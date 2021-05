Ideas Opuestas: Picasso, Musk, y el futuro

Pablo Picasso, y sus obras del movimiento cubista, son notados por su originalidad. Sin embargo, muy pocas personas conocen que el artista también era maestro del arte tradicional. Maestría y originalidad; dos conceptos supuestamente opuestos que hicieron a Picasso uno de los creadores más innovadores y prolíficos de nuestros tiempos.

Cuando hablamos de innovación y liderazgo – como empresa, marca o persona – viene a mi mente una frase de Roger Martin, compatriota canadiense, filósofo de negocios y autor de varios libros incluyendo The Opposable Mind y The Design of Business:

Modelos opuestos son la fuente más rica para entender y resolver un problema.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Esta frase encapsula la innovación en tres niveles: primero, que nuestros modelos no son la realidad sino conceptos de la realidad; segundo, que los conflictos entre diferentes modelos nos pueden traer ventajas inesperadas; y tercero, que hay nuevos modelos, estilos o estrategias que todavía no podemos imaginar pero que pueden existir en el futuro.

Picasso, como maestro y creador, tenía la gran capacidad de contemplar y experimentar diferentes modelos de la realidad. Los líderes de empresas, servicios o productos innovadores también tienen esta característica; no se encierran en el pensamiento analítico sino abren sus mentes al diseño de soluciones que, muchas veces, va en contra del status quo.

La innovación se característica por conflictos entre paradigmas o marcos de referencia. Elon Musk (PayPal, Tesla, Spacex) hace algunos años era el emprendedor que apostaba todo para cambiar el mercado de autos y de energía alternativa. Musk, con su filosofía de “la mejor idea gana”, busca cambiar la dependencia de la sociedad en energías no renovables a través de nuevos modelos de negocios. Ahora se ha vuelto la norma.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

Los innovadores fijan su mirada hacia el futuro y la posibilidad de que mejores modelos existan. Philip Kotler, padre del marketing moderno, sigue cuestionando las prácticas de las grandes empresas y trabaja hacia un marketing más relevante y compasivo, promoviendo que las empresas muestren sus valores en sus interacciones con sus stakeholders y las redes donde se comunican.

La innovación no es dominio solamente de artistas o líderes sin embargo son características de algunos de los más exitosos y, a veces, conflictivos personajes. Sabemos que la innovación no es la creación desde cero sino la conexión inesperada de elementos diferentes apuntando hacia el futuro. Los líderes innovadores conectan diversos modelos y recursos dentro (y fuera) de la empresa para crear nuevos modelos y soluciones. Esta es la combinación de maestría y originalidad: romper paradigmas para construir una obra – un mundo – mejor.

Suscríbete a Forbes México

Contacto:

Correo: [email protected]

Twitter: @ClarkEsther

Blog: Hipona Consulting

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.