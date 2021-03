El valor del agua y la seguridad hídrica

Este año, el Día Mundial del Agua promovido por las Naciones Unidas, se centra a partir del tema “Valoremos el agua”, con el fin de promover el intercambio de ideas y la discusión sobre el valor que la gente otorga al agua en todos sus usos. Un tema por demás urgente a poner en la agenda pública dado los indicadores que confirman que el recurso se encuentra sumamente amenazado por el crecimiento demográfico, la sobreexplotación y contaminación, su uso ineficiente, la deforestación, y los efectos cada vez más graves del cambio climático.

Más del 50% de la población mundial habita en las zonas urbanas de acuerdo con la UNESCO, principalmente en zonas en donde se presentan serios problemas de estrés hídrico. Lo anterior, combinado con la rápida urbanización y el cambio climático, cuyos principales efectos se resienten en los recursos hídricos, ponen en riesgo la disponibilidad, calidad y cantidad de agua necesaria para las necesidades humanas básicas.

UNICEF espera que la proporción de la población urbana respecto a la rural aumente hasta dos tercios (el 66,4%) para 2050. La propia UNICEF estima que el 40% de la población mundial (alrededor de 3 mil millones de personas) viven sin servicios básicos de agua potable y saneamiento.

De allí que el llamado que los organismos internacionales, como la ONU, lanzan para valorar el agua dada la situación tan crítica que estamos viviendo, es sobre todo un llamado a actuar y sumar esfuerzos entre todos los sectores: público, privado, social, académico, especialistas y la ciudadanía en general para atender el reto de la seguridad hídrica en el país y sus distintas regiones y localidades.

En nuestro país la situación no es distinta ya que de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), aproximadamente 10 millones de personas no tienen acceso a agua, y muchos de los que tienen este servicio, desconocen su calidad o no lo reciben de manera continua.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estima que sólo el 53.6% de la población tiene acceso diario al agua en su vivienda, mientras que el INEGI estima que por la falta de acceso al agua, 1 de cada 3 personas deben acarrearla a sus hogares, principalmente mujeres y niños. Esta situación se presenta principalmente en las comunidades indígenas y zonas periurbanas, en donde la falta de acceso fácil al agua limpia condena a comunidades enteras a la pobreza.

Todo lo anterior, aparejado ahora a la circunstancia excepcional que estamos viviendo alrededor de la pandemia, que ha dejado clara la importancia del agua, representan un gran desafío para garantizar la seguridad hídrica y con ello asegurar el acceso seguro al agua y saneamiento para proteger la salud y bienestar de las personas.

El sentido de urgencia de atender con nuevos enfoques los retos hídricos lo estamos viviendo hoy más que nunca. La vulnerabilidad que se tiene por la falta de gestión eficiente de los recursos hídricos, la deforestación, los altos índices de desigualdad y de pobreza, la falta de capacidades técnicas y operativas, así como la insuficiencia de recursos financieros deben ocupar el debate respecto a cómo vamos a atender los problemas actuales y garantizar la seguridad para las generaciones futuras.

La necesidad de preservar la integridad y salud de los ecosistemas como garantía de la seguridad hídrica a largo plazo es impostergable. Sin este esencial paso no habrá agua para garantizar un acceso seguro y de calidad para las poblaciones, ni para la promoción del desarrollo económico y social.

Las niñas, niños y jóvenes hablan del agua

Agua Capital, el Consejo Consultivo del Agua y Pronatura Noreste unimos esfuerzos para hablar del valor del agua desde la visión de los niños, las niñas y los jóvenes. Con la pregunta ¿Para ti, qué significa el agua?, convocamos a niñas, niños y jóvenes de la Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Morelos, Nuevo León y, como invitados especiales, de Brasil y Bolivia, para conocer su visión, su mundo y su concepción del agua a través de sus respuestas.

Les invitamos a conocer sus respuestas en:

Contacto:

