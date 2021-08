Ideas para ahorrar y poder aportar más al pago de créditos

Hace poco en las redes sociales de Buró de Crédito me preguntaban sobre ideas para tener mayores recursos económicos disponibles para realizar un pago mayor a los créditos vigentes. Con gusto les comparto una lista de ideas que llevé a cabo en casa:

En lo que llevamos de la pandemia, trabajando desde casa, vi opciones para bajar el consumo de la luz eléctrica. Mi primer idea era poner paneles solares en el techo, existen opciones de financiamiento, pero después de evaluar distintas propuestas, para mi casa en particular, decidí en cambiar todos los focos. Hice un inventario de los focos ahorradores e incandescentes y los sustituí por focos LED. En un inicio si duele hacer la inversión pero eventualmente se pagarán solos y ahorraré. Hablando de luz, solo prendo lo indispensable. Si, la luz ambiente es bonita pero cuesta y si no hay invitados pues con lo mínimo es suficiente.

Hablando de luz, donde si pude aprovechar el poder solar fue instalando un calentador de agua. Vaya que si se calienta; fue tanto que la tubería incluida en el calentador (de PVC) se derritió. Sugiero que si desean ahorrar gas con un calentador así evalúen de inicio usar mejor tubería de cobre. Y para ahorrar más gas decidí instalar un calentador de paso automático que solamente se prende cuando abres alguna llave de agua caliente, no tiene piloto ni está calentando constantemente agua. Y claro, hay que bañarse bien pero apresuradamente para ahorrar más gas y agua.

Quedándome el el tema del baño, para ahorrar más agua instalé regaderas ahorradoras que mezclan aire con el agua y así el consumo de líquido es menor. Los sanitarios no son muy viejos pero hay nuevos que consumen menos agua, asi que lo que hice fue llenar el tanque de los actuales con botellas de plástico llenas de piedras para reducir la capacidad con la que se llena el tanque y así consumir menos.

Muchísimas personas están comprando el línea: que el supermercado, que ropa, que juegos, que electrónica, de todo. Lo que me ha quedado muy claro es que seguido hay grandes diferencias en precios. Hay incluso ocasiones que una misma cadena tiene precios diferentes en México y en Estados Unidos y luego, aún pagando el envío e impuestos, sale más barato pedir desde la tienda en Estados Unidos. Si, hay veces que las cosas son al revés por eso siempre hay que revisar en varios lados para conseguir el mejor trato. También he usado tiendas en línea donde particulares venden cosas nuevas o usadas pero luego las usadas llegan a cotizarse por encima del precio de las nuevas así que no por aparecer como “usado” quiere decir que es más barato.

Y finalmente también es bueno conocer las condiciones de nuestros créditos vigentes. Si podemos encontrar el mismo pero con mejores condiciones (atributos y/o precio) hay que evaluar la convenciencia de cambiarse de institución y asi tener algo mejor y hasta de mejor precio. Si tienes un Reporte de Crédito atractivo en Buró de Crédito las probabilidades de que encuentres oportunidades así son mayores. Si quieres saber que tan bien estás pide el reporte junto con Mi Score en www.burodecredito.com.mx

Wolfgang Erhardt es vocero nacional de Buró de Crédito, vocero de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Burós de Crédito, y autor del libro “¡Quiero un crédito! Cómo obtenerlo y conservarlo”.

