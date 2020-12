La seguridad de la información es la aplicación de tecnologías, procesos y controles para proteger sistemas, redes, programas, dispositivos y datos de ataques cibernéticos. También se le conoce como seguridad de la tecnología de la información o ciberseguridad.

Mucho hemos platicado sobre la importancia de la seguridad de la información o ciberseguridad y de implementar medidas efectivas que protejan nuestros datos personales y dispositivos; la importancia que tiene la innovación en este tipo de tecnologías que a diario va encontrando nuevos y desafiantes retos.

Por ello este concepto se ha convertido en una prioridad total para las empresas, instituciones e incluso particulares que utilizan internet como entorno principal, hoy en día, los dispositivos electrónicos como los teléfonos inteligentes, las tabletas y las computadoras constituyen un componente importante de nuestra vida cotidiana.

Aunque la comunicación se ha vuelto más fácil y eficiente que nunca, estos avances tecnológicos han traído consigo nuevas preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad, los virus informáticos más peligrosos de la historia llegaron en momentos en los que las empresas y usuarios de la red aún no habían comprendido el alcance de las amenazas informáticas.

EL ORIGEN

El 30 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Seguridad de la Información, que nació en el año 1988 como iniciativa de la Association for Computing Machinery (ACM) y que fue promovido como el “Computer Security Day”, este día elegido fecha insigne, se consideró como tal porque se trataba de una temporada de prevención cercana a las compras navideñas, en donde la cantidad de incidencias es muy alta, y los ciberdelincuentes se encuentran más activos.

Pero esto no nace por casualidad; en esa época las computadoras se estaban convirtiendo en algo común, aunque aún eran restringidas en los hogares, en la década de 1980 aumentó su uso especialmente en los negocios y el gobierno, e internet se encontraba en sus primeras etapas. Y fue en 1988 cuando el primer malware contagioso bajo el nombre de “Gusano de Morris” se propago por la red provocando daños en un 10% de los equipos informáticos, siendo el primer caso de malware que se autoreplica.

EL TRABAJO CONTINUA

Independientemente de la temporada este tema representa una oportunidad de consolidar la importancia de asegurar nuestros activos estratégicos como: la información, las tecnologías de la información, y las personas mismas, quienes conformamos el eslabón más débil del proceso de la seguridad.

Después de todo, el mundo digital evoluciona a una velocidad vertiginosa, la aparición de nuevas variedades de malware obliga a una difusión informativa permanente que mantenga la red protegida. No solo a nivel de las empresas y particulares individuales, también la red como sistema en su conjunto. Especialmente ahora que los consumidores y marcas realizan más y más actividades confidenciales, económicas y financieras a través de ella.

A medida que estamos más interconectados con el universo digital, mucho más importante se vuelve la seguridad. Elegir contraseñas seguras, verificar archivos adjuntos, realizar copias de seguridad de datos, contar con la tecnología esencial que brinde herramientas capaces de identificar ataques, que protejan los sistemas, detecten y respondan a amenazas, son algunos de los puntos que debemos cuidar tanto a nivel particular como general. Los ciberataques cuestan a las organizaciones miles de millones de pesos y pueden causar graves daños; las empresas afectadas pueden perder datos confidenciales, poner en riesgo vidas, enfrentar grandes multas, así como daños irreparables a su reputación.

En la actualidad cada vez más empresas aprovechan para programar entrenamientos de seguridad para sus empleados, mostrando que el principal valor de cualquier empresa es la información y los datos. Invertir un día en aumentar la seguridad de todo el sistema resulta tan rentable como recomendable.

Los datos más importantes almacenados en ordenadores y servidores significan información de alto valor para los hackers, por lo que creo que es un buen momento para asegurarse en garantizar que su equipo, sus dispositivos y los datos que se tienen en la nube sean seguros, así como actualizar toso su software de protección contra spyware y malware.

