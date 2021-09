El síndrome post-Covid

En México seguimos pensando que la mayoría de las personas que contraen Covid-19 solo muestran sintomatología leve que desaparece en cuestión de días. De hecho, se recomienda que después de dos semanas desde el inicio de los síntomas, o de la cuarentena, se tome una prueba de antígenos que casi siempre resulta negativa. Sin embargo, hay una creciente literatura documentando que, aunque la prueba de antígenos resulte negativa, hay una serie de secuelas que persisten después del Covid-19 que impiden que los pacientes recuperen su salud de manera integral. Esta literatura se refiere a dichos síntomas como “síndrome post-Covid”, “Covid prolongado”, “post-Covid agudo” o “secuelas de largo plazo del Covid-19”.

Un artículo publicado el mes pasado en la revista “Scientific Reports”, escrito por científicos de Estados Unidos, México y Suecia, realiza un meta-análisis a partir de 15 diferentes estudios clínicos para determinar el porcentaje de personas que experimentan síndrome post-Covid, así como las manifestaciones de dicha enfermedad. De acuerdo con este estudio, 80% de las personas que contraen el Covid-19 tienen alguna secuela de largo plazo; es decir, sufren del síndrome post-Covid. Este síndrome se presenta tanto en pacientes hospitalizados, así como en pacientes con síntomas leves, e incluso asintomáticos.

Dentro de los síntomas más comunes que se presentan en pacientes con síndrome post-Covid están la fatiga (58% de prevalencia), el dolor de cabeza (44% de prevalencia), el trastorno de atención (27% de prevalencia), la pérdida de cabello (25% de prevalencia), la falta de aire (24% de prevalencia) y la pérdida de olfato (21% de prevalencia). Algo importante que cabe señalar es que muchas de las secuelas del Covid-19 incluyen síntomas neuropsiquiátricos vinculados a la hipercuagulación o las afectaciones cerebrovasculares. Particularmente preocupante son los síntomas relacionados a la pérdida de memoria, a enfermedades mentales, y a desordenes de sueño. Todas estas manifestaciones del síndrome post-Covid reducen de manera significativa la productividad de las personas.

Tanto las empresas como los individuos deben de tener en cuenta todas las secuelas con las que se puede cargar después de superar la etapa inicial de infección del Covid-19. Por un lado, las empresas deben de planear la baja en productividad en caso de que su plantilla laboral se vea infectada por este terrible virus que no acabamos de entender. Seguramente habrá trabajadores que no se puedan incorporar de manera inmediata ni con la misma intensidad, incluso pasada la etapa de cuarentena. Por otro lado, los individuos que contraen el Covid-19 deben de hacer un seguimiento integral de su estado de salud, incluso si no presentan síntomas graves del síndrome post-Covid. Muchos laboratorios del país ofrecen químicas sanguíneas para hacer dicho seguimiento y dar atención temprana a las secuelas que deja la infección de dicho virus en varios de los órganos, así como en las zonas vasculares del cuerpo.

Por último, el gobierno debe de tomarse muy en serio todas las implicaciones que conlleva el síndrome post-Covid. Hasta ahora, las autoridades sanitarias del país no han profundizado en el tema ya que los recursos de salud se encuentran rebasados en muchos casos, o totalmente concentrados en la etapa de infección del Covid-19. No obstante, países avanzados como Estados Unidos y el Reino Unido están destinando importantes recursos para entender todas las implicaciones del síndrome post-Covid y para atender a la población que sufre de dichas secuelas. Tan solo en Estados Unidos se están destinando 1.2 billones de dólares para el estudio de estas secuelas. Asimismo, en Inglaterra se están adaptando decenas de clínicas para atender a pacientes con el síndrome post-Covid. Algo similar debe de acontecer en México para atender estás secuelas de manera temprana y evitar que deriven en problemas de salud mucho más graves. Como todo en salud, prevenir siempre resulta más económico para la sociedad en su conjunto.

Dr. Jose Roberto Balmori, Director de los programas de licenciatura de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac México.*

Twitter: @jrbalmori

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.