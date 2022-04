Disenso: factor clave de la democracia

Es un hecho que no todos podemos pensar, actuar, decidir y ejercer nuestros derechos por igual, porque nuestras realidades, nuestra vida y el contexto en que nos desarrollamos son diferentes, nos alimentaron, influyeron en nosotros y nos hicieron quienes somos.

La democracia esta forjada con una mezcla de acuerdos, equilibrio, justicia, tolerancia y respeto ¿cómo operan nuestras diferencias, identidades y puntos de vista para mantenerla funcionando?

Democratizar el poder político es desprenderlo de mitos. Un cargo político es (debería ser) una responsabilidad, una encomienda republicana que implica el compromiso y la obligación de desprenderse de un ser individual para empeñar todo lo mejor de uno mismo y ponerlo al servicio de la sociedad.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Date cuenta, son iguales a todos, tienen las mismas carencias, debilidades, necesidades y no son nada más que parte de la sociedad actuando en su nombre y representación, tu vida no depende de “quedar bien con ellxs”; no les debes nada ya que todo lo que recibes del gobierno fue hecho gracias a la contribución, esfuerzo y trabajo de lXs ciudadanXs.

La esencia de la democracia es que cualquier ciudadano al margen de sus creencias, raza, género, nivel de ingreso y/o educación puede exigir resultados, participar, dialogar, fiscalizar, demandar atención y conservar el derecho a estar inconforme.

La base de evaluación de un gobierno son las cifras, datos concretos e imparciales, rendición de cuentas, transparencia y fiscalización eso debe regir el apoyo social.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información

Emanciparse de la tiranía es formarse, acostumbrarse y obligarse a ejercer la independencia, autodeterminación y autonomía de nuestras ideas políticas y hacer que los actores y organizaciones políticas se acostumbren a ello.

El derecho superior a disentir. La democracia funciona forjando acuerdos, tejiendo redes de contacto, asimilando las diferencias, negociando en la tolerancia y el respeto. El objetivo es lograr el equilibrio, no imponer una mayoría relativa, artificial y simulada.

Descalificar la divergencia, la discusión y las diferencias es autoritarismo, cerrazón y resulta inadmisible cuando se trata de proyectos de largo alcance que requieren de la suma de todas las partes.

En la democracia todos tenemos los mismos derechos, pero nunca podría ser obligatorio tener las mismas opiniones. La sociedad es diversa, multicultural, globalizada y libre -por lo tanto- toda acción para ser democrática requiere de cierta resistencia, reflexión y agregación de criterios.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

Son las diferencias de posturas, experiencias, información y pensamiento las que permiten enriquecer el desarrollo, la viabilidad y el crecimiento de una nación. Libertad para decidir, elegir y votar implica una mayor independencia y espacios para participar, discutir, fiscalizar y reclamar.

Oposición contra Imposición. Para hacer honor a su función democrática la oposición existe para no permitir que la libertad de expresión y la voluntad ciudadana que representan se sometan, se tuerzan o se vendan.

Por lo tanto, resulta crucial que la ciudadanía disponga de herramientas, organismos, leyes y procesos para incidir, actuar, responder, limitar, acotar, moderar y poner freno a las diversas tentaciones del poder; evitar caprichos, nepotismo, antojos, ocurrencias e impedir que los recursos públicos se ejerzan bajo criterios personales y de grupo.

Sigue la información de los negocios en nuestra sección especializada

Ese es el fundamento de la división de poderes, las leyes independientes, normas, organismos reguladores, acuerdos internacionales, las instituciones de fiscalización, transparencia, información, defensa y protección de los derechos del ciudadano, nada ni nadie puede pretender eliminarlos, someterlos o pasar por encima de ellos.

Ni la patria, ni la historia, ni el presupuesto, el legado o los personajes ilustres son patrimonios exclusivos. Una nación es un conjunto humano con un pasado, un presente y expectativas que los unen y dan identidad; pretender adjudicárselos como propios, más que un exceso demagógico es un trastorno tiránico.

Hacer política es aportar argumentos, explicaciones, bases, razones, ideas y estar abierto a debatirlos, depurarlos, matizarlos y hasta reconsiderarlos. Etiquetas, propaganda, acarreo, medios, encuestas y “testimoniales” comprados no son suficientes para demoler la disidencia.

Sigue la información sobre el mundo en nuestra sección internacional

Es al borde de la dictadura, el absolutismo y la opresión cuando se hace uso de la descalificación, el chantaje, los insultos, extorsión, la presión “social”, las amenazas y el soborno para suprimir, suplantar o minimizar la libertad de expresión.

Que existan voces discordantes, que se mantenga la unidad en la defensa de los intereses superiores es reiterar la existencia de actores, segmentos y líderes capaces de aportar una visión alternativa, distinta, más profunda, con apego a sus convicciones y con planteamientos sobre qué es lo mejor, lo óptimo y/o lo alcanzable.

La democracia es el gobierno de la ciudadanía; no el de un pueblo manso y servil a disposición de quien ocupa un cargo de elección. El ciudadano no está para agradarle ni agradecerle al político, esa es una chamba de servicio, dedicación, resultados y una misión muy compleja.

Sigue la información de la economía y las finanzas en nuestra sección especializada

Para progresar, mejorar e ir más allá hace falta renunciar a la condición de ser tratado como “pueblo”, un conglomerado al servicio del gobierno sin criterio, sumiso y dependiente con el que se alimentan sus apetitos electorales.

La esencia del ser democrático es no claudicar, resistir, aferrarse a la libertad personal y alentar la discusión, el intercambio de ideas para construir un futuro mejor; eso cuesta individualmente pero enriquece socialmente.

Suscríbete a Forbes México

Contacto:

Correo: [email protected]

Twitter: @CapitolCComm

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.