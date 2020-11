Cómo se despide el mercado del 2020

En todo el mundo las cosas cambiaron en cuestión de meses y cada día que pasaba planteaba un nuevo escenario dentro de la coyuntura macroeconómica mundial. Con tan solo unas semanas por delante, uno de los años más retadores en todos los sentidos está por finalizar. Para la recta final del 2020, se plantean escenarios distintos que serán de gran relevancia para los mercados antes de arrancar por completo con la nueva década.

En general dentro del sector financiero podemos ver un panorama macroeconómico positivo, sin embargo, esto no significa que los riesgos no continúen hacia adelante. Por esto, me gustaría compartir factores que consideramos clave desde Julius Baer para la toma de decisiones de inversión de largo plazo, sobre todo para aquellos que están buscando estabilidad en portafolios.

Programas de estímulos

En los últimos meses la gran mayoría de las economías del mundo comenzaron a retomar sus actividades, pero hemos visto un fuerte incremento en el número de contagios de Covid-19 en las últimas semanas. Sin embargo, las recientes noticias sobre los importantes avances en el desarrollo de dos vacunas aportan credibilidad a un escenario más optimista, donde las economías, en particular las de los países desarrollados más afectados, saldrán del letargo inducido por el Covid-19.

En algunos países el presupuesto y la flexibilidad económica han permitido lanzar programas de estímulos fiscales incluso por arriba del 10% del PIB, pero en otros países los estímulos son menores. Este es el caso de los países emergentes, donde la flexibilidad ha sido menor. De ahora en adelante veremos una recuperación gradual pero distinta dependiendo del país que se esté mirando y sus medidas de control.

Bonos gubernamentales

El inversionista hoy en día además de buscar rentabilidad también busca dónde refugiarse en caso de ser necesario, por lo que vemos nuevos tipos de activos. Los bonos gubernamentales grado de inversión parecen ya no ser una opción, por un lado, debido a que los retornos ya no son tan atractivos y porque exponen al inversionista a riesgos importantes.

La expectativa de retorno para muchos de estos bonos gubernamentales suele ser muy baja o incluso negativa, es un hecho que estos bonos han perdido su atractivo al no prometer un desempeño satisfactorio.

Mercados internacionales

Sin duda pasará tiempo hasta que una vacuna sea aprobada por las autoridades y esté disponible para su uso, pero el sentimiento de los mercados de valores ha mejorado de forma significativa. Desde nuestra visión global, encontramos a China como una región que merece un lugar en los portafolios de inversión tanto de renta fija como de renta variable. En el país asiático, los bonos denominados en moneda local ofrecen un rendimiento promedio del 3 al 3.5%, que hace sentido cuando se compara contra un retorno de casi cero que pagan los bonos del tesoro americanos y que dejan un marco importante para absorber riesgos potenciales que pudieran surgir en el futuro. Este país también es relevante en la parte de renta variable, pero pensando más en todo lo relacionado con tecnología, internet y el consumo en la parte digital.

El mercado local

En cuanto a México, estos últimos meses deben marcar una recuperación económica sobre todo respecto a lo que se vio en la primera mitad del año, sin embargo, hay que ser conscientes de que la parte compleja del repunte de contagios apenas comienza. Estimamos que para el 2020 la economía mexicana se contraiga alrededor del 10% pero para el 2021 podríamos ver un repunte de 4%.

El peso mexicano contra el dólar debería mantenerse más o menos estable con alrededor de 21.50 pesos por dólar en los siguientes doce meses, reflejando una situación económica con una mejoría gradual. El contratiempo que vemos es que puede tomar algo de tiempo que la confianza de los inversionistas logre recuperarse.

Estos son, desde mi punto de vista, los principales factores que conforman el panorama para el último trimestre del año. Sin embargo, no sobra mencionar que mis años trabajando en el sector han demostrado que es necesario mantener los ojos bien abiertos a los acontecimientos que puedan llegar a ocurrir. Hechos que pasan de un día a otro pueden llegar a tener un impacto mayor en los mercados internacionales y locales con implicaciones para los portafolios de clientes. Con la finalidad de que los instrumentos de cada inversionista se mantengan en condiciones óptimas no se deben pasar por alto eventos políticos, económicos y sociales de cada país involucrado.

Esteban Polidura, Director de asesoría para las Américas en Julius Baer.*

