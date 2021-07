Cómo transformar tu negocio tradicional en uno digital en plena pandemia

¿Qué pasaría si de la noche a mañana tu negocio no puede abrir porque se decretó una pandemia en tu país?

Eso es lo que le pasó a ciento de miles de emprendedores y empresarios en todo el mundo el año pasado cuando comenzó la pandemia del Covid-19. Solo en México, más de 1 millón de negocios cerraron por la pandemia, pues de los 4.9 millones de establecimientos censados antes de la contingencia, sólo sobrevivieron 3.9 millones de acuerdo con datos del Inegi.

Pero dentro de ese contexto de pandemia y cierres hubieron emprendedores que decidieron transformarse por completo y pasar de un negocio tradicional a un negocio digital.

Un negocio tradicional es el que vende productos físicos u ofrece servicios de manera presencial o que necesita de la presencia física del cliente en el establecimiento. El negocio digital es todo lo contrario, el producto que se vende no es tangible y por lo tanto no necesita de una tienda física, por ejemplo, los cursos en línea, asesorías, libros electrónicos, etc.

Y es precisamente, Mildred Linares un ejemplo de cómo la pandemia del Covid-19 transformó su negocio tradicional a uno digital. Es una emprendedora peruana que en un inicio contaba con una pastelería, pero ante la imposibilidad de vender sus productos, decidió dar un giro de 180 grados y transformar su negocio tradicional a un negocio de cursos online para pasteleros o personas que quieren emprender en el rumbo de la pastelería.

Ella enseña a los emprendedores a implementar “Sistemas Inteligentes” para que puedan lograr escalar sus negocios. En sus cursos de técnicas de decoración enseña a poder diferenciarse en un mercado tan competitivo – Dos elementos claves a la hora de emprender en Internet.

Pero, ¿qué es un “sistema inteligente”?

Un “sistema inteligente” se refiere a los sistemas de planeación, operaciones, administración y el sistema comercial. De hecho, para ella, la aplicación de estos “sistemas inteligentes” es lo que le ha permitido a su emprendimiento crecer y poder transformarse.

Algo importante es que a pesar de haber incursionado en lo digital, también continúa con su negocio tradicional pues sigue vendiendo pasteles y otros postres en su país de origen, Perú. Esto prueba que se puede crear nuevas fuentes de ingresos durante una pandemia y salir más fuerte del otro lado.

Ahora, ¿qué es lo que se necesita para pasar de un negocio tradicional a uno digital?

Entender que no se trata solo de publicar contenido en una página de fans, de hecho, que uno no debe de usar las redes sociales para vender si no para generar audiencias aportando contenido de valor y después de eso extraer prospectos que quisieran potencialmente comprar.

Conocer las herramientas de internet y cómo utilizarlas a tu favor: sistemas de email marketing como Mailchimp o Activecampaign, plataformas para alojar cursos como Hotmart o Kajabi, procesadores de pagos como Stripe o Paypal, etc. Necesitas definir lo que llamamos tu “Tech Stack”, es decir tu kit de herramientas digitales.

Tener una metodología clara para vender, no solo improvisar. Una breve estrategia podría ser: Hacer videos que den consejos alrededor de tu nicho y al final brevemente mencionar un “Llamado a la Acción” diciéndoles que si quieren saber más visiten X página donde podrán ponerse en contacto contigo. Algo así de sencillo puede llegar a funcionar si se ejecuta bien.

Si sigues estos tres puntos, pronto tendrás una historia de éxito y podrás tener la seguridad de tener un negocio estable y que puede ser rentable a largo plazo.

Pero, no es solo es transformar un negocio, también es una manera de emprender diferente y que es más segura y rentable que de la forma tradicional. Emprender digitalmente te permite ahorrarte costos operativos y poder tener una audiencia más grande que simplemente la de tu ciudad o país.

