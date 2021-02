Covid presidencial

A partir del anuncio realizado por el presidente López Obrador donde se informó que padecía Covid-19, surgieron diversas reacciones y hechos que hemos podido observar en los últimos días, que abren diversas interrogantes, no únicamente sobre el tratamiento gubernamental sobre la salud del presidente, de este y de los otros expresidentes que han tenido algún padecimiento estando en funciones, incluyendo los escenarios sobre lo que pasaría ante la ausencia del o la titular del ejecutivo federal.

A pesar de los interrogantes sobre las condiciones de salud del presidente y los reclamos por información, diversos voceros gubernamentales se limitaron a decir que se encontraba “bien”, “de buen ánimo”, “superando la enfermedad”, etc., pero a diferencia de otros países donde las o los líderes han enfermado por Covid u otra condición, no se ha dado información oficial sobre cuál es el estado de salud del presidente, pruebas, tratamientos, etc. En nuestro caso, el vocero de la presidencia se limitó a contar twits a favor y en contra del contagio del presidente, mientras que el líder del grupo que trata al presidente ha brillado por su ausencia.

Lo relevante de dicha información es que se genera certeza no únicamente entre la ciudadanía sobre lo que ocurre con un líder político mismo que, en este caso, es atendido a partir del uso de recursos públicos, sino también se construye estabilidad entre los grupos políticos, tanto afines como adversos a él. Lo anterior, ante el vacío legal que tenemos en la constitución sobre quién y en qué condiciones una persona específica asumiría el cargo en caso de que el presidente faltara.

Es la razón por la cual, se dieron acciones como aquella de la cónsul mexicana en Estambul que criticó airadamente el papel de la secretaria de gobernación en la conferencia mañanera que es cotidianamente dirigida por el presidente López Obrador, asumiendo la posible falta del presidente en el futuro.

Si bien el presidente, como cualquier otra ciudadana o ciudadano tiene derechos de privacidad y de no difusión de datos personales, existe información que, salvaguardando dichos derechos, podría ser conocida por la ciudadanía para tener certeza de su condición, misma que en otros casos de políticos con cargos públicos, tanto en México como en el exterior, se ha podido conocer.

El contagio del presidente nos lleva a replantear la discusión sobre los mecanismos para suplir sus ausencias, además de aquellos aspectos que en condiciones similares deberían tomarse en cuenta para dar información a la sociedad. Es más, nos encontramos en otra condición histórica como para discutir nuevamente figuras como la de una vicepresidencia o alguna condición emergente para el caso surgida de los otros dos poderes.

El afán por demostrar que el presidente es infalible se mostró con un video donde aparece dando un recorrido por sus oficinas en Palacio Nacional, sin cubrebocas, sin austeridad, con un discurso triunfalista y escaso de crítica, en un contexto de desazón por la pandemia, pérdidas humanas, abusos, engaños, negocios colapsando, hospitales hacinados, frustración por la ausencia de vacunas o por personas como los servidores de la nación que, sin estar en el plan de vacunación han sido vacunadas, políticos pidiendo prioridad para ser vacunados, etc.

El mensaje no es fundamentalmente para la población que está más ocupada en evitar contagios y sobrevivir, o para quienes dudaban de la convalecencia del presidente, sino para los actores políticos al interior de la alianza mayoritaria que en esa semana de ausencia presidencial, han reconfigurado sus expectativas y objetivos en torno a la siguiente elección, pero también se han visto actuando en libertad ante un presidente ausente, que podría ser la réplica de lo que se viva en la segunda parte del sexenio.

