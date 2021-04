En los hombros de Titanes

A pesar de que en 2020 Christopher Nolan intentó salvar al cine de las garras de la pandemia con su cinta ‘Tenet’, el interés de la audiencia no superó el terror de asistir a una sala de cine en plena crisis sanitaria. Y si bien la cinta ha sido promovida como un ‘gran fracaso’, en realidad si revisamos los números la película del director inglés no tuvo tan terrible desempeño (considerando la pandemia). Ya que logró recaudar 363,129,000 millones de dólares a nivel mundial. Para ponerte un poco en contexto, ‘Dunkirk’ su anterior cinta estrenada en 2017, obtuvo 526,949,403 millones de dólares. Y si bien hay casi 200 millones de dólares de diferencia, la brecha no es tan gigantesca si se considera que Tenet no llegó a estrenarse en muchos países clave, puesto que los cines de éstos se encontraban cerrados o con grandes limitaciones de aforo. Como es el caso de México que permite un 20-40% de capacidad en sus salas al día de hoy (dependiendo del estado de la república), con excepción de algunos pocos estados que operan al 100%.

Al igual que Tenet, otras películas de la casa Warner también intentaron ser un anzuelo para atraer audiencia a los complejos cinematográficos, títulos como ‘Las Brujas’ o ‘Mujer Maravilla 1984’. Ambos títulos tuvieron menor rendimiento en la taquilla que Tenet, pero su caso debe ser analizado de manera distinta ya que tuvieron estrenos simultáneos en la plataforma de streaming ‘HBO MAX’. Asimismo hay que remarcar que los complejos cinematográficos en México, tanto Cinépolis como Cinemex, se vieron obligados a cerrar sus puertas durante el estreno de “Mujer Maravilla 1984’ en diciembre. De cualquier forma ni el carisma de Anne Hathaway, ni la fuerza de la Mujer Maravilla, tuvieron la potencia suficiente para re animar al público a volver a las salas de cine.

Cineteca nacional. Foto: © Angélica Escobar/Forbes México.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

La esperanza de los exhibidores empezaba a desfallecer, pero el 24 de enero de 2021 llegaría algo que inyectaría una poderosa dosis de adrenalina y emoción en la audiencia suficientemente fuerte para arrastrarlos al cine. Ese día fue publicado en internet el primer avance de “Godzilla vs. Kong” (que obtuvo 85 millones de vistas en Youtube), el estreno de Warner Bros. Pictures que detonaría una nueva esperanza y luz al final del túnel. Y si bien la cinta tendría un estreno simultáneo en HBO MAX y cines, para la fortuna de los complejos en nuestro país, dicha plataforma aún no se encuentra disponible. De tal forma que la única manera (legal) de disfrutar de la cinta en todo su esplendor era comprando un boleto para verla en pantalla grande.

En aproximadamente 2 meses la cinta ha logrado recaudar aproximadamente $338,600,000 millones de dólares a nivel mundial y fue exhibida en 3,084 complejos cinematográficos. Convirtiéndose en el estreno más rentable de la pandemia. Ahora si prestamos atención, en realidad Tenet logró una mayor recaudación, aunque Godzilla vs Kong tuvo un ingreso más fuerte en su primera semana y aún continúa exhibiéndose, por lo cual habrá que esperar a ver si lo supera. Pero más allá de los números y la recaudación en taquilla lo que me importa realmente resaltar es la importancia de los ‘Blockbusters’ y las películas ‘palomeras’ para asegurar la supervivencia del cine.

En 2019 el icónico director Martin Scorsese se vio envuelto en una controversia que polarizó la opinión de los amantes del cine. Ya que el director aseguró que las películas de “Marvel” no eran cine y más bien podían ser consumidas como mero entretenimiento, al estilo de un parque de diversiones, más no como arte. Su declaración fue apoyada por otros cineastas importantes como Francis Ford Coppola, quien dijo: “Cuando Martin Scorsese dice que las películas de Marvel no son cine, está en lo correcto, porque esperamos aprender algo del cine, esperamos enriquecernos, algo de iluminación, algo de conocimiento, algo de inspiración… No sé si alguien obtiene algo de ver la misma película una y otra vez. Martin fue amable al decir que no es cine. No dijo que fuese despreciable, lo cual yo digo que es.”

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

De forma opuesta el director de Guardianes de la Galaxia Volumen 1 y 2, James Gunn, expuso su postura en defensa de Marvel a través de su cuenta de instagram. Donde argumentaba que para sus abuelos todas las películas de gangsters (como el Padrino de Coppola) eran iguales, y que con frecuencia las llamaba “despreciables”. Para los abuelos de Gunn los westerns de cineastas como John Ford, Sam Peckinpah,y Sergio Leone eran idénticos. Incluso resalta a su tío abuelo que comparó la primera cinta de Star Wars de George Lucas con 2001: Odisea en el Espacio y dijo que esta última era aburrida. Finalmente lo que James Gunn pretende destacar con esta postura, es que cada generación irá en contra de las nuevas tendencias, y que si bien hay horribles películas de superhéroes, también las hay magníficas. De la misma forma que hay buenas y malas películas de gangsters, y westerns, al final todas son ‘solo películas’.

