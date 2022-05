Cómo despedirse bien al terminar una relación de trabajo

Mi padre suele repetir el siguiente consejo: “De todos lados hay que irse por la puerta de enfrente. Sólo los que tienen cuentas por pagar se van por la de atrás, por lo tanto, hasta de las cantinas hay que salir por la puerta grande”. La sabiduría popular aplica en el terreno profesional. Sin importar si odias tu trabajo y, en especial, si fue el mejor lugar en el que pudiste estar, despedirse puede ser difícil. Más allá de cuál sea la razón para irse, hay que partir con la frente en alto y para ello hay formas que más allá de los motivos, sirven para cuidar nuestro prestigio profesional. Hay que decir adiós en una forma correcta.

Dicen por ahí que el diablo se esconde en los detalles y es correcto. Los descuidos en el ámbito laboral se pagan caros. La elegancia es una rareza en estos días. Ya pocos saben cómo despedirse adecuadamente, por lo tanto, los que lo hacen, tienen un sello distintivo que puede abonar a su ventaja competitiva. Incluso cuando nos vamos de un ambiente tóxico, falta de oportunidades de crecimiento o por una mejor oferta, siempre hay aspectos positivos que se dejarán atrás. El mundo profesional es pequeño y lo mejor es dejar una huella virtuosa y valiosa. Un correo electrónico de despedida no es la única forma de reconocer y agradecer a su equipo antes de irse. Un mensaje por WhatsApp no es lo indicado.

Lo mejor es hacerlo en persona. Tomarse el tiempo para decir adiós en forma individual es una buena práctica que la mayoría de las personas hacen en el tiempo cercano a su último día de trabajo. Una nota de despedida es una magnífica forma que incluye a quienes estuvieron para estrechar las manos y decir adiós, como los que no estuvieron presentes. Cuidado, como tal, esta nota es a menudo la impresión final que los antiguos colegas tendrán de nosotros. Por lo tanto, hay que tener cuidado ya que, si se hace bien, puede ayudar a mantener relaciones importantes, salir con una calificación alta y mantener la puerta abierta en caso de que alguna vez decida regresar.

Escribir un correo electrónico de despedida reflexivo es toda una tarea que se debe preparar y no se trata de soltar palabras a la ligera. Hay generalidades que se deben atender e importancias que no se deben olvidar. Expresar gratitud por la oportunidad y por el tiempo en la empresa; referirse a los sentimientos hacia sus colegas puede parecer sencillo y sorprendentemente, no lo es. Se requiere oficio para alcanzar el tono correcto, equilibrando entre el sentimentalismo con la humildad y la buena consideración. Aquí hay algunos elementos clave que debe intentar abordar en un correo electrónico de despedida:

Compartir lo que más valoró o apreció sobre el trabajo en la organización. El objetivo es decir adiós a su departamento, equipo u organización a la vez. Dado el amplio alcance de los destinatarios, es mejor tener en cuenta su tiempo y ser corto. Resistir cualquier tentación de desahogarse o ser crítico con su experiencia, incluso si hubo aspectos negativos de su trabajo. Hay que reservarse esa retroalimentación para una conversación privada con el inmediato superior o con el área recursos humanos durante su entrevista de salida. En la nota de despedida, toma el camino alto y concéntrate en lo positivo. Ten en cuenta que los colegas que estás dejando atrás todavía van a trabajar allí. Recordar a los demás por las contribuciones específicas y reconocer a las personas cuando sea apropiado. Agradecer. Contar lo que viene a continuación y lo que se espera.

Esta despedida es una oportunidad para recapitular algunos aspectos destacados de los logros alcanzados: tanto para aquellos que nos conocen bien y contribuyeron al desarrollo como para aquellos que no. Si es apropiado, hay que reconocer a otras personas que han hecho que la experiencia en la organización sea excelente. Tal vez, un jefe excepcional que te dio oportunidades para destacar. Tal vez, un par de compañeros en un proyecto que cambió el juego. Tal vez, un mentor que te enseñó lecciones que llevarás contigo en tu nuevo rol.

El mundo profesional es una gran red de contactos. Al despedirnos adecuadamente, otros pueden leer esto y responder a la nota con recursos y contactos útiles, como una conferencia relevante que debe consultar o una oferta para presentarle a alguien en el campo deseado. A veces, sus planes pueden ser fluidos o inciertos. Por ejemplo, es posible que se vaya para tomarse un tiempo libre y explorar lo que sigue, o tal vez se vaya inesperadamente como parte de una reestructuración o reducción económica. Si este es el caso, está bien si no sabes lo que depara el futuro. Sin embargo, debe enmarcar sus planes inmediatos posteriores a la salida de una manera positiva. Por ejemplo: Planeo tomarme un tiempo libre para descomprimirme, viajar y reflexionar sobre mi próximo movimiento profesional o algo por el estilo.

Las notas de despedida funcionan en un amplio espectro. Si no tenemos trabajo, tal vez alguien al enterarse, podrá dar una recomendación o sabrá de alguna oportunidad; si es para ocupar otra posición, podrá sugerir contactos que nos ayuden a desempeñarnos mejor en la nueva posición. Hay que dejar que otros sepan cómo mantenerse en contacto con nosotros.

Por último, es muy oportuno informar a los demás cuándo será nuestro último día. Es aconsejable enviar esta nota una o dos semanas antes de irnos para dar a la gente —y a nosotros mismos— la oportunidad de despedirnos en persona. Dejar la puerta abierta a que colegas se comuniquen después de la partida, incluir información de contacto: tu dirección de correo electrónico personal, tu cuenta de LinkedIn o tu número de teléfono móvil para que puedan comunicarse incluso si o cuando ya haya pasado la próxima oportunidad.

