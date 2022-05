¿Cómo crecer una start-up para convertirla en una scale-up?

Por Antonio Velázquez

¿A qué nos referimos cuando hablamos de “pequeñas y medianas empresas (Pymes)”? El entorno empresarial del país ha generalizado tanto este término que, cuando se habla de empresas, se sitúa a todas en la misma categoría sin entender sus diferencias de acuerdo a su industria, número de empleados, problemáticas que enfrenta y etapas de crecimiento.

Daniel Marcos, CEO de Growth Institute, describe que las empresas atraviesan 4 etapas de crecimiento en donde, al igual que los organismos vivos, necesitarán de diferentes nutrientes que les permitan crecer:

Start-up: en esta primera etapa las empresas tienen entre 1 a 5 empleados; su enfoque está en validar su modelo de negocios y vincular el producto con el mercado. Grow-up: la empresa tiene entre 6 a 15 empleados; su enfoque está en contratar al equipo correcto y su prioridad son las ventas. Scale-up: entre 15 a 250 empleados; la empresa tiene un modelo de negocio comprobado, cuentan con una estructura interna sólida y su enfoque está en escalar para posicionar a la empresa en el mercado. Dominante de su industria: la empresa ha atravesado el umbral de crecimiento, cuenta más de 250 empleados y su enfoque está en reinventarse para no quedarse rezagada.

Conocer las etapas de crecimiento le ayudará a los líderes de negocios a comprender las diferentes necesidades de sus empresas y cómo satisfacerlas para soportar el crecimiento. El problema es que en México, el 99.8% del entorno empresarial está conformado por Start-ups y Grow-ups, con un periodo de vida de 7.8 años (INEGI).

Esto significa que la mayoría de las empresas no lograrán atravesar su primera o segunda etapa de crecimiento para convertirse en scale-ups o jugadores competitivos de su industria y con objetivos a largo plazo.

Entendiendo la diferencia entre una start-up y una scale-up

Verne Harnish, autor y asesor de negocios, define a las start-ups como: “empresas emergentes con grandes planes de crecimiento, sin restricciones geográficas y con la misión de encontrar su modelo de negocio que sea escalable pero sobre todo, repetible”.

Las scale-ups, por otra parte, son empresas con potencial de desarrollo que crecen un 20% durante un periodo de 3 años (en rentabilidad, no en ingresos); tienen un modelo de negocio comprobado; cuentan con una estructura interna sólida; son competitivas en su sector; son jugadores relevantes de su mercado, brindan mayor empleos y un considerable aporte a la economía.

Muchas empresas pueden ser start-ups, con un modelo de negocio aparentemente escalable pero aun así nunca convertirse en una scale-up por falta de crecimiento, por no tener la infraestructura, el producto, servicio e impacto de una scale-up.

Principales retos en la fase start-up

Las principales preocupaciones de las start-ups tienen que ver con el financiamiento, gestión financiera, la contratación de las personas adecuadas y la obtención de confianza en sus respectivos sectores. Se enfrentan a una competencia feroz que puede absorberlos o dejarlos fuera del mercado rápidamente.

El desafío para los líderes consiste en administrar las responsabilidades que recaen sobre ellos pues, al tener un equipo pequeño, deben involucrarse en todas las áreas del negocio: planeación, compras, ventas, ingresos, administración, financiamiento, etc. Esto provoca que el éxito de la empresa dependa de ellos, lo que las pone en una posición de desventaja.

Estrategias para escalar tu start-up y convertirte en una scale-up

1. Compromiso con el crecimiento

Como fundador o director ejecutivo, debes buscar que tu empresa escale para que no pase años sirviendo a los mismos clientes y el mismo mercado para que un día te des cuenta que estás estancado como una start-up. Define objetivos de crecimiento realistas y desarrolla planes estratégicos y acciones concretas sobre cómo lograr el crecimiento al siguiente nivel.

2. Trabaja en tus habilidades de liderazgo

El papel del líder es crucial para el crecimiento de la empresa. Los líderes son quienes determinan el rumbo de la empresa e influyen en su impacto en el mercado, por lo que, para hacer crecer la empresa, el crecimiento del líder debe ir a la par de esta. Trabaja en tu propio liderazgo, busca mentores, aprende y únete a grupos o comunidades de líderes que te permitan mejorar tus capacidades.

3. Contrata a las personas adecuadas

Tu negocio solo puede volverse escalable cuando tienes a las personas adecuadas. ¿Cómo consigues a la gente adecuada? Vende tu visión, valores y tus sueños. Estudios como el “Informe de Impacto del Milenio” de Achieve Consulting y la “Encuesta del Milenio” de Deloitte, sugieren que las generaciones más jóvenes están más motivadas por pertenecer a empresas que generen un impacto positivo en el mundo.

4. Centrarse en los procesos y automatizarlos

Los procesos estandarizados y repetitivos te dan más tiempo y recursos. Inicialmente, esto puede requerir algunas inversiones en sistemas (TI) y capacitación pero, al estandarizarlos, podrás acceder a los datos más rápido, contratar más rápido, comercializar mejor, pagar más fácilmente y optimizar las operaciones para un modelo verdaderamente escalable (a la vez, el negocio dependerá menos de ciertos individuos).

5. Vuélvete un líder prescindible

Para que tu negocio sea realmente escalable, debe poder operar sin ti. Puedes hacerte “prescindible” quitando la responsabilidad de tus hombros y tomando ausencias deliberadas. Como lo afirma Verne Harnish: “cuando tu negocio gana dinero mientras no estás, tú te liberas, tus empleados se sienten empoderados y el negocio está listo para crecer”.

Es importante que exista un verdadero cambio de perspectiva para convertir a las start-ups en scale-ups. De no hacerlo, en el país no habrán empresas que contribuyan al crecimiento económico pues se apostará más por la cantidad y no por la calidad y capacidad de crecimiento de las empresas.

Antonio Velázquez, editor en jefe Growth Institute

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.