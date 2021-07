¿El maratón tiene fecha de caducidad?

Una de las sorpresas más gratas que me he llevado en los últimos días en la plataforma de Netflix, es su nueva trilogía de películas llamada: Fear Street. Las cintas están basadas en los libros escritos por el famoso autor de terror R.L Stine (Escalofrios). Pero más allá de la historia, elenco o la misma producción (que es bastante buena), me resultó muy agradable el hecho de que la adaptación se realizará a través de tres películas en lugar de una serie.

En algunas columnas anteriores me he expresado sobre ese sentimiento abrumador de tener tanto contenido para reproducir, pero ni la menor idea de qué ver. Y sin duda cada vez nos topamos con más historias contadas a través del formato de series en lugar de películas. Lo cual implica estar dispuesto como mínimo a dedicar seis horas a una nueva historia. Esto si es que la serie es nueva. De lo contrario prepárate para una relación larga de varias temporadas, que podría incluso terminar también en ruptura a causa de una cancelación repentina. Te hablo a ti Mindhunter.

Netflix se ha caracterizado por ser pionero en la industria de las plataformas de streaming. Este gigante parece siempre estar dos pasos adelante de su competencia (por lo menos hasta ahora). Y si bien las series originales “maratoneables” fueron uno de sus sello distintivos, tal vez sea hora de replantearse ese formato. Ya que algunas series recientes de la competencia han demostrado que los estrenos semanales logran involucrar por más tiempo a la audiencia y generar una conversación un poco más extensa.

Al continuar vinculados con sus estrenos en televisión por cable, plataformas como HBO GO, han mantenido estrenos semanales. Tal fue el caso reciente de Mare of Eastown con Kate Winslet, la cual cada domingo se encontraba en tendencias por la conversación alrededor de la misma. O la serie de superhéroes Invincible en Amazon Prime Video. Asimismo las series de Marvel y Star Wars en Disney+ también han puesto en duda la vigencia del maratón. Ya que la fuerte expectativa por conocer el destino de los personajes ha generado un debate más prolongado, que aquellas series que uno puede terminar en un mismo día.

Este fenómeno o comportamiento por parte de la audiencia o los fanáticos no es nuevo. Desde años atrás los fervientes seguidores de un título han podido desplegar sus teorías o momentos favoritos en foros de internet. Sin embargo estos están ya un poco obsoletos y las redes sociales han tomado su lugar. Y en un inicio el maratón, al tratarse de una novedad, generaba el impulso de querer compartir inmediatamente la opinión sobre una serie completa. Sentimiento que se ha ido desgastando poco a poco.

Con esto no quiero decir que todas las series deberían regresar al formato semanal. Porque siendo sincera no me parece que todas lo ameriten. Además de que dicho formato, debe ser considerado previo al estreno, ya que la construcción de la serie depende de ello. No es igual escribir el final de un episodio donde la audiencia deberá esperar una semana completa para ver la continuación, a uno donde a los seis segundos se reproducirá el siguiente capítulo. El suspenso y la incertidumbre de “qué pasará” debe ser manejado con trabajo de escritorio desde el guión. En ese sentido no veo probable que de un momento a otro Netflix decida lanzar sus series más “importantes” en formato semanal, pero sería interesante que comenzaran a implementarlo en los siguientes años.

Por otro lado, un caso interesante de conversación en redes sociales versus visualizaciones ocurrió con la serie de “Jupiter’s Legacy” basada en la novela gráfica de Mark Millar. Y es que contrario a las expectativas de Netflix, la serie de superhéroes posiblemente no generó la conversación o el fanatismo que esperaban. Así que con tan solo una temporada fue cancelada. Ante esto, uno podría pensar que hubo muy poco interés por parte del público, y por ende una audiencia reducida. Sin embargo, las estadísticas de Nielsen la posicionaron recientemente como una de las series más vistas en su semana de estreno en la plataforma, superando en audiencia a grandes títulos de la plataforma como “Selena” o “The Circle”.

¿Estamos ante un caso donde la conversación importa más que la audiencia? ¿Crees que si esta serie hubiera sido estrenada en un formato semanal hubiera alcanzado esas expectativas?. La verdad es que es difícil saberlo a ciencia cierta. Sin embargo tenemos evidencia de que la expectativa por ver un episodio nuevo, ha logrado romper el momento de intimidad de ver una serie en casa, y se ha trasladado al espacio de las redes sociales, donde se llevan a cabo debates y se comparten teorías. Siendo algunos recientes casos de éxito la serie de Luis Miguel, Wandavision, Invincible o Mare of Eastown, por mencionar algunas.

Ésta es la razón por la cual fue una grata sorpresa ver que la historia de Fear Street fuera planeada como una trilogía y no una serie. Me parece una estrategia muy afortunada que le da un nuevo giro a la forma de crear y consumir contenido. El tener la opción de terminar una temporada en formato maratón fue algo revolucionario, y a nivel personal me gustaría seguir teniendo esa posibilidad en algunas series. Sin embargo, es interesante reflexionar sobre cómo algunas estrategias (formato semanal) no pasan de moda e incluso llegan a evolucionar y adaptarse de nuevo a las audiencias contemporáneas.

