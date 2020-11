El dilema social, ¿son las redes sociales el nuevo lobo malo y deberían terminar?

El nuevo documental en Netflix, “El dilema social” hizo que mucha gente hablara y de repente surgió la pregunta, ¿tal vez las redes sociales son malas? Y como de costumbre sucede vamos al extremo ”son terribles y no deben existir”. Tenemos una combinación incendiaria al incluir en este documental personas que ayudaron a construir estas redes sociales (antiguos empleados de Twitter, Facebook, etc.) y que nos advierten y hacen mea culpa (seria interesante saber si alguno de ellos donó el dinero que ganó para ahora luchar contra el mal que ayudaron a crear).

El tema no es nuevo y es muy importante. El documental plantea algunas cuestiones muy relevantes, pero tenemos que ir más allá, mostrar ambas partes del problema. Si vienes a motivar el cambio, bienvenido. ¡Si es sólo entretenimiento y pasaremos rápidamente al siguiente tema de moda, entonces felicitaciones Netflix! Curiosamente esta empresa no se menciona en el documental, pero es una de las mejores para manipular datos (aunque por el momento no permite la compra de publicidad, pero puede influir en las opiniones con los programas y series que recomienda).

Lo que más me preocupa es el impacto. Al no defender bien el argumento, ¿cambiará algo? ¿Cuántas personas han disminuido permanentemente el uso de las redes sociales después de ver el documental? Cada vez que sale una noticia de este tipo es muy ruidoso, pero el valor de mercado de estas empresas no deja de subir, ni tampoco el número de usuarios. ¿Varias marcas conocidas dicen que iban a dejar de anunciarse en Facebook durante un período de tiempo, y celebridades que suspendieron la cuenta durante 24 horas? ¿Realmente quieres tener un impacto? Cierre las cuentas de forma permanente, pero por supuesto, como el dinero es bueno, sólo se hace durante 24 horas. La misma motivación de codicia por la que estas empresas están siendo criticadas.

Sobre la pregunta, “¿estaríamos mejor sin las redes sociales”? No lo creo, creo que el efecto neto para sociedad es positivo. Hay muchas “noticias falsas” y sin duda hay que controlar, pero un acceso más generalizado a la producción y difusión de contenidos no veo que sea peor que tener ciertos grupos económicos que tienen demasiado poder sobre los medios de comunicación y pueden perpetuar ciertas situaciones.

Además de otros beneficios de combatir la soledad, los movimientos sociales y políticos, hay mucho que se puede hacer positivo en las redes sociales. Pero tampoco se puede ignorar el impacto en los suicidios y las depresiones, entre otros mencionados en el documental. Y hay temas aún más serios y no se mencionan. ¿Se han fijado en el mensaje en Instagram, que se une a los mensajes con los de Facebook Messenger y pronto con WhatsApp? Esto era algo que Mark Zuckerberg había dicho que era imposible cuando compró este último. Pero ya está sucediendo y tuvo una multa ridícula (como palmaditas en la mano). Este es un duro golpe para el monopolio y abuso de los datos de Facebook, pero que la mayoría de la gente ignora.

La legislación es crítica, compleja, porque hablamos de conceptos de “bien” y “mal” y una censura potencial que es muy peligrosa. Estas empresas tampoco son una misión fácil. Es esencial para el desarrollo de la educación, no sólo de las personas, sino también del sistema político para poder legislar (no las audiencias vergonzosas que tuvieron lugar en el Congreso de los Estados Unidos).

Las redes sociales no van a ninguna parte, llegaron para quedarse. Pero, así como la industria farmacéutica está regulada por el impacto social que tiene, estas empresas también deberían cumplir con reglas estrictas.

David Bernardo es socio litseadventures.com y profesor de comercio electrónico y marketing digital en ebusinessacademy.com.mx y Nova SBE de Portugal.*

