El espíritu emprendedor tiene rostro de mujer

Después de bucear durante días por las páginas oficiales con la intención de analizar datos objetivos del Gobierno de México, constato con cierta frustración la nula transparencia en la publicación de los informes en lo que a igualdad de derechos se refiere y, concretamente, a aquellas estadísticas que reflejan la brecha salarial y, en general, la situación de la mujer en los diferentes ámbitos de poder.

Finalmente, recurro como único documento de consulta a la publicación del estudio Perspectiva global de la mujer 2020. Informe sobre la Igualdad de género en Europa, España y LATAM, editado por la escuela de negocios española EAE Business School y basado en fuentes internacionales y estudios de entidades privadas, que nos permite fotografiar el estado actual de la sociedad mexicana y, específicamente, el papel que soporta la mujer en ella.

La violencia física y sexual sigue siendo en Latinoamérica el principal problema al que se enfrentan las mujeres y las niñas y, México abandera la lista respecto al acoso sexual. La gravedad de esta situación evita poner el foco en otras políticas sociales concretas que mejoren sustancialmente las condiciones salariales y de derechos de la mujer que sigue cobrando un 20% menos que los hombres, o en mejorar la ratio que demuestra el reciente estudio de Linkedin que solo 4 de cada 10 mujeres en México logran ocupar un puesto directivo a pesar de que siguen siendo ellas las más preparadas académicamente.

Por ello, es necesario y urgente atajar una situación denigrante e insostenible que sólo puede conllevar al fracaso como país para empezar a construir una sociedad de ciudadanos libres e iguales.

Aun así, la mujer mexicana ante la necesidad de crecer económicamente en un entorno con falta de referentes y con una cultura que no favorece la visibilidad y reconocimiento de su papel en el mundo laboral, se convierte en líder en cuanto a emprendimiento se refiere y deja de manifiesto su espíritu emprendedor con un porcentaje muy superior al que registran países como España con un 6% de mujeres que han iniciado su proyecto empresarial a lo largo del 2019.

La falta de un entorno empresarial que permita su desarrollo profesional y de políticas de conciliación, el lastre de una cultura machista y la falta de referentes provoca que el camino a elegir sea el de iniciar un proyecto propio y evitar entrar en la rueda corporativa que no promueve la proyección de la mujer y no le deja avanzar si no es renunciando a su vida familiar y personal.

Curiosamente, entre las mujeres más influyentes en todo el continente muchas son latinas pero su carrera profesional no se ha forjado en sus países de origen, sino que la han desarrollado en Estados Unidos. Es decir, que el talento cuando encuentra el ecosistema que lo impulsa de forma objetiva y sin sesgos de género, consigue alcanzar su máxima representación.

En el contexto internacional hemos logrado avanzar en las últimas décadas, pero la realidad actual sigue sin reflejar el esfuerzo de varias generaciones de una sociedad donde la mujer ha accedido al mercado laboral, posiblemente con la mejor preparación de la historia y en un contexto global que está propiciando una reflexión profunda sobre la irrupción de un nuevo modelo productivo para la sostenibilidad del planeta y donde el liderazgo femenino y transformador tendrá un papel decisivo.

*Belén Marrón es profesora de EAE Business School y founder de Athenea Healthcare Group.

