El poder de la diversidad de edad

Me llama mucho la atención como, de un tiempo para acá, muchas organizaciones vanguardistas han estado insistiendo en el poder que la diversidad de edades en las organizaciones es una virtud que debemos rentabilizar y aprovechar. La diversidad generacional debe ser una fuente de riqueza, no de división. Josephine Nachemson-Ekwall, vicepresidenta de cumplimiento independiente y gestión de riesgos de Citi, sostiene que el conflicto entre generaciones es un fenómeno viejo y pasado de moda. El enfoque actual es el de la inclusión no como un acto de bondad sino como una forma de incrementar el margen de utilidades, la eficiencia y la eficacia. Las empresas modernas entienden las ventajas de la diversidad a todos los niveles y han empezado a darse cuenta de que tener en el equipo a personas con diferentes edades enriquece las operaciones.

No obstante, a finales de 2019, la expresión “OK, Boomer” se volvió viral. La frase sarcástica fue acuñada por una generación más joven para rechazar a los viejos que desdeñaban a los jóvenes. La reacción se hizo popular en todo el mundo, incluso en aquellos que no son angloparlantes, incluso a pesar de que el término “Boomer” casi no se usa fuera de los Estados Unidos y algunos pocos países. La expresión se viralizó ya que fue capaz de capturar la enorme animadversión que ha habido entre las generaciones sobre aparentemente todos los temas: activismo político, cambio climático, redes sociales, tecnología, privacidad, identidad de género. Nada nuevo bajo el sol, una generación y otra mostrando resistencia al cambio.

Claro que después de la pandemia, muchas cosas cambiaron. La situación económica mundial se volvió difícil, mucha gente perdió su empleo, especialmente los más jóvenes, los viejos se volvieron competentes en tecnología, el trabajo en casa les presentó una oportunidad que han sabido aprovechar. Hoy, de acuerdo con Megan W. Gerhardt, profesora de administración y directora de desarrollo de liderazgo en la Farmer School of Business de la Universidad de Miami, hay cinco generaciones juntas en los lugares de trabajo de los Estados Unidos por primera vez: la generación silenciosa, baby boomers, generación X, millennials y generación Z. En esa condición, la incomprensión, la falta de confianza y respeto intergeneracional pueden perjudicar el rendimiento del equipo al limitar la colaboración, provocar conflictos emocionales y conducir a una mayor rotación de empleados y un menor rendimiento del equipo.

Por fortuna, se está desarrollando una conciencia sobre el tema y se está desarrollando comprensión de los problemas de comunicación intergeneracional. El desprecio a personas por un tema de edad —demasiado joven o viejo— se aborda como discriminación en la contratación y la promoción, lo que lleva a riesgos de demanda. Por eso, muchas organizaciones toman medidas para abordar los problemas generacionales con otro ojo focalizador, se trata de forjar equipos intercomunicados que tiren las barreras discriminatorias de todo estilo.

Las empresas modernas están modificando sus discursos y han renovado recientemente sus esfuerzos de diversidad. Las organizaciones están forjando estrategias que alienten a los integrantes de diferentes generaciones a centrarse en sus similitudes sin negar la realidad de sus diferencias por completo. Se trata de aprovechar experiencia e impulso, para tener una visión más amplia que fortalezca y rentabilice las operaciones.

Se trata de aprovechar una oportunidad que estuvo perdida. Los equipos de trabajo de diversas edades son valiosos porque reúnen a personas con habilidades, competencias, información y redes complementarias. Por supuesto, se trata de un reto de liderazgo y lo más alentador es que aquellos líderes inteligentes lo están entendiendo y lo están asumiendo. Estos equipos pueden lograr resultados magistrales si se administran de manera efectiva. Pueden ofrecer una mejor perspectiva para la toma de decisiones. Basta forjar una competencia comunicativa para lograr una colaboración más productiva y un mejor rendimiento general.

Pero, insisto, se trata de un tema de liderazgo. Sólo si los miembros están dispuestos a compartir y aprender de sus diferencias se conseguirán los resultados esperados. Por ejemplo, un equipo multigeneracional de desarrolladores de productos, fusionando la experiencia curtida en años de exposición al mercado y la amplia red de clientes de sus miembros mayores con las nuevas perspectivas y la red de proveedores actualizada de sus miembros más jóvenes, el resultado puede ser glorioso. Un grupo puede usar su diversidad de edad para construir algo que ninguna generación podría por sí sola. Son tiempos de coincidencias y no de divergencias.

El Open Sustainability Technology Lab de la Universidad Tecnológica de Michigan, es un equipo multigeneracional que desarrolló la primera impresora 3D de metal de código abierto de bajo costo. El exdirector Joshua Pearce atribuye el éxito del equipo a la voluntad de los miembros de aprender y de comunicarse quitando los filtros discriminatorios que pueden venir por la edad. Para desarrollar su nuevo producto, necesitaban las habilidades técnicas de la facultad de la Generación X, la magia del software de los estudiantes graduados de la Generación del Milenio y el ingenio experimentado de los investigadores de Boomer. Pearce ejemplifica las bondades de la diversidad de edad cuando una vez, cuando un miembro más joven del equipo recurrió a Amazon para pedir un componente mecánico que se necesitaba con urgencia, un colega mayor intervino y lo construyó a partir de piezas de repuesto más rápidamente de lo que incluso Amazon podría haberlo entregado. Al combinar habilidades, el equipo desarrolló la capacidad de imprimir en 3D en aluminio y acero a un costo mucho menor de lo que había sido posible.

Las organizaciones modernas están estableciendo un mejor marco de referencia para evitar conflictos intergeneracionales y alejar a los colegas del conflicto y llevarlos a un entendimiento productivo de las coincidencias con los demás. Hay que superar los falsos estereotipos. Aprovechar las diferencias y abrazar el aprendizaje mutuo. Guiar a a las personas a compartir conocimientos y experiencia para que puedan crecer juntos. Es cierto, los equipos de trabajo experimentan conflictos de todo tipo, no sólo generacionales, los que son verdaderamente productivos deben ir más allá de simplemente llevarse bien y aprovechar el aprendizaje y la innovación que los equipos intergeneracionales pueden ofrecer. Se trata de transformarnos y entender que la diversidad puede ser una fortaleza. Se trata de aprovechar las potencialidades del poder que da la diversidad de edad.

