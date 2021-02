CIOs: Oportunidad para crear nuevo valor en las empresas

Empecemos por el principio: Los CIO o Chief Information Officers, (por sus siglas en ingles), son los responsables de asegurarse que la empresa está potenciada y actualizada con las últimas tecnologías de la información, incorporando nuevos procesos y sistemas en el desarrollo y planeación de la compañía.

Actualmente son personas claves en las organizaciones porque en todas las industrias, el acceso y análisis de datos ya no se limitan a apoyar el negocio; en realidad, los datos, son “El” negocio. Inclusive, por lo estratégico de su función muchos CIOs en el mundo ya reportan directamente al CEO y forman parte fundamental en las decisiones estratégicas de sus empresas.

Es por ello que, el creciente valor de los datos está impulsando a las organizaciones a retener más información para que puedan explorar nuevas oportunidades de aumentar la lealtad de los clientes, introducir nuevos servicios en el mercado y competir más eficazmente.

A medida que el volumen, la variedad y la velocidad de los datos crecen a un ritmo exponencial, los CIOs tendrán que elaborar estrategias sólidas de gestión para ayudar a las empresas más grandes a conectar y analizar todos los datos para que puedan ver la enorme oportunidad que se les presenta.

Los casos de uso de los datos abundarán en esta década. La mayoría se generarán en el “Edge” para ser procesados en tiempo real, creando una nueva era de innovación como nunca antes habíamos visto. Los vehículos inteligentes se volverán autónomos; la telesalud eliminará las barreras a la atención médica y las ciudades digitales mejorarán la vida de miles de millones.

Esto hace que el uso de los datos se vuelva cada vez más sofisticado, dando mayor importancia a la gestión de los mismos, de ahí la relevancia de los CIOs. En esta “era de los datos”, se espera que lleguemos a generar alrededor de 175 ZettaBytes alrededor del mundo, de los cuales, sólo menos del 0.5% de la información es analizada[1]. La mayoría de los datos almacenados no se utilizan para impulsar los resultados comerciales, simplemente se recopilan y archivan. Estos son datos oscuros y su crecimiento demuestra la lucha constante de los CIOs por aprovechar su valor.

Esta creciente complejidad también tiene implicaciones para el cumplimiento normativo y de seguridad. En un mundo cada vez más conectado, con la multiplicación de las ubicaciones de Edge Computing, hay una mayor superficie de ataque, que hemos visto explotada este último año con la transformación de la fuerza de trabajo a un ambiente remoto. Esto hace que sea cada vez más importante para las empresas mantenerse al tanto de las regulaciones, incluso cuando el ritmo del cambio se acelera.

Pero los CIOs pueden replantear y transformar la gestión de la información tomando algunas acciones clave:

Primero, democratizar los datos comerciales para que los colaboradores puedan encontrar y acceder fácilmente a los conjuntos de datos de alta calidad que necesitan para desempeñar sus funciones.

En segundo lugar, otorgar a los ingenieros y científicos de datos un fácil acceso a las herramientas para gestionar y analizar los datos de forma más efectiva; así como a soluciones de tecnología que les permitan cruzar los datos con fuentes externas. De esta forma se podrá brindar información más valiosa al negocio.

Y finalmente, implementar y administrar datos, aplicaciones e infraestructura de manera consistente en todo el panorama de TI.

A la mayoría de las organizaciones les faltan los roles de datos clave y los conjuntos de habilidades que necesitan para convertirse en una empresa inteligente. Los científicos de datos están altamente capacitados, especializados y en demanda, por lo que son un recurso raro y costoso para la mayoría de las organizaciones. Esto hace que el uso eficaz de su tiempo sea aún más importante, por lo que los CIOs deben comprometerse a garantizar que el tiempo de sus científicos se invierta en tareas especializadas que brinden un alto valor a la empresa. Al resolver estos desafíos, los negocios se podrán adaptar a las demandas de las tecnologías emergentes y tendencias del consumidor. Con la infraestructura correcta, una estrategia de administración de datos y equipo sólido liderado por los CIOs, cualquier negocio puede capitalizar en el verdadero valor de la información. Lo único que limita el potencial de los datos es la imaginación.

[1] The Digitization of the World, from Edge to Core – IDC

Juan Francisco Aguilar es director general de Dell Technologies*

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.