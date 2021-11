El Metaverso: quizás lo estamos entendiendo mal

Debe ser la palabra mas usada en los últimos días, es la palabra de moda; no es poco que una de las empresas de tecnología más grandes del mundo decida cambiar su nombre a uno que hace referencia al ya famoso Metaverso. Si puede que incluya algo de estrategia de Mark para limpiar pecados bajo el nombre de Facebook, pero la realidad es que el metaverso va mucho mas allá de él y su empresa.

Empecemos por entender que la tecnología ha generado cambios (irreversibles) en nuestra vida durante los últimos 100 años, y que esta tecnología revolucionaría, muchas veces fue prevista antes de suceder; casi todos los grandes avances fueron anticipados décadas atrás.

La “Guerra del Streaming” apenas han comenzado, sin embargo, el primer video en streaming sucedió hace más de 25 años; para cuando Netflix lanzó su servicio de streaming, gran parte de Hollywood sabía que el futuro de la televisión estaba en línea (la televisión IP se implementó a fines de la década de 1999).

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

El problema suele ser que si bien muchos desarrollos se prevén a futuro, casi nadie puede saber como estos cambios serán implementados, de que manera se irán adaptando a la sociedad , es como que todos se ponen de acuerdo en las líneas generales de las soluciones futuras, mucho antes de tener la real capacidad técnica para producirlas y entenderlas en su totalidad.

El metaverso esta en ese camino, el de un futuro que se puede vislumbrar y en donde las piezas para poder crearlo son cada día mas tangibles. Para el mundo científico desde la década de los 70s y 80s se pensaba en un futuro o sucesor a internet llamado el “Metaverso”; pero comenzó a tomar real relevancia cuando gigantes se empezaron a interesar en el realmente, llegando al caso extremo de facebook y su nueva empresa META.

Desde la ciencia ficción también existen muchos antecedentes del termino, podríamos decir que de ahí proviene el verdadero significado: una especie de internet digital “Hiperconectada”, generando una nueva manifestación de la realidad pero basada en un mundo virtual. De ahí es donde muchos lo están relacionando con lo que pudimos ver en distintas películas como, Ready Player One, The Matrix, Tron.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información

Otros hablan de que ya existe en el gaming y que su mejor expresión podría ser Fortnite o parte de lo que pasa en Roblox o Minecraft, aunque para los expertos (expertos de lo que aún no sabemos que es) si bien Fortnite es un ejemplo de una realidad paralela, no abarca todas las aristas de lo que el metaverso puede implicar.

Entonces llevemos la visión del Metaverso mas allá de la que podemos imaginar por lo que ya vimos en películas o juegos; puede que tengamos que imaginar algo mas grande por que aun no sucedió y la esencia del análisis humano se suele basar en hechos y realidades que pueda comprender, no formar ideas sobre lo que aun no puede discernir.

En ese extremo podríamos pensar que casi todos están mal interpretando al metaverso como un lugar virtual, puede que no sea un lugar, podría ser que en realidad ese termino define una: “una línea de tiempo, un momento en el tiempo, un espacio de tiempo” en donde nuestra vida digital es para nosotros mas valiosa que la vida física: ¡Boom!

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

Esto no es un cambio que sucede de la noche a la mañana, tampoco es una invención de una persona, es un cambio gradual que ya viene sucediendo durante 20 años.

Gran parte de nuestra vida se esta digitalizando, de fabricas a laptops si pensamos en trabajo, de amigos a followers respecto a relaciones, de una cancha de futbol o basquet a videojuegos si hablamos de Jugar, de maquillaje a filtros si hablamos de identidad, ¿qué importa mas? ¿Cómo te ves en la vida real o en Instagram? Todo se esta yendo a lo digital, nuestro trabajo, nuestros amigos, nuestra identidad. Y ahora con el Crypto nuestros activos también están en linea, ya existe un comercio en donde tener skins en fornite es mas valioso que tener ropa en al vida real.

Entonces si tomamos ese concepto y los adelantamos 10-20 años vamos a atravesar esa linea para ingresar al metaverso, ese momento, en donde la digital importe mas que lo físico.

¿Quiénes están listos para el tiempo del metaverso? Yo aún no.

Suscríbete a Forbes México

Contacto:

Pablo Mancuso, President & Owner Accion Group Corp.*

Mail: [email protected]

Twitter: @apmancu

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/pablomancuso/

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.