¿Cómo puedo lograr que mis próximos 12 meses sean extraordinarios?

Si hoy no estas consiguiendo obtener los logros que quisieras para ti en este momento de tu vida, entonces a lo mejor sería sano comenzar de dejar de hacer lo que estás haciendo en tu día a día.

Ayudar a CEOs, directivos, emprendedores consolidados a poder construir un estilo de vida a prueba de fatiga extrema de manera que consistentemente puedan lograr lo extraordinario y vivir, trabajar, y amar por arriba de sus propios estándares me ha ayudado a identificar las prácticas diarias que más funcionan.

1.- Tu responsabilidad personal: Tu responsabilidad cada mañana por tus objetivos, entender donde debes poner atención en tu vida, cuidar tu actitud desde que despiertas y estar claro de las acciones que quieres tomar en tu vida. ¿Tus acciones te dan más alegría o están haciendo las cosas peor?, ¿qué acciones debes cambiar?, tú eres responsable de tus acciones

Tu responsabilidad personal es EL GRAN HABITO UNIFICADOR

2.- Dormir e hidratarte: Tu cuerpo requiere de agua y por consiguiente mantenerse hidratado. Tu cuerpo requiere de dormir, muchos estudios hoy en día avalan los grandes beneficios que le brindas a tu cuerpo cuando logras un sueño de calidad. Es tu momento de llevar estas 2 prácticas a un siguiente nivel.

3.- Ten una rutina por las mañanas: Una rutina que te ayude a tener la mentalidad y apertura física para tener un gran día.

Leer el correo la primera hora del día va a hacer que pierdas el 30% de productividad en la semana

En las mañanas, piensa en ti, piensa en el mundo, muévete, tu rutina de las mañanas de preferencia debe incluir ejercicio

Usa afirmaciones, el poder de las preguntas correctas mueven tu enfoque. Donde está tu enfoque fluye tu energía.

Este hábito va a hacer la diferencia, si ya lo tienes cuál es el siguiente nivel para ti.

Se intencional.

4.- Tu primera práctica en tu trabajo. Si eres un directivo, si eres un emprendedor, o haces cualquier cosa para contribuir al mundo, necesitas una primera práctica antes de comenzar tu día. Si no la tienes perderás, enfoque, productividad, intención y éxito durante tu semana. Antes de comenzar el día: Meditar, poner intención para tu día, estar claro de lo que quieres lograr en el día

5.- Remueve las distracciones e intereses competitivos. Hay que decir que no a proyectos que no se alineen a las metas más importantes para ti. Hay que decir que no a las emergencias de todos Significa decir NO a navegar sin un rumbo, sin disciplina.

Más concentración – menos distracciones

¿Qué quieres lograr este año? ¿Lo que estás haciendo te acerca o te aleja a tu principal meta?

Lo más fácil para eliminar tu ESTRÉS y mejorar tu productividad es aprender a decir que NO.

Espero que estas prácticas hagan sentido para ti, a lo mejor eres de esas personas que dicen: “ya lo sabía”, no se trata de saber, se trata de hacer. Recuerda que la diferencia entre las personas radica en sus estándares.

¿Qué vas hacer diferente para llevar tu vida a un siguiente nivel? Te invito a ver este pequeño video que tengo para ti: https://www.irradiatemore.com/adiosburnout

