Del ‘Pégame pero no me dejes’ al ‘Amiga Date cuenta’

El lugar más peligroso para una mujer es la casa. La violencia intrafamiliar es mucho más común de lo que se identifica, y en México la normalización de esta conducta se resumió por muchos años con la célebre frase: “Pégame pero no me dejes”.

Tras la era del #MeToo se viralizó con mayor fuerza la idea de un despertar ante los maltratos de relaciones tóxicas con tres palabras poderosas: “Amiga date cuenta”.

¿De qué forma las mujeres aceptan la violencia de sus parejas? Es mucho más complejo de lo que se piensa.

El libro, que lleva por título precisamente esta frase “Amiga Date Cuenta”, fue publicado en agosto de 2018 por Andonella y Plaqueta, es una guía para las generaciones más jóvenes que ya no nacieron bajo un yugo patriarcal tan esclavizante, como lo hicieron sus abuelas o incluso sus madres.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

En el libro se emiten conclusiones de verdades incómodas, como que las mexicanas que no sabemos cómo decir no, porque principalmente nos educan para no molestar a los demás.

Por esta razón, el tan utilizado “Pégame pero no me dejes” se erigió en el imaginario colectivo de las familias mexicanas. Una frase que refleja no sólo la mezquindad de una relación tóxica, sino la abnegación que la mujer debía aguantar a costa de lo que fuera. Incluso, se aplaudía y se admiraba esta forma de tolerar la violencia dentro de una relación.

Lo que se vive ahora es un cambio generacional que, de alguna manera, se trata de alejar de ese concepto. Sin embargo, el sistema patriarcal está enraizado, y como toda revolución, un cambio de conciencia y la depuración de comportamientos arraigados en una sociedad, lleva años, si no es que décadas de transformación.

“Hay que hacer lo posible por desaprender esta estupidez y zafarnos con todas nuestras fuerzas de situaciones que no nos gustan, nos incomodan o nos hacen sentir inseguras”, afirman las autoras en este libro/guía para la vida.

Y cuando destacan “zafarnos con todas nuestras fuerzas” creo que no exageran. Es mucho más común caer en las garras de un machista que no hacerlo, aún más complicado nombrarlo y alejarse a tiempo.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

No es el trabajo de las mujeres educar a los hombres sobre prácticas sexistas. Sin embargo, terminamos cayendo en eso. A veces, lo veo como una oportunidad de hacerle ver al otro sus comentarios machistas o cómo reproduce prácticas patriarcales. Pero para alcanzar la igualdad de género, ésta debe ser construida desde la capacidad de entender el problema de fondo, no con aleccionadoras explicaciones, que caen en saco roto de quien ni las puede entender por su incapacidad de ver el problema desde otra realidad.

La complejidad para nombrar relaciones en la toxicidad del maltrato, es profunda porque se eclipsa con manipulaciones y victimización.

¿Cómo permitiste esto? ¿Cómo no te diste cuenta?

Son preguntas fáciles que alguien externo podría emitir. Pero cuando se está dentro de esta dinámica es menos claro de lo que se presume.

En “Amiga Date Cuenta” se enlistan las nombradas “frases románticas peligrosas”, para detectar posibles agresiones, como “Haría cualquier cosa por ti”. De esta forma, se educa a jóvenes a relacionarse desde un lugar diferente, a poder identificar relaciones o comportamientos tóxicos antes que sea demasiado tarde.

Sigue la información de los negocios en nuestra sección especializada

Y es que, estamos bombardeados por una idea de “amor romántico” que alimenta comportamientos atroces. Hasta la Real Academia Española (RAE) confirma esta postura tóxica del amor romántico, en su primera definición: “Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y la unión con otro ser.”

Nos han educado para un tipo de amor que es dañino para todas y todos.

La filósofa feminista Simone de Beauvoir, identifica la salida de esta toxicidad en las relaciones desde el amor propio:

“El día que la mujer pueda amar, no desde su debilidad sino desde su fuerza, no para escapar de sí misma sino para encontrarse, no para rebajarse sino para afirmarse -ese día, el amor será para ella, como para el hombre, un fuente de vida y no de peligro mortal”.

Suscríbete a Forbes México

Contacto:

Valeria León es reportera especializada en medios internacionales. Ha sido corresponsal de noticias para el canal turco TRT World, así como productora de documentales en Venezuela y para el canal chino CGTN.

Twitter: @valerialeony

Instagram: @valecah

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.