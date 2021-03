Donar para transformar

¿Alguna vez has pensado que todos somos corresponsables en la solución de los problemas públicos para construir una sociedad más justa y equitativa?, ¿existe alguna causa que sea de especial interés para ti, que la sientas cerca, o con la que estés personalmente vinculado y que desearías ayudar a resolver?

Si la respuesta es sí, pero aún no lo has hecho, ¿qué te ha impedido hacerlo?, ¿has pensado que tu donativo sería usado para otros fines y no llegaría a las personas que lo requieren? Muchos se han formulado estas preguntas al momento de realizar un donativo, por lo que es de vital importancia que existan mecanismos que ayuden a que cualquier persona que tenga voluntad de transformar a México, que permitan hacerlo con la confianza de que su aportación llegará a donde desea que llegue, con absoluta transparencia y rendición de cuentas.

Al momento de considerar una donación se deben de tomar en cuenta los factores básicos, es decir, cómo, a quién y a través de qué, donaremos nuestros recursos. Igual de importante es tener claridad de a dónde está siendo dirigido nuestro dinero, qué realidad está transformando y cuáles son los resultados esperados. En ese sentido, existen muchas causas en las que podemos hacer una diferencia; por ello, es importante que la que escojamos esté alineada con nuestros intereses y pasiones.

Ejemplificando lo anterior, tu pasión puede contribuir a la empleabilidad digna de los jóvenes, a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, a restituir el derecho a una vida digna en familia de las niñas, a combatir la desigualdad y discriminación, a terminar con el hambre en el país, en fin, todos son problemas que requieren de una solución urgente y necesitan la participación de todas y todos.

Entonces pensemos, ¿qué otros beneficios conllevan que proporcione mis recursos a las Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan con población vulnerable? Primero está el compromiso social. Miles de personas toman la decisión de donar porque reconocen la existencia de una problemática en su entorno que necesita ser solventada y actúan para solucionarla. Por otro lado, destaca la satisfacción personal y el hecho de saber que estamos ayudando a solucionar problemas de nuestro entorno y a mitigar sus efectos adversos.

Ayudar a transformar la realidad de una persona en situación de vulnerabilidad a través de un donativo nos ofrece la capacidad de hacer una diferencia en el mundo y transforma nuestras vidas al momento de hacerlo.

Lo ideal es siempre apoyar a instituciones u organizaciones que cuenten con un modelo de operación sólida, ya que estas cuentan con toda la experiencia y procesos administrativos para aprovechar los donativos que ingresen a ellas. Asimismo, es importante considerar el contexto actual del Covid-19, que ha orientado a muchas Organizaciones de la Sociedad Civil a reducir sus operaciones, dejando a comunidades enteras en una situación de vulnerabilidad.

Esto no es un problema simple que se pueda tomar a la ligera, pues los avances y resultados obtenidos tras varios años de esfuerzo y dedicación, sufrirán un gran retroceso, obstaculizando el desarrollo de las OSC con altos índices de precariedad; y es que en México la aportación al PIB nacional de las instituciones de la sociedad civil asciende únicamente al 2.9%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Mi labor como líder de un equipo enfocado en el tercer sector es propiciar que nuestros aliados siempre estén orientados hacia los resultados de desarrollo y que sus esfuerzos se centren siempre en el enfoque de derechos humanos. Trabajamos diariamente con esta misión en mente, sin embargo, queremos que esta ideología sea expandible y tangible para otros agentes de cambio, pues creemos que todos podemos potenciar la inversión social con recursos económicos de cualquier donante con el fin único de ayudar a quien lo necesite, haciéndolo de una forma más eficiente y con rendición de cuentas.

En nuestras manos radica el poder de donar para transformar, articular, encausar y administrar de forma inteligente los recursos de las personas que se encuentran interesadas en transformar la realidad de México. Pero para que ello sea una realidad, tiene que existir conocimiento teórico y práctico sobre el fortalecimiento y profesionalización del tercer sector, su forma de transparentar recursos y rendir cuentas.

Así, los inversionistas sociales tendrán la certeza de que su donación generará un cambio positivo en la sociedad. Fue por ello por lo que, a finales de 2019 lanzamos “Transformamos de fondo”, una iniciativa que reúne conocimiento, experiencia, regulación y rendición de cuentas que tiene el principal objetivo de donar para transformar.

Te invito a convertirte en el próximo gran agente de cambio y ayudar a un mexicano a vivir en condiciones dignas que transformen su vida.

Marisol Fernández, directora de Inversión Social de Nacional Monte de Piedad.*

