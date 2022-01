Como hacer frente a la toxicidad en redes sociales

Nuestra identidad digital se ha vuelto parte de la vida cotidiana; ese “ser”, carácter, entidad o personalidad y percepciones que definimos a través de las redes sociales, de todo lo que intercambiamos, publicamos y que se deriva de la interacción con nuestros seguidores forma parte ya de la rutina diaria, es más, resulta inconcebible como alguien pueda sobrevivir sin estar en la red.

Sin embargo, las relaciones humanas -aún las virtuales- no están exentas de riesgos, particularmente aquellos que se derivan de las desafortunadas características de personajes “raros”, acosadores, maltratadores y gente en busca de objetivos para provocar y violentar de forma individual o colectiva a la sombra de la impunidad digital.

No es sencillo hacer frente al estrés, desgaste, presión y hasta lo traumático que puede ser una experiencia de esta naturaleza, cada vez con mayor frecuencia sabemos de casos e incluso de situaciones graves como fraudes, extorsiones, robo de identidad y/o ataques.

Te presentamos un resumen de algunos de los mejores consejos para hacerle frente a este tipo de eventualidades.

Se selectivo. Si te clavas en la obsesión por aumentar tus seguidores, puedes hacerte vulnerable a admitir a cualquiera en tus redes; sin filtros y/o reservas pones en riesgo tu información, tu agenda, tus eventos, tus contactos y podrías dejar muchas puertas abiertas de exposición sin que incluso te percates de ello o reacciones muy tarde.

Existen equipos y software con los que puedes limitar la interacción, establecer controles mínimos y hasta borrar y bloquear a estos personajes con seguridad, confidencialidad y efectividad. También puedes denunciar y recibir asistencia dentro de las aplicaciones, a la primera señal, actúa.

Protégete y actualiza tus equipos permanentemente. No olvides disponer de lo mas actual en seguridad, ponte al día en servicios de alerta y agrega a tus equipos las herramientas necesarias para garantizar tu tranquilidad.

No pienses que estas exento. Ser popular no te garantiza nada, aún para los especialistas es complicado determinar los rasgos del carácter de una persona. No sabes de los traumas, complejos, historia o vivencias de alguien que llegaste a “conocer” en tus redes sociales.

Nunca pienses: esto no me puede pasar, al principio se veía tan amable, eso solo ocurre en las series de televisión, no lo creía, estos son cuentos; con esas frases suelen con las que las víctimas suelen comenzar su relato de cibercrímenes, bromas, insultos, conductas inapropiadas, espionaje y extorsión.

No olvides quien eres. Detrás de tu ser virtual hay una identidad roles, tareas, ocupaciones, costumbres, valores, metas, logros, una historia de vida, no los pierdas, no los dejes atrás, lo que pasa en redes es solo fantasías, referencias, datos, metáforas, aproximaciones, aspiraciones sintéticas, artificiales, simbólicas.

Es desafortunado ver como la gente se olvida de quienes son en realidad y terminan viviendo en una “realidad” sin sentido, se convierten en simulaciones de si mismo, imitaciones, caracterizaciones, representaciones, personajes creados para acomodarse y mendigar por fans y me gusta. Hasta la autoconciencia la estas empeñando por nada.

Fortaleza, madurez y control. El acosador gana cuando te hace sentir menos. Atrévete a dejar atrás las heridas de los comentarios, sácalas de tu cabeza, que te valgan las opiniones de gente que ni conoces, no te traumes si perdiste seguidores ya habrá otro día para recuperarlos, no te perturbes, levanta la cara de tu avatar y reinvéntate, gana prestigio a pulso.

La vida no es justa, ni fácil, ni sencilla y mucho menos lo es la existencia redes sociales, allá afuera hay cazadores, depredadores, seres hambrientos que a la menor señal de debilidad te van a caer encima, no tienes que contestar todo ni a todos, tu opinión vale y es tuya, nadie está para juzgarte, libérate de la presión y manda al demonio lo que no te ajuste.

¿Quién eligió a tus jueces en redes sociales?, no le des poder de influencia a nadie sobre tus decisiones o tus comentarios. Que nadie se atreva a hacerte sentir mal, que nadie te limite y mucho menos que nadie te controle, te califique, te etiquete, te defina ni te censure mucho menos alguien que ni conoces.

Las disculpas no son necesarias quien te aprecia de verdad no las necesita y a quien no te aprecia pues en realidad no le debes nada. Hay muchos ociosos que solo difunden chismes, que señalan errores, solo están para criticar nunca los ves proponiendo o haciendo algo, sácalos de tus redes ya.

No te desgastes, no te exijas demás. Por un día que no publicaste algo no pasa nada, lamento decirte que 4 mil millones de personas no tienen ni tiempo de levantarse a ver que desayunaste y como te sientes hoy. La verdad es que todos competimos contra todos por ese espacio.

Por cruel que parezca, despierta. Las redes son tu relación, pero no tu negocio. Las ganancias reales de eso van para otros, tu eres un personaje que llena el ciber espacio, gratuito, sin mayores complicaciones, tal vez algo recibas, pero serás efímero, el juego es de las plataformas.

Amor, fortuna, esperanza y fama se ganan con esfuerzo y dedicación, tu vitalidad no pasará de 35 horas a lo mucho en promedio, después de eso te convertirás en One hit Wonder de los cuales hay millones. Para cuando tus nietos oigan de tu popularidad no les importará tal vez no sepan ni quien eras realmente.

