Cómo ser líder en tu nicho y no fallar en el intento

Por: Cris Urzua

Crecer tu negocio y ser líder de tu nicho es una de las aspiraciones más comunes que tenemos los seres humanos en el terreno profesional. Todo el mundo quiere llegar a una posición de liderazgo o ser considerado como uno.

No existe un motivo único, para muchos, ser líder es una cuestión financiera (los puestos de liderazgo se relacionan con un aumento de los ingresos), para otros es una cuestión de reconocimiento u orgullo. Muchas otras personas tienen motivadores menos personales y quieren ser líderes para ayudar a las personas.

En el mundo del emprendimiento y los negocios, convertirse en líder en un nicho está muy relacionado con la percepción de éxito, pero sobre todo con éxito financiero. Sin embargo, pocas personas conocen el camino que deben de seguir para convertirse en líderes dentro de sus propios nichos pues no conocen ni cómo crecer en ingresos ni cómo actuar o relacionarse.

Una de las personas expertas en liderazgo en los negocios es Daniel Bursztyn, CEO de Seresomos LLC, una empresa especializada en dar consultoría a vendedores de empresas multinivel. Platicando con él, me comentó cuáles son, desde su perspectiva, los tres consejos más poderosos para crecer un negocio financieramente y dar el primer paso para convertirse en líder en su nicho:

Consejo #1: Automatizar tu negocio. Hoy en día se puede hacer el negocio de cualquier nicho a través de embudos de conversión automatizados. Anteriormente, para alcanzar un número más grande de clientes requería de estar llamando uno por uno a los prospectos, hoy a través de un embudo de conversión automatizado no tienes que buscar a nadie, ellos te buscan a ti.

Eso sí, crear un embudo de conversión requiere de capacitación o de la ayuda de un experto para lograrlo. Todo depende de los límites que te pongas.

Consejo #2: No persigas a las personas. No hay nada más molesto que perseguir, acosar y utilizar técnicas de presión para vender. Eso puede lastimar la imagen de tu marca y dañar su reputación y hacer que las personas no te consideren como líder.

Consejo #3: Construye tu estrategia uniendo los puntos importantes en tu vida. Por ejemplo, tu oferta la puedes unir con tu historia de vida, etc. El punto es hacer una relación entre el negocio y tú como persona.

Estos consejos son directamente relacionados con el éxito financiero; pero se tiene que recordar que este tipo de éxito no es lo único que se debe de considerar para ser considerado líder, pues hay otros aspectos como la innovación y las aportaciones que el emprendedor o empresario haga en su nicho.

Contacto:

Correo: [email protected]

Página web: crisurzua.mx

Instagram: @crisurzua

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.