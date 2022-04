Elimina el sesgo emocional en tu empresa familiar

Las peculiaridades que caracterizan a las empresas familiares, consecuencia del solapamiento que se produce entre los tres distintos sistemas que la componen (familia, empresa y propiedad), pueden ser el motivo de que éstas se planteen alcanzar el crecimiento y la rentabilidad por razones distintas a las de las empresas no familiares.

La mayoría de las empresas de carácter familiar tienden a durar menos de veinticinco años. De aquellas que lo consiguen, apenas el 30 por ciento alcanza a sobrevivir al primer cambio generacional. Esto casi siempre sucede porque, cuando hay lazos de sangre, también hay sesgo emocional, y este tiene injerencia en las decisiones empresariales.

Acabemos con los obstáculos afectivos

Quiero ser contundente en este aspecto: no importa si tú y tus familiares cuentan con la mente más brillante o con los grados académicos más altos. Desafortunadamente, dentro de las aulas no nos enseñan a lidiar con la resolución de conflictos entre familiares, ni mucho menos a separar de manera racional las áreas de familia y negocio.

La única forma segura de consolidar el crecimiento organizacional en tu empresa familiar es establecer y seguir un conjunto de reglas especialmente creadas para la empresa familiar. Esta serie de reglas funcionará como un marco para la toma de decisiones estratégicas de la empresa. Tomar decisiones exclusivamente con el corazón terminará por destruir la razón, a la familia y al propio negocio.

4 pasos para crecer como empresa familiar

Para crecer ordenadamente, en armonía con el resto de los miembros de la familia y garantizar la sustentabilidad de la empresa, resulta necesario crear un plan de acción que todos los miembros de la familia empresaria conozcan y estén dispuestos a atacar. He aquí 4 elementos importantes que hay que tomar en cuenta para realizar este plan.

1. ¿Existen metas, pero éstas no se cumplieron?

Es posible que, a pesar de que cuentes con objetivos específicos, no lleguen a cumplirse y, lo que es peor, que ni siquiera seas capaz de pedir cuentas para evitar herir los sentimientos de los familiares. Es posible que estés en un paradigma de mediocridad. No te incomodes. Reflexiona y conecta tus decisiones con el nivel de éxito profesional que deseas para tus socios familiares, así como el nivel de competitividad de empresa que buscan construir.

Se trata de asumir tu posición de empresario y cumplir lo que se estableció, quitando el drama en las relaciones. Este será tu reto de todos los días, que con el tiempo se convertirá en el valor rector del crecimiento constante.

2. ¿Tienes una visión clara y compartida de lo que quieres construir?

Como dueños de negocios, estamos acostumbrados a centralizar todas las decisiones, y damos por sentado que nuestro equipo familiar está en sintonía con nosotros únicamente porque en casa nos entendemos bien.

Resulta imprescindible que compartas específicamente qué quieres y hacia dónde pretendes dirigirte; de lo contrario, todos serán víctimas de la dispersión e irán a rumbos y ritmos distintos.

3. ¿Eres poco exigente en el cumplimiento de las operaciones?

La emoción en exceso provoca poca exigencia, lo que a la larga deriva en que –como familia de empresarios inexpertos– se incurra en el auto sabotaje y, entonces, nadie sea capaz de demandar el cumplimiento consistente y disciplinado de los compromisos de cada integrante familiar en la empresa.

4. ¿Te alineas a tus propios objetivos?

Es dos veces más ciego el que no quiere ver, y la realidad es que a veces el mismo dueño del negocio es quien no se encuentra en sintonía con su propia estrategia. Es importante autoevaluarse y pedirle a los demás que te evalúen para tener claridad y evitar la incongruencia.

Al platicar con directivos y miembros del consejo de administración de empresas familiares y no familiares, he encontrado diferencias importantes en sus argumentos sobre el crecimiento. Mientras que ambos grupos coinciden en la necesidad de crecer por motivos relacionados exclusivamente con el negocio (mayor valor, mayores beneficios, mejores resultados, mejorar la competitividad, mayor poder de negociación, etcétera), los directivos y miembros del consejo de administración familiares consideran otros argumentos además de éstos. Me refiero a razones personales más relacionadas con la familia, tales como asegurar la supervivencia y la continuidad de la empresa a medida que la familia aumenta; conseguir mejorar la imagen de la compañía por cuestiones relacionadas con el orgullo familiar; y mejorar la situación económica de la familia, del sector y de la zona en la que se encuentran.

Como dijo Gandhi: “La diferencia entre lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer bastaría para solucionar la mayoría de los problemas del mundo”. Pon manos a la obra, no te quedes únicamente con el conocimiento y, no lo olvides, pide ayuda profesional.

