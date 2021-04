Conquista el mindset vencedor y triunfa como emprendedora

Eres lo que piensas. Si tu mente está en constante estado de alerta y de miedo al fracaso, resulta difícil que construyas algo significativo. Eso es cierto tanto en tu vida personal como en tu vida profesional. ¿Te sientes estancada, corta de tu potencial, que puedes dar más pero no sabes cómo?

Si la respuesta es SÍ, te tengo noticias: tu mindset te está saboteando. ¿Pero qué es el Mindset?

Es tu estado mental/emocional. En la ecuación del éxito, 80% es mindset y 20% mecánica. Mecánica son todas esas cosas que normalmente asocias con tu habilidad de tener éxito: tus recursos, tu nivel de educación formal y tus contactos, por ejemplo.

Decidir ser emprendedora es fascinante pero no es un camino fácil; no importa si estás pensando en serlo, si ya tienes un negocio que camina solo o si el tuyo no despegó, hay miedos que son comunes en todos los casos: ¿qué pasa si tu plan inicial no funciona?, ¿y si no tienes la mentalidad vencedora?, cómo le haces si inviertes y no resultados ?, ¿cómo enfrentarte a bancos, impuestos, cuestiones legales?, ¿cuándo empiezo a expandir mi equipo?, ¿y si a nadie le gusta tu producto? Te aseguro que, en algún punto de tu camino a emprender, te paralizó al menos una de esas dudas.

Te puedo asegurar que, al menos a mí y a muchas de mis clientes, nos ha pasado. Hay días que se nos van haciendo malabares pero hay otras épocas en las que, en plena crisis, somos testigos del éxito aún en medio de un entorno desfavorable. ¿Cómo es posible ? La clave es tu mindset, que según la profesora de psicología en Stanford, Carol S. Dweck, explica si nuestra visión de la vida tiende a lo negativo o a lo positivo. Afortunadamente, explica, los patrones mentales tienen la posibilidad de cambiarse cuando se trabajan conscientemente.

Un mindset vencedor te mantendrá firme en tu camino, incluso cuando éste se llene de obstáculos, vacas flacas y decisiones difíciles. Los riesgos no se terminarán nunca, pero una mentalidad positiva te permite tomar decisiones y acciones asertivas, confiada de que estás haciendo lo correcto. En mi experiencia, sin duda, el mindset es el principal factor que influye en el éxito o fracaso de un negocio.

En medio de la incertidumbre, las crisis y las decisiones difíciles, el reto es no dejar que nuestro mindset se dé por vencido, adoptando hábitos destructivos, objetivos poco claros y miedos. ¿Cómo lograrlo? Te propongo este método de cinco pasos.

Ten una visión clara de tu camino

Acuérdate que si no sabes a dónde vas, cualquier camino puede parecer el correcto. ¿Qué te emociona? ¿Cómo se ve tu futuro? ¿En qué te vas a enfocar? Pregúntate: ¿en qué tipo de persona debo convertirme para lograr mi visión de negocio?

Que tu primera acción sea definir claramente:

Tu visión de proyecto

La visión de tu yo profesional

Sé flexible en tus objetivos

Si no monitoreas tu avance, no puedes recalcular tu ruta. Sé proactiva respecto a tus objetivos: revísalos diario y sé flexible con los ajustes que éstos necesiten. Ojo que la palabra aquí es “ajustar” no “terminar”. Una mentalidad ganadora no le huye a los obstáculos, los analiza, los redefine, les da la vuelta y les aprende una lección.

Sobre la marcha, habrá días que resulte imposible ponerle atención a tus objetivos porque estás resolviendo problemas o apagando incendios así que planea desde un inicio cómo cumplir tu compromiso con ellos. Reserva un tiempo específico cada día para enfocarte en tus metas, ver el futuro que quieres te permitirá evaluar tus acciones presentes.

Desafíate constantemente

Cuanto más te pongas en situaciones difíciles, más descubrirás que tienes las habilidades necesarias para enfrentar desafíos y además, desarrollarás confianza en saber que fuiste capaz de enfrentar y resolver ese problema. No tengas miedo de cometer errores, acuérdate que sean pequeños o grandes, con el mindset correcto se convierten en lecciones, no en fracasos. Por eso me encanta este tercer paso, cuando le pierdes el miedo al fracaso, te atreves a más, más y más. Busca hacer las cosas diferentes, aunque sean las más simples y cotidianas.

Ajusta tu sistema de creencias

Dependiendo de tus creencias de vida, verás las cosas de una determinada manera y actuarás en consecuencia. Si crees que eres capaz de emprender exitosamente, tomarás decisiones, pensarás en grande, darás el primer paso aunque tengas miedo.

Por eso, quien cree en algo convence a quien se deje: al cerebro le encanta la evidencia, ver lo que dices se hace realidad. Quizá te gustaría creer que se puede hacer de tu pasión tu estilo de vida y actualmente aún no sea una realidad para ti, pero piensa en las personas que admiras, ¡para ellos sí es real!

¿Quieres creer que se pueden trabajar menos horas, ser más efectivo y cobrar más dinero? Busca la evidencia en la realidad, ajusta tu sistema de creencias y bombardea a tu cerebro con esa visión de la que hablamos en el punto 1.

Aparta tiempo en tu agenda para desarrollar tu mindset

Ya dijimos que cambiar tu mindset es cambiar los resultados de tu negocio, es probablemente la inversión con mejor retorno que puedes hacer. Entonces date tiempo para cultivarlo: para leer libros inspiradores, tomar seminarios que te preparen más, unirte a grupos de WhatsApp con quienes buscan lo mismo que tú o analizar a fondo los negocios y emprendedores que admiras y que viven una realidad similar a la que quieres para ti misma.