La discusión sobre si Marvel o grandes Blockbusters como en este caso ‘Godzilla vs Kong’ son cine o no, es una que no llegará a su fin (por lo menos pronto). Siempre existirán los partidarios del cine más ‘provocativo y sofisticado’ que apoyan Scorsese y los que defienden a capa y espada las producciones épicas de superhéroes o monstruos gigantes. Lo que es innegable es que en tiempos de crisis como los que estamos viviendo, lamentablemente las cintas favoritas de Martin Scorsese no están ni cerca de salvar a los exhibidores.

Este mes de abril finalmente tenemos la oportunidad de disfrutar en cartelera varias de las películas nominadas a los premios Oscars, títulos como: Hermoza Venganza, Judas y el Mesías Negro, El Padre o Nomadland ya están disponibles para disfrutar en la pantalla grande. Pero a pesar de ser grandes cintas con discursos inteligentes, provocativos y complejos, no son la primera opción para la mayoría de las personas que finalmente han decidido poner pie en una sala cinematográfica.

Sigue aquí el avance contra la pandemia en México y el mundo

Sin embargo, es mucho más probable que con una experiencia previa de asistir a un complejo cinematográfico (Godzilla vs Kong) los cinéfilos se hayan sentido más seguros de regresar a disfrutar las historias dentro de estos santuarios. De tal forma que si bien las cintas nominadas a los premios Oscar no están recibiendo la atención que han tenido en años anteriores, por lo menos sí existen aquellos quienes ante haber dado el primer paso en sentarse con otros pocos extraños en una sala oscura para ver una película, también se haya animado a ver una de estas nominadas (que por cierto valen mucho la pena).

A nivel personal las cifras siempre han sido claras a través de mis videos de Youtube. Cuando hablo de una temática de superhéroes la audiencia crece, a diferencia de cuando elijo un título ‘menos comercial’. El ejemplo claro son mis recientes reacciones a los episodios de la serie de ‘Falcon y el Soldado del Invierno’, donde alrededor de 150,000 personas consumen este contenido cada semana. Por el contrario, mis críticas a “El Padre” o “Hermosa Venganza” apenas alcanzan las 60,000 visitas. Pero más allá de frustrarme, o enojarme de que a mi audiencia no le interese discutir de ‘cine de verdad’, lo veo como un vehículo necesario para que al igual que los exhibidores este contenido atrape algún curioso que merodee por mi canal y también elija ver mis críticas a otras películas que no orbitan alrededor de Disney o el universo Marvel. Cabe mencionar que claramente yo no tengo nada en contra de estas cintas o de los Blockbuster, de hecho las disfruto bastante, y si bien entiendo la postura de grandes cineastas como Martin Scorsese, en mi caso no me siento en una encrucijada de tener que decidir si consumo una u otra. Porque como diría la pequeña niña en aquel comercial de la marca de comidas Old El Paso: “¿Por qué no los dos?

Por supuesto que sería una tragedia si en un futuro películas como ‘Nomadland’ o ‘Judas y el Mesías Negro’ dejaran de ser proyectadas en una sala cinematográfica por el simple hecho de que a la gente “no les llame tanto la atención” como un reboot de Mortal Kombat o la tercera entrega de Spider-man. Pero difícilmente veo que eso llegase a suceder. Tiempos como estos son las excepción a la regla y demandan un juego diferente. La historia del cine ha demostrado que películas más ‘artísticas’ también han logrado ser grandes éxitos taquilleros. Como fue el caso de ‘Moonlight’ la ganadora del oscar en 2017 que con un presupuesto de $4 millones de dólares logró recaudar $65.3 millones de dólares. O ‘Pulp Fiction’ la cual con un presupuesto de tan solo $8 millones de dólares, tuvo una recaudación de $213.9 millones en la taquilla global.

Sigue la información de los Negocios en nuestra sección especializada

De tal forma que lo más sano es ser conscientes de que en estos tiempos pandémicos se precisa de los hombros de gigantes como King Kong para que criaturas más pequeñas como Hermosa Venganza logren sobresalir, por lo menos lo suficiente para que las personas puedan comprar un boleto en el cine para verla en pantalla grande. Espero que pronto tengamos de regreso a esos ‘Moonlights’ o ‘Pulp Fiction’, cintas de carácter más profundo que suscitan conversaciones más incisivas y cuyas historias logren llevar a cientos de cinéfilos a las salas de cine. Por lo pronto yo estoy agradecida que una cinta haya sido lo suficientemente magnética para revitalizar (espero por suficiente tiempo) una buena parte de la la exhibición en nuestro país.

Me pregunto si las puertas de los complejos Cinemex en México, los cuales cerraron temporalmente desde el mes de febrero de ese año, hubieran soportado un poco más si Godzilla vs Kong hubiese estrenado en ese período. Al final estamos hablando de muchas personas que, ya sea se han quedado sin empleo, o viven en incertidumbre para regresar a sus actividades. Quizá estos monstruos no sean la salvación absoluta de un caso tan complejo que involucra agente y deudas externas como es el caso de Cinemex. Pero lo importante es valorar la importancia y el impacto que este cine Blockbuster finalmente tiene en la vida y economía de todo un país, más allá de su aporte intelectual. Así que yo solo puedo decir…”Larga vida al Rey”..

Suscríbete a Forbes México

Contacto:

Twitter: @gabymeza8

Instagram:@gabymeza8

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.