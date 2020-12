¿De quién es internet?

Parece ociosa la pregunta que apunta a una respuesta, obvia y melódica: “es de quien la trabaja”.

Pero si, en algún momento alguien pudiera reclamar la propiedad de esta plataforma de plataformas, ¿a quién habría que señalar?

La inacabada y deforme torre de Babel que es internet tiene una paradoja en su seno: si no tiene dueño, ¿cómo controlar su dirección y neutralidad?

Piénsalo por un momento: lo espectacular de internet, más allá de sus memes, radica en sus espacios, conexiones y posibilidades que suceden con la infraestructura que soporta y sostiene al contenido que producimos, compartimos y consumimos diariamente. Es un milagro que ahora parece obvio.

Hemos creado ciudades con detalles minuciosos, funcionalidades no imaginadas y verdaderas maravillas mundiales que habitan sus avenidas al servicio de un espacio descentralizado de comunicación entre humanos y máquinas. No en vano los ingenieros han pasado a ser los nuevos arquitectos.

¿Quién rige esta creación?

Internet no es una cosa, sino un acuerdo. Tal vez por eso no la entendemos aún. Pero la pregunta subsiste: ¿quién es el dueño de Internet?

Aunque creas que internet no es de alguien, el conjunto de protocolos derivados de la interconexión de terminales de cómputo sí tiene dueño. Internet es de Estados Unidos, a pesar del berrinche de quien suponga que es un bien colectivo, resultado de la cooperación altruista de quien publica diariamente en redes sociales.

Así, es un mito pensar que internet no tiene dueño. El gobierno de Estados Unidos controla internet a través de una organización privada, no lucrativa, llamada ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), establecida en 1998.

Con críticas de sobra por esto, el Departamento de Comercio estadounidense es quien supervisa la labor de los 20 miembros del consejo directivo de ICANN. Y son estas 20 personas, quienes administran un sistema de 13 gigantes servidores en todo el mundo, que permiten el envío de miles de millones de mensajes diarios e información en la red.

El espacio de ¿libertad?

Todo parece un nuevo orden de libertad. No hay censura abierta en las comunicaciones, es técnicamente gratis (aunque existe la iniciativa de cobrar por cada correo enviado y tus datos valgan más que el petróleo), hoy podemos usar internet casi para cualquier cosa.

Tenemos conectividad. Contamos con movilidad. Las empresas invierten millones en transformación digital, ya toda interacción en línea se mide y en muy poco tiempo atestiguaremos la integración de sensores y chips al cerebro humano. No hay vuelta atrás y no podría entenderse un día en tu agenda sin la presencia de internet.

¿Qué hacer con internet?

Si algo le debemos a la pandemia es la contundencia y claridad con la que mostró la clausura de la realidad analógica y la necesidad de transformarse, sea el sector o la categoría de la que se hable. No como hecho en sí mismo, sino que ahí reside la oportunidad de desarrollo balancead, honesto y transparente.

Puede que haya confusión a la hora de imaginar el rostro del dueño de internet, lo que no podemos desviar en cada una de las tareas diarias es el sentido de evolución que tenemos como especie. Si bien internet es una plataforma, los usuarios y depositarios de esa dirección somos nosotros.

Por eso, así como el universo y el espacio de su creación, cada uno es dueño de internet porque su experiencia determina causas y consecuencias: su motivación consciente determinará el conjunto de espacios que exijan neutralidad y políticas transparentes para que la transformación sea eso y no privatización ni explotación.

Contacto:

Eduardo Navarrete Se especializa en dirección editorial, Innovación y User Experience. Es cabeza de contenido en UX Marketing y cofundador de Mind+, arena de entrenamiento para la atención plena empresarial.*

Twitter: @elnavarrete

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.