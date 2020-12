Del marketing al revenue, una aceleración digital

No es nada nuevo que desde hace años, el término transformación digital se ha venido escuchando en organizaciones de todos los tamaños, donde toma mayor relevancia en aquellas que no nacieron en modalidad digital, en general organizaciones con más de 20 años de existencia.

Haciendo un análisis de aquello que esto conlleva, y abundar más en los pilares para convertirse en una organización transformada digitalmente, tuve una charla con dos iconos en el tema y pilares en las organizaciones que lideran, uno es Pablo Sanchez Liste, actualmente CMO/CDO de L’Oréal México y Diego Coppel, CMO de Coppel.

El primer tema que tocamos, es que actualmente el rol de CMO en las organizaciones que buscan esta transformación, ha ido evolucionando, donde se pueden tomar hasta tres roles importantes, el de Director de Marketing (CMO), Director de Digital (CDO) y uno más actual, el de Director de Growth o Revenue (CRO), ya que la digitalización ha cambiado la forma en que podemos medir el impacto que se tiene, es responsabilidad de este cargo el de contribuir al crecimiento de la compañía y agregar nuevos motores de crecimiento.

Para L’Oréal, el eCommerce como canal hoy es el motor de crecimiento, donde junto a sus socios comerciales en este rubro, solamente durante 2020, el peso de las ventas en línea creció siete veces sobre el total de sus ventas.

Pablo nos habla de cómo una marca de consumo de talla internacional, hoy requiere tener tres pilares sólidos, en lo que él llamó el “Triángulo Virtuoso”, que es conectar la marca a las plataformas de tecnología y a los retailers, y que todo esto trabaje en conjunto.

Diego, en su caso nos comenta, la importancia justamente del rol de Director de Revenue, donde hoy Coppel ha podido conjuntar el área de digital de marketing y comercial, en un mismo objetivo, a través de sus cuatro canales, tiendas físicas, la página de Coppel, la App de Coppel y el marketplace, donde los últimos tres tienen menos de cinco años.

Hoy, el gran reto para un retailer no es el gran volumen que está generando, si están haciendo bien las cosas desde el lado de canales digitales, sino de abasto, de cumplir la demanda. El desafío logístico, tanto de recursos físicos como tecnológicos, es hoy un área donde se está transformando, como nos comenta Pablo.

Un dato interesante es lo que hoy Coppel enfrenta de pasar de entregar 5,000 paquetes semanales a más de 40,000, y para la temporada del buen fin llegar a los 40,000 diarios, sin duda conlleva nuevos procesos y nuevas tecnologías, soportadas por un mindset de conocimiento ágil para adaptarse rápido en proyectos que logren soportar estos crecimientos.

Algo en lo que coincide todo este contexto, es en la aceleración digital, llevada al área más importante de cualquier empresa, la experiencia de compra.

Hoy hay dos áreas importantísimas en las organizaciones, y son, transformar la experiencia digital y que sea lo más parecido a lo que era la experiencia física, por otro lado, llevar experiencias digitales en el punto de venta físico.

Concluyendo con Pablo y Diego, algo fundamental de todo esto, es el talento, donde ambos coincidieron en que hoy existe muy poco, hablando en términos digitales, realmente gente que haya escalado empresas y tenga más de siete años haciéndolo, y hoy las nuevas Scale Ups, como Rappi, Gaia, Didi, entre muchas otras, están llevándose mucho de este talento, con la firme misión de transformar industrias, con beneficios y esquemas muy diferentes a lo “tradicional”, donde los grandes han tenido que adaptarse para poder captar ese talento y modificar su ADN cultural, algo nada fácil.

Debemos entender las diferencias entre adaptación digital y transformación/aceleración digital, ya que llevándolo a un concepto fácil de entender, la adaptación es simplemente hacer procesos o usar tecnología para seguir haciendo lo mismo de siempre, y transformación conlleva cambiar el ADN desde la cultura, líneas de negocios, comunicación de equipos y procesos entre otros.

Para sobrevivir y prosperar, las empresas están haciendo un esfuerzo de volverse más ágiles. Si las empresas tradicionales parecen jerárquicas, mecánicas y lineales, las empresas ágiles equilibran la estabilidad con el dinamismo y pueden adaptarse para un futuro siempre cambiante e impredecible.

Pablo Sanchez Liste – CMO/CCO L’Oréal México

Y con Diego Coppel – CMO Coppel

Oscar Jiménez Rodríguez: Co-fundador y CEO de Epiq. Actualmente es Country Manager y Presidente del Consejo de Innovación de ThePowerMBA México y Colombia.

