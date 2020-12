¿Cómo ser un líder en tiempos de pandemia?

Ante cualquier crisis -incluida la pandemia- los líderes pueden llevar a cabo diferentes acciones. Jaime Lokier, escritor mexicano (radicado en Uruguay) y autor del libro “Los líderes mueren (los movimientos no)” explica seis de ellas:

1. Mantener el optimismo, pero con precaución. Si el equipo ve preocupado al líder, también se preocupará más y el miedo paraliza a la gente. Por otro lado, si somos descuidados, el equipo se descuidará también. Por eso hay que mantener buena cara, pero tomar las precauciones necesarias.

2.Tener con rapidez la mayor cantidad de información. La mayoría de las malas decisiones se toman por no tener la información correcta o por no tenerla a tiempo. Uruguay es un gran ejemplo de este punto bien manejado. Desde que supieron que el virus se esparcía, contrataron un grupo de expertos y acumularon una cantidad impresionante de datos para saber qué estaba funcionando y qué no. Gracias a ello lograron ser uno de los tres países que mejor han manejado la pandemia.

3.Comunicar con honestidad y consistencia. En la medida de lo posible, hay que enfocarse en la solución y no en el problema. La comunicación es clave para que no haya malos entendidos ni suposiciones que hagan daño al espíritu del equipo.

4. Afilar el carácter más que nunca. Habrá que tomar decisiones difíciles o poco populares, pero es en estos momentos en los que los seguidores del líder esperarán que se aferre, más que nunca, a sus valores y principios. Cualquiera navega cuando el mar está en calma, pero la tripulación sabe quién es el verdadero capitán cuando empieza la tormenta.

5.Trabajar como nunca. Cuando inicia la crisis, una de las cosas más importantes es que el equipo vea que, a pesar de ello, hay progreso. Si hay avance y una ardua dedicación, no existirá el deseo de abandonar el barco.

6. Ten empatía y haz limonada con esos “corona limones” que te tocaron. El equipo está formado por seres humanos que probablemente estén sufriendo ante la crisis. Es necesario tener respeto y empatía con su dolor. A la vez, ese mismo dolor une a los equipos. Es importante hacer cosas que los acerquen, pues en comunidad se sobrellevan mejor los malos momentos y, cuando pasan, generan mayor unión y poder.

