Cómo el coronavirus podría afectar el marketing

En un año en el que los analistas esperan ver un aumento en las inversiones en medios y los mercadólogos ansiosos por capitalizar eventos como los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el brote del COVID-19 podría tener un efecto congelante y quizás, algunas consecuencias menos predecibles distintas en la era digital.

A medida que se reducen los viajes y se ven afectadas las cadenas de suministro al no poder llevar los productos al mercado, ¿qué haces? pués dejas de promocionar, ya que el presupuesto de marketing a corto plazo podría desperdiciarse, por lo que vemos al marketero que empieza a retroceder un poco.

Los efectos publicitarios del coronavirus, ya son evidentes en plataformas como Amazon, donde muchos comerciantes confían en proveedores chinos. Algunos vendedores gastaron un 6% menos en publicidad de Amazon en las últimas dos semanas en comparación con ese mismo período de 2019.

Gigantes de la tecnología como Microsoft y Apple han comenzado a emitir advertencias de que el coronavirus podría afectar sus perspectivas de ventas para 2020, y Facebook anunció en días pasados la cancelación de su conferencia F8 y lo mismo hizo el Congreso Mundial de Móvil de Barcelona.

Y hablando de malas noticias, algunos analistas siguen siendo cautelosos al ajustar sus pronósticos publicitarios, especialmente porque el estado de eventos como los Juegos Olímpicos dependerá de si lo peor del coronavirus se quema con la temporada de verano.

Una cosa hay que tener en cuenta y es cómo los detalles de la conexión digital sin precedentes de hoy impactan al marketing, especialmente si los consumidores deciden en masa no salir de casa, lo que no necesariamente significaría mayores ventas aunque sean on-line ya que no estarán expuestos a los medios tradicionales.

La agilidad es un aspecto del marketing digital que podría actuar como un escudo contra algunas de las consecuencias del coronavirus. Las empresas que se sienten presionadas por los márgenes de ganancia podrían congelar variables como los presupuestos de marketing como una estrategia reactiva en el corto plazo. Pero eso no significa que esos dólares desaparecerán para siempre.

Estoy seguro de que la inversión publicitaria se verá afectada si las oportunidades disminuyen, pero también podrían reasignarse, aparte de eso, muchos cuestionarán su dependencia de China, que probablemente tendrá un mayor impacto de abastecimiento y oportunidades para países más pequeños como Bangladesh y Vietnam y muy remotamente, tal vez, si el gobierno Mexicano en lugar de regalar dinero en acciones populistas, decidiera apoyar a la empresario sería un escenario benéfico también para México.

Incluso a medida que las cadenas de suministro de comercio electrónico están tensas por la propagación del coronavirus y los cierres de fábricas posteriores en regiones clave como China, los especialistas en marketing deben reconocer que más personas comprarán en línea y pueden estar activas durante las horas del día cuando normalmente no navegan. Por lo que podríamos ver una aceleración en la apertura y desarrollo del comercio electrónico. Esto significa que las personas que están en el área de marketing de tiendas de comercio electrónico y piensan en canales como el de marketing de afiliación, podrían no ver el mismo nivel de impacto a menos a que la pandemia se vuelva muy grave.

La etapa publicitaria más importante que podría verse afectada son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La emisora ​​NBC dijo en diciembre que había asegurado mil millones de dólares en compromisos publicitarios antes de los juegos de verano, un abrupto grupo que podría verse afectado en caso de retraso o cierre.

Si se posponen o cancelan eventos como los Juegos Olímpicos de Tokio y la Eurocopa 2020 de la UEFA, se esperaríamos un impacto muy notable. Incluso si el cierre de los Juegos Olímpicos sigue siendo un escenario improbable, es el tipo de situación para la que los especialistas en marketing deberían prepararse para evitar ver su estrategia de medios y campañas completamente volcadas por el coronavirus.

Si tú eres un marketero inteligente o un proveedor en este momento, ya deberías haber empezado a pensar en: ¿Cuál es nuestro plan de contingencia?.

No cambies lo que estás haciendo, pero comienzas a asegurarte de que estás haciendo el modelo de escenario correcto.

