de los impuestos altos es que, si los ciudadanos sienten que su contribución no es retribuida con buenos servicios de gobierno y funcionarios públicos, empiezan a reaccionar.

Por ejemplo, la iniciativa ‘Recall Newsom’, que busca destituir al gobernador ante su actitud arrogante y cuestionable actuación como mandatario estatal —incluyendo la gestión de los incendios y de la pandemia— juntó un millón y medio de firmas. También, en la última década, unas 18 mil empresas simplemente se fueron a otro estado.

Por otro lado, Texas carece por mandato constitucional de impuesto estatal sobre la renta, que se ve compensado con un impuesto a la propiedad más alto, dependiendo del vecindario, y algunos servicios provistos por el estado también son más caros. En general, es más caro residir en California, lo que hace que Texas sea la mayoría de los años el principal receptor de californianos.

Factor Subyacente: Clima Regulatorio

Silicon Valley fue por décadas la capital de la innovación tecnológica, pero conforme se fue democratizando el movimiento emprendedor a nivel mundial y California incrementó su regulación, su brillo se opacó paulatinamente. En una editorial, el cofundador de Palantir citó las “malas prácticas que desalientan los negocios y la innovación”, así como el empeoramiento de la seguridad pública, los altos impuestos, el deterioro de la calidad de vida y hasta la “extrema izquierda intolerante” como causas para reubicarse.

Un caso representativo fue cuando, el estado que vio nacer el modelo de ridesharing —considerando a los conductores como contratistas independientes— movió ficha para, a través de la “California Assembly Bill 5” (o AB 5) de 2019, considerar que la mayoría de los empleados de un centenar de puestos distintos tienen que ser considerados como trabajadores, permitiéndoles accesar a más derechos, y pasando los costos y la carga de la prueba a los patrones.

En un bandazo inesperado, Uber, Lyft, DoorDash, Instacart y Postmates llevaron a una consulta la llamada Propuesta 22, con la idea de eximir a las empresas de ridesharing y reparto de insumos de los requisitos de la AB 5, y dar algunas protecciones nuevas como salario mínimo. La consulta fue respaldada en noviembre pasado con el 59% de los votos.

En general, la filosofía regulatoria de California, el estado más regulado según un estudio de la Universidad George Mason, incluye reglas muy específicas en compensación, responsabilidad, impuestos, tarifas asociadas a apertura y operación de negocio, leyes que favorecen a sindicatos y gran cantidad de prohibiciones, algunas de tecnologías recientes.

Las controversias en Texas pasan principalmente por temas conservadores, tales como la portación de armas, que aún se permite la pena capital, el perseguir la acumulación de capital aún a costa de la sustentabilidad y hasta intentos entre 2015-2017 de requerir a personas transgénero que usaran los baños del sexo marcado en su certificado de nacimiento.

Factor Subyacente: Convicciones Políticas y Evolución Demográfica

Anteriormente se mencionó que las personas a las que el Censo llama Hispanics serían la segunda mayoría de la población en Texas y en California son ya la primera mayoría. Esta población ha sido decisiva para que ambos sean el cuarto y noveno estados más jóvenes de EE.UU.

California es un bastión demócrata, mientras que Texas es un baluarte republicano. Sin embargo, las reubicaciones y la demografía también tienen un rol. Por un lado, se puede sintetizar que la mayoría de las personas famosas que se reubicaron, lo hicieron buscando pagar menos impuestos y afrontar menos regulación para sus negocios, lo que refleja que el liberalismo californiano rebasó su conveniencia y límite personal.

Simultáneamente, Texas se está volviendo poco a poco más demócrata y eventualmente se podría convertir en un estado azul. El rol con las personas de origen mexicano es relevante —en 14 de los 15 condados donde viven casi la mitad de los migrantes mexicanos, Biden obtuvo más votos— pero no es conduntente —Biden ganó el 69% de los votos de hispanas y 59% de hispanos, por lo que Trump avanzó 5% y 4% respectivamente; de los hispanos, el 59% son de origen mexicano—. Lo anterior ha roto el molde de que el voto de origen mexicano es monolítico y para el futuro lo reenfocará en las necesidades particulares de la población.

Otra tendencia es que Texas está captando mayor cantidad de empresarios mexicanos, que se han asentado en ciudades como Dallas, Houston, Austin y San Antonio por la cercanía con México, el clima regulatorio y el bajo costo de vida. Dallas, por ejemplo, es lo mismo un hub financiero que una ciudad que ha recibido a empresas multinacionales mexicanas como Mission Foods, La Moderna, Cinépolis, Bimbo Bakeries y LALA U.S.

Conclusión

Decir que Silicon Valley está acabado o que Texas sustituirá a California sería exagerado. Pero estas reubicaciones se pueden considerar como victorias simbólicas que reflejan que el estado joya del Pacífico no es lo mismo de lo que era. El proceso se ha deteriorado al conjuntarse el actuar gubernamental con una tendencia irreversible: la tecnología cambió la necesidad de estar cerca en la época en que el emprendimiento se democratizó.

Ambos estados tienen sus propias fortalezas y debilidades, pero esta coyuntura nos demuestra que los estados no pueden vivir de sus viejas glorias y tienen que estarse reinventando. Interesantemente, los dos estados nos muestran una intensa lucha de modelos de desarrollo, convicciones, estrategias y acciones que dejan entrever el capitalismo posglobal. Y esta lucha es disputada entre las dos economías más grandes de EE.UU… que además comparten frontera e intensa actividad económica con México.

Contacto:

Por Javier Arreola y Patricio J. Gutiérrez*

Patricio J. Gutiérrez es Abogado en Derecho Corporativo y preside la firma Gutierrez Law Group, que apoya a personas y empresas mexicanas a hacer negocios en Texas.

