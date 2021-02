Compartir, verbo transitivo

A los 3 años me sentaba con mi abuelo a la orilla del mar a compartir una cubeta repleta de almejas vivas: “No sería extraño que termines dedicándote a esto, porque mientras los sibaritas e influencers comían hamburguesas y papas fritas, tú ordenabas ostiones Rockefeller”, me dijo una vez mi mejor amiga.

Hace un par de años estando en el Festival de las Conchas y el Vino Nuevo, en Ensenada, le dije a un amigo: “¡Muy bien! Ya te vi platicando con Hugo”. “¿Era Hugo D ´Acosta? Y yo preguntándole de todos sus proyectos sin tener idea con quien hablaba. Sólo me respondió: “Salió inquieto el muchacho“

Hugo D´Acosta. Uno de los mejores enólogos, pilar de la revolución y el resurgimiento del vino de calidad en México. Tan reconocido como incógnito. Protagonista sin desearlo.

En la historia del vino en este país es muy difícil no mencionar a D´Acosta por muchas razones: pionero en apostar todo por la calidad de nuestra tierra, defenderla y no solo eso, respetarla y compartirla.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

En esta industria, como me imagino sucede en otras, es muy difícil compartir. Casi todo se trata de competir, palabras que suenan parecidas, pero tienen significados tan distintos. Hugo, camparte su conocimiento y amor por la tierra de México no sólo con otros dueños de vinícolas a los que invitó e incitó a esta forma de vida, sino que comparte todo esto con las personas del campo, los habitantes de El Porvenir, un ejido en el corazón del Valle de Guadalupe que vive de la tierra que trabaja: con cultivos de diferentes cereales, verduras, y frutas como la uva. Les enseñó que esa uva que crecía sus patios traseros, podía transformarse en vino y venderlo, la oportunidad de una mejor vida.

Este inquieto personaje, no solo hizo fructificar esta zona vinícola y su tierra… hay un proyecto en particular que me ha dejado con el ojo cuadrado.

Añejar vinos debajo del mar empezó como un accidente. Principalmente en Europa cuando hubo hundimientos de barcos y se llegaron a rescatar botellas de vino, se hicieron notables los beneficios en ellos por haber permanecido en el agua, y las condiciones de temperatura, luz, movimiento y la presión atmosférica.

Sabiendo esto, Hugo lanzó un proyecto más dentro de su Vinícola Aborigen, llamado AmphiBIO. La idea no sólo era añejar su vino blanco, ensamble de uva Garnacha Blanca y Macabeo, sino toda una propuesta que piensa en un ecosistema integral.

Sigue la información de economía y negocios en Forbes Centroamérica

En Punta Banda, Ensenada, sumergió este vino a cinco metros de profundidad durante 6 meses creando en él un hábitat de mejillones, con la idea principal que al mismo tiempo de añejamiento, los mejillones estén listos y sacarse juntos para disfrutar un espectacular maridaje, que justo me recordó las palabras de Hemingway:

“Comiendo las ostras con su fuerte sabor a mar y su deje metálico que el vino blanco fresco limpiaba, dejando sólo el sabor a mar y la pulpa sabrosa, y bebiendo el frío líquido de cada concha y perdiéndolo en el neto sabor del vino, dejé atrás la sensación de vacío y empecé a ser feliz”

Me parece inconcebible y al mismo tiempo deliciosa esta idea, que por cierto a la vista es bellísimo, ya que al sacar la botella del mar, te encuentras adheridas las hermosas conchas negro-azuladas de los mejillones, creando una “escultura viva” como lo menciona en una de sus publicaciones el heredero de este gran proyecto Lucas D´Acosta. (La foto está visible en el instagram: @proyectovino).

Mi abuelo no estaba tan equivocado en compartir con una de sus nietas las bondades del mar porque al parecer de eso se trata la vida y también el vino: de compartir.

Suscríbete a Forbes México

Contacto:

Araceli Velázquez Córdoba*

Instagram: @proyectovino

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.