Cómo afinar tu mente para ser más productivo

En los últimos años, la palabra mindset (en español, mentalidad) se ha vuelto muy popular por parte de los gurús del marketing digital, emprendimiento y el mundo de las ventas.

Pero, ¿qué es el mindset?

Existen un montón de definiciones sobre este concepto, pero sin duda el más acertado es que la psicóloga de Stanford Carol Dweck, quien define el mindset como “la mentalidad de lo posible, la mentalidad de creer que se puede mejorar”.

La energía biológica; es decir, la energía física es muy importante para alcanzar nuestros objetivos y ser eficientes en nuestros trabajos. Una persona que no duerme bien, que no tiene una buena alimentación o que no hace ejercicio tendrá problemas para concentrarse y rendir al 100% del trabajo.

Pero no se puede tener energía biológica sin una mentalidad de crecimiento. Se requiere tener un mindset que pueda servir de impulso para motivarnos a llevar una vida menos caótica y en orden.

Tenemos que recordar que la mentalidad influye en gran medida en nuestro cuerpo físico. Es por ello, platiqué con Itzell Ramírez, terapeuta experta quien ha ayudado a cientos de personas a tener claridad de forma rápida sobre el origen y cómo resolver cuestiones relacionadas con la mente y su conexión con el cuerpo.

Para Itzel, cuando tu cuerpo físico se encuentra enfermo, solo es un recordatorio de que hay algo pendiente por trabajar. Todo es de adentro hacia afuera.

Es por este motivo que como seres humanos, si queremos concentrarnos más, producir más y ser más eficientes tenemos que sanar en nuestra mente y eliminar todas esas emociones negativas que pueden interferir en nuestro trabajo

Estos son algunos consejos que Itzell Ramírez para lograr encontrar una paz interior que se externalice en mayor productividad:

Observa tu pasado con mucho amor. Por muy doloroso que haya sido el pasado, es importante aprender de nuestros errores y circunstancias. No podemos vivir resentidos con lo que ya fue, lo mejor es mirar hacia el presente respetando nuestros procesos pasados.

No juzgues al otro, solo porque actúa distinto a ti. Todos tenemos derecho a pertenecer, así que no juzgues a los demás. Si haces eso, podrás tener una mente más tranquila.

No te preocupes por lo que pueda pasar hoy, mejor, ocúpate de aquello que quieres para ti. Muchas veces el pensar en el futuro no nos permite concentrarnos en nuestra tarea y eso hace que nuestra creatividad no fluya. Te aseguro que por lo menos una vez en tu vida has pasado por un bloqueo mental, y de acuerdo con Itzell este puede ser uno de los motivos.

Piensa menos, siente más. Haz caso a tus emociones, recuerda que es importante no guardarte nada y expresarlo para que pueda fluir todo.

Estos consejos de Itzell son poderosos y si lo sigues puede que tengas resultados, además te recomiendo ir con un profesional como Itzell que te ayude a alcanzar paz interior, resolver tus bloqueos y ser más productivo.

